Causa de los cuadernos Elisa Carrió le pidió a Eduardo Eurnekian que se convierta en arrepentido

"Que diga todo lo que pagó de coimas", le exigió la referente de Cambiemos en una entrevista televisiva al empresario titular de Corporación América

En medio de una de las jornadas más complejas que vivió Cambiemos desde su llegada a la administración nacional, la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, se refirió a la "causa de los cuadernos" que lleva el juez Claudio Bonadio.

Luego de que alrededor de una decena de empresarios confesaran haber pagado coimas al gobierno kirchnerista, para garantizar su libertad de la mano de la figura legal del "arrepentido", la legisladora le pidió al titular de Corporación América, Eduardo Eurnekian, que haga lo mismo.

En una entrevista con TN, Carrió lo acusó de ser partícipe del mecanismo de corrupción, y dijo que si puede "lo mete preso".









Le exigió entonces al segundo argentino más rico del país según el ranking de la revista Forbes, que se presente ante la Justicia "para que diga cuánto pagó de coimas".



"Yo lo adoro a Eurnekian, pero si puedo meterlo preso lo meto preso y él me vota. Sabe que pagó coimas. Él mismo me dijo que me quedé corta con los 10.000 millones que denuncié", comentó Carrió.