Una familia santafesina se quedó con la centenaria planta láctea de El Trébol, asegurando el trabajo de todos sus empleados y la producción diaria

Savencia, el gigante francés dueño de Milkaut, ilolay, Santa Rosa y Adler, encontró comprador para una de sus fábricas en Argentina. La multinacional cerró un acuerdo con Lácteos La Ramada, propiedad de la familia santafesina Gonella, para la venta de su planta de El Trébol, especializada en la elaboración de quesos.

La operación se concretó menos de dos meses después de que la compañía francesa anunciara que se desprendería de uno de sus siete establecimientos en el país. El acuerdo permite evitar el cierre del establecimiento, que estaba programado para el 31 de marzo del año próximo, y garantiza la continuidad de todos los puestos de trabajo actuales.

La fábrica de El Trébol tiene más de un siglo de historia y una capacidad instalada para procesar 130.000 litros de leche diarios. Fue fundada en 1913 y pasó por distintas manos hasta que Savencia la adquirió en 2023, como parte de la compra de Sucesores de Alfredo Williner.

La transacción entre la multinacional francesa y la familia Gonella contempla la transferencia de los activos y las líneas de producción. Las partes no informaron el monto de la operación.

"La operación permitirá dar continuidad a las actividades productivas de la planta y preservar los puestos de trabajo de los colaboradores, quienes continuarán desarrollando sus tareas en el establecimiento, bajo la nueva gestión", explicaron desde Savencia a través de un comunicado oficial.

La carta de intención entre ambas compañías se firmó el pasado 19 de noviembre. El traspaso formal quedó previsto para este martes. A partir del 1 de diciembre, la familia Gonella asumirá el control total de la fábrica.

Qué papel jugaron los sindicatos y el gobierno provincial en la venta

Desde que se conoció la decisión de Savencia de desprenderse del establecimiento, la compañía mantuvo negociaciones con representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA). También participaron autoridades municipales y provinciales.

Estos actores jugaron un papel clave en las conversaciones con potenciales compradores. El objetivo era encontrar una solución que preservara la fuente de trabajo en la localidad santafesina.

La intervención del sindicato y del gobierno provincial permitió acelerar las negociaciones. La planta de El Trébol concentrará su actividad en la fabricación de quesos, tal como venía haciendo bajo la gestión de Savencia, al menos en una primera etapa.

Por qué el grupo francés decidió vender la fábrica tras solo cuatro años

Savencia se desprende de la fábrica de El Trébol apenas tres años después de haberla incorporado a su estructura industrial. El establecimiento formó parte de los activos que adquirió en 2023 cuando compró Sucesores de Alfredo Williner, la empresa detrás de la marca ilolay.

Aquella operación también incluyó las plantas santafesinas de Bella Italia y Arrufó. Con esa compra, Savencia se posicionó entre las mayores procesadoras de leche del país.

El grupo francés desembarcó en el mercado argentino en 1990 con la adquisición de Santa Rosa, Adler y Bavaria. En 2011 incorporó Milkaut. Doce años más tarde concretó la compra de ilolay.

Actualmente, Savencia tiene presencia en 120 países y concentra sus negocios en dos grandes segmentos: productos lácteos y cacao.

Respecto de los motivos que llevaron a la compañía a desprenderse de la fábrica de El Trébol, desde Savencia explicaron que la operación forma parte de su estrategia de "optimizar su estructura industrial y concentrar sus procesos productivos para fortalecer la eficiencia y la competitividad de sus operaciones".

Tras concretar la venta, el grupo conservará seis establecimientos industriales en el país. Están ubicados en Franck, San Jerónimo, Las Parejas, Colonia Nueva, Bella Italia y Arrufó.

Quiénes son los nuevos dueños y qué planean hacer con la planta

Para la familia Gonella, propietaria de Lácteos La Ramada, la adquisición representa una nueva inversión en el negocio lechero. La compañía tiene su principal establecimiento productivo en la localidad santafesina de Franck.

El grupo empresario viene de ampliar sus operaciones en Córdoba. Incorporó la fábrica de Villa del Rosario, que pertenecía a La Lácteo. Durante este año adquirió la totalidad de esa tradicional marca cordobesa.

Con las últimas inversiones su capacidad de procesamiento superaría los 800.000 litros de leche diarios. Esto la posiciona como una de las empresas lácteas más importantes del país.

Ahora, la familia suma a su estructura productiva una fábrica con 113 años de trayectoria. El establecimiento de El Trébol fue fundado en 1913 por los hermanos Esteban y Victorio De Lorenzi. En 1978, la fábrica pasó a manos de la familia Williner, que la mantuvo dentro de su negocio lácteo hasta la venta de ilolay al grupo francés.

Con el cambio de propietarios, Lácteos La Ramada continuará inicialmente con la elaboración de queso tybo. Pero entre los planes de la compañía también figura la posibilidad de ampliar la capacidad industrial del establecimiento.

La familia Gonella estudia diversificar la producción de la planta de El Trébol en los próximos meses. La inversión en esta fábrica centenaria marca un nuevo capítulo en la expansión del grupo lácteo santafesino.