Tras el cierre definitivo, la emblemática fábrica de placas de yeso en Río Negro deja a la región sin un polo industrial clave.

La producción se concentrará ahora en La Pampa, dejando el futuro de la planta en suspenso.

La yesera Corral, ubicada en Stefenelli, General Roca, dejó de funcionar tras más de un siglo de actividad industrial. El grupo belga ETEX, propietario de Durlock, desvinculó a los últimos empleados y concentrará la producción en La Pampa.

La industria argentina perdió una planta que formó parte de la historia productiva de la Patagonia durante más de 120 años. La histórica yesera Corral, ubicada en Stefenelli, General Roca, Río Negro, cerró definitivamente sus puertas luego de que el grupo multinacional belga ETEX, propietario de Durlock, decidiera terminar con las operaciones y despedir a los últimos trabajadores que todavía permanecían en el establecimiento.

La decisión se concretó durante noviembre y puso fin a una actividad que había comenzado en 1905, cuando Julio Corral inició la explotación de yeso en la región. Desde entonces, la empresa atravesó distintas etapas, cambios de propietarios y transformaciones en el mercado de la construcción. Sin embargo, el escenario actual terminó por modificar su continuidad.

El cierre se produjo después de un proceso de reducción de personal que se extendió durante los últimos años. Las últimas desvinculaciones alcanzaron a 11 trabajadores que todavía permanecían en la planta, además del gerente. Mientras se formalizaban las salidas, también comenzó el retiro de los materiales que estaban almacenados en los galpones.

La compañía explicó que la decisión responde a la caída de las ventas y a los cambios en el mercado de la construcción, factores que llevaron a reorganizar su esquema industrial. A partir de ahora, la producción que se realizaba en General Roca será concentrada en otros establecimientos del grupo, principalmente en General Acha, La Pampa, donde funciona la planta de mayor tamaño de Durlock en Argentina.

El final de las operaciones también deja una marca en la actividad industrial de la zona. Y es que la yesera no era una empresa que hubiera llegado recientemente a la región: llevaba más de un siglo vinculada con la explotación de un recurso mineral y la elaboración de materiales utilizados en la construcción.

El cierre de la yesera Corral y los últimos despidos

La confirmación del cierre llegó durante la segunda semana de noviembre, después de varios días de incertidumbre sobre el futuro de la planta y de sus trabajadores. Las desvinculaciones habían comenzado antes, mediante acuerdos con parte del personal, pero las últimas notificaciones terminaron de definir el cese de las operaciones.

De acuerdo con la información difundida sobre el cierre, 11 empleados quedaron sin su fuente laboral. Algunos acumulaban más de dos décadas de antigüedad en la empresa, mientras que otros se habían incorporado en etapas posteriores.

El secretario adjunto de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Tomás Marín, confirmó que las desvinculaciones se concretaron con las indemnizaciones correspondientes y acuerdos que contemplaron un porcentaje adicional para los trabajadores.

Sin embargo, el dirigente sindical señaló que el pago de compensaciones no resuelve las consecuencias de perder un empleo. En declaraciones difundidas por medios regionales, sostuvo que ningún acuerdo económico reemplaza un puesto de trabajo ni la estabilidad que representa contar con un salario mensual.

Para quienes trabajaban en la planta, el cierre significa dejar atrás una rutina laboral, ingresos y vínculos construidos durante años. En una localidad donde las fuentes de empleo industrial tienen un peso concreto en la economía cotidiana, la salida de una empresa de estas características también repercute sobre el entorno.

La empresa atravesaba dificultades desde hacía varios años, según las referencias sindicales. Durante distintos períodos, la falta de pedidos había reducido el ritmo de producción y parte de los trabajadores debió concentrarse en tareas de mantenimiento, ante la ausencia de actividad regular.

El retiro de los últimos materiales almacenados en los galpones forma parte de las tareas posteriores al cierre. Una vez concluida esa etapa, las instalaciones permanecerán bajo custodia de personal de seguridad, mientras se mantendrán vigentes sus habilitaciones.

Una industria que comenzó en 1905 y atravesó más de un siglo

La historia de Compañía Corral se remonta a 1905, cuando comenzaron los trabajos de explotación de yeso en la zona de General Roca. La iniciativa de Julio Corral se convirtió en una de las primeras experiencias industriales vinculadas con la actividad minera en la Patagonia.

Los yacimientos se encontraban al norte de J.J. Gómez, mientras que el establecimiento de procesamiento funcionaba en Stefenelli. Allí, el mineral extraído atravesaba diferentes etapas de tratamiento, entre ellas:

La trituración

Clasificación

Molienda

Preparación para su utilización en la industria de la construcción

A lo largo de las décadas, la empresa sostuvo su actividad en un mercado relacionado con la fabricación de materiales para obras, viviendas y distintos proyectos de infraestructura. La explotación de yeso constituyó el eje de su negocio y permitió que la firma se mantuviera activa durante generaciones.

En 2007 se produjo un cambio en la propiedad de la compañía. María Teresa Corral, hija del fundador, vendió la empresa al grupo belga ETEX, una multinacional especializada en soluciones y materiales para la construcción.

Para ese momento, la yesera contaba con alrededor de 60 trabajadores, según los registros vinculados con aquella operación. La venta marcó el ingreso de la firma regional a la estructura de un grupo internacional que tenía presencia en distintos mercados y que en Argentina opera con la marca Durlock.

Desde entonces, la planta de Stefenelli quedó integrada al esquema productivo de la compañía, que comercializa placas de yeso, sistemas de construcción en seco y otros productos destinados al sector.

La reducción de la plantilla se produjo de manera progresiva. Los acuerdos de desvinculación que se concretaron antes del cierre y los despidos finales marcaron el último tramo de una actividad que había comenzado más de un siglo atrás.

ETEX concentrará la producción en General Acha

El cierre de la planta de General Roca forma parte de una reorganización de las operaciones industriales de ETEX en Argentina. La compañía decidió concentrar el procesamiento que se realizaba en Stefenelli en otros establecimientos, con eje en General Acha, La Pampa.

En esa localidad funciona la planta de mayor tamaño de Durlock en el país. La firma también dispone de instalaciones en:

General Acha, La Pampa (planta principal)

Malargüe, Mendoza

La decisión implica que el procesamiento que se desarrollaba en Río Negro dejará de realizarse en esa planta y será trasladado a otros centros de producción. La empresa justificó el cambio en la evolución de las ventas y las condiciones del mercado de la construcción, que llevaron a revisar la distribución de sus operaciones.

El movimiento se produce en un contexto en el que la demanda de materiales está directamente vinculada con el nivel de actividad de las obras. La construcción de viviendas particulares, las remodelaciones y los proyectos de infraestructura inciden en el consumo de productos elaborados a partir del yeso.

La menor cantidad de pedidos que venía registrando la empresa se había reflejado, de acuerdo con las referencias sindicales, en períodos con escasa producción. Esa situación derivó en una reducción de las tareas habituales y en un proceso de reorganización que finalmente desembocó en el cierre.

La concentración industrial en otras localidades modifica, además, la distribución territorial de la actividad que ETEX desarrollaba en el país. General Acha pasará a absorber parte de las operaciones que hasta ahora estaban vinculadas con la planta rionegrina.

En términos productivos, el grupo apuesta a centralizar la elaboración en establecimientos que ya forman parte de su estructura. Para General Roca, en cambio, la decisión significa perder una fuente de empleo industrial que permaneció activa durante más de un siglo.

La extracción de yeso en Río Negro creció durante 2025

El cierre de la yesera Corral se produjo mientras las estadísticas provinciales registraban un incremento de la extracción y el procesamiento de yeso durante 2025.

Según datos de la Secretaría de Minería de Río Negro, la extracción bruta de este mineral alcanzó las 466.652 toneladas durante el año pasado. El volumen representó un crecimiento del 107,3% respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 225.108 toneladas.

En paralelo, el procesamiento de yeso llegó a 502.875 toneladas, con una variación interanual del 38,1%. Las cifras muestran un incremento de los volúmenes registrados en la actividad minera provincial, aunque no necesariamente reflejan la situación particular de cada empresa o establecimiento.

El yeso tiene distintos destinos dentro de la cadena industrial. Se utiliza para fabricar materiales de construcción, entre ellos placas, revestimientos y productos empleados en obras. Su demanda depende, en buena medida, de la evolución de los proyectos inmobiliarios, las reformas y la actividad de los desarrolladores y constructores.

En ese escenario, el aumento de la extracción provincial no alcanzó para garantizar la continuidad de la planta de Corral. La firma enfrentaba una caída de las ventas y decidió reorganizar sus operaciones, independientemente de la evolución general de los volúmenes mineros en Río Negro.

El comportamiento de la construcción también forma parte de las variables que inciden en el negocio. La demanda de materiales para obras particulares continúa condicionando las ventas del sector, especialmente en períodos en los que los proyectos de viviendas y remodelaciones muestran una actividad limitada.

La diferencia entre los números de la minería provincial y la situación de la yesera permite observar que un crecimiento en la extracción no implica necesariamente un aumento de la producción en cada establecimiento. Influyen también los costos, la capacidad instalada, la logística, los pedidos comerciales y las decisiones empresariales sobre dónde concentrar la actividad.

Qué pasará con las instalaciones de Stefenelli tras el cierre

Una vez finalizado el retiro de los materiales que permanecían almacenados, las instalaciones de la histórica yesera quedarán bajo custodia de personal de seguridad. La planta conservará sus habilitaciones vigentes, aunque no continuará con las tareas productivas que desarrollaba hasta ahora.

Esa situación deja abierta la posibilidad de una eventual reactivación durante 2027, una alternativa que circula en el ámbito de la actividad, pero que todavía no cuenta con una confirmación oficial por parte de la empresa.

Por ahora, ETEX no anunció un cronograma para volver a producir en General Roca ni precisó qué destino tendrá el establecimiento en el mediano plazo. La continuidad de las habilitaciones mantiene una posibilidad administrativa, pero no representa una garantía de reapertura.

El cierre también plantea interrogantes sobre la reinserción laboral de los trabajadores despedidos. Desde AOMA señalaron que buscarán establecer vínculos con otras empresas y proyectos mineros de la región para facilitar nuevas oportunidades de empleo. El gremio considera que el personal desvinculado cuenta con experiencia y conocimientos que pueden ser utilizados en otros establecimientos del sector.

La finalización de las operaciones de Corral representa el cierre de una etapa industrial iniciada hace más de 120 años. La planta de Stefenelli dejó de procesar yeso, sus últimos trabajadores fueron desvinculados y la actividad quedó concentrada en otras instalaciones de ETEX.

Mientras se completa el retiro de los materiales y los galpones permanecen bajo custodia, el futuro del establecimiento todavía está abierto. La posibilidad de una reapertura durante 2027 sigue sin una decisión empresarial que la respalde, en tanto la histórica yesera de General Roca ya no forma parte del esquema productivo activo de Durlock en Argentina.