Análisis "Ni el más macrista puede defender esto"

Pergolini apuntó contra el relato de la "herencia kirchnerista". “Nadie puede creer que sigue siendo culpa del pasado porque van 3 años de gestión", dijo

El conductor radial, Mario Pergolini, hizo un durísimo análisis respecto de la actualidad de la Argentina y fue muy crítico de la gestión de Mauricio Macri al frente del país, a quien le pidió que deje de responsabilizar al kirchnerismo sobre el estado crítico en el que se encuentra el país.

“Ni el más macrista puede defender al Gobierno“, disparó con munición gruesa el ex CQC en una entrevista con Luis Novaresio al mismo tiempo en el que reclamó la aparición de una oposición interesante.

Entre los cuestionamientos de Pergolini, el relato del actual Gobierno sobre la “herencia” que recibieron del kirchnerismo es uno de los reclamos en los que le pide a la actual gestión más compromiso.

“Nadie puede creer que sigue siendo culpa del pasado porque van tres años (de gestión). Te pusimos acá porque queríamos que arreglaras los problemas: malos números, cosas que no gustaron, plata que no entendemos dónde fue. Entendemos que aumentan los impuestos porque el Estado está poniendo plata, pero después es un sopapo atrás del otro. Es difícil decir que se necesita tiempo porque en el medio hay gente. No hay forma de no decir que la situación es complicada“, consideró.

Si bien Pergolini pintó un panorama negro, también dejó una luz de esperanza al final del camino y afirmó que la situación actual es “reversible“, a pesar de la inoperancia de la clase que dirige al país.

A continuación, las frases más destacadas de Pergolini:

- Hubo una suerte de inoperancia del Gobierno en todo esto que pasa, pero creo que todavía es reversible. Creo que el modelo es un poco mejor que esto..

- Ni el más macrista puede defender esto, nadie puede seguir creyendo que todo es por problemas del pasado. Tres años ya… Es un tropiezo tras otro, un sopapo tras otro.

- No es sencillo exponerte en un medio y ver que la gente te critica. Es complicado definir que hago exactamente, cual es mi profesión. En distintos momento de mi vida siempre fui algo.

- La derecha, el neoliberalismo de los ’80 y ’90, fue malo, pero no creo que haya un plan macabro del neoliberalismo para beneficiar a cinco amigos.

- Me propuse entender que es la vida real y que es la vida digital. Cuando entendí que ese mundo de la redes no está en la calle, que no es tanta la gente afectada, en ese momento le di dimensiones a las cosas. Vi lo que realmente me afecta…

- Hay que definir, cuando estás hablando en una red social, a quien le estás hablando.

- Estamos en un momento en el que podemos conocer quienes nos ven y a quienes no estamos llegando, que opinan de nosotros, viendo la forma de sobrevivivr en los medios…

- Hay una gran cantidad de adultos que se sigue portando como le gustaba a la vieja política, el clientelismo sigue funcionando.

- Solo un 10% de la gente cambia de opinión cuando ve los comentarios de otros.

- Nunca en la historia hemos visto tan claramente en los medios a quienes defienden y quienes no.

- Lo de “Macri Gato” está bien, es como una pintada, hay cosas que se instalan… Macri Gato es para una juventud que tienen que ser contestataria, creo que ‘Macri Gato’ es una gran pintada.

- El Estado es corrupto, no me gusta que me roben, pero que haya sido tanto. Con toda esa plata se podrían haber hecho las cosas mucho mejor.

- El 90% de la gente de este país no roba. Estoy seguro que no roban, mi mamá no roba, mis hijos no roban.

- No sé si Cristina robó, es tan infantil todo… ¿Cómo llegamos como sociedad a armar esto? Tenemos líderes, los amamos, pero es muy difícil hacer un país así…

- Con el tiempo no es que te vas convirtiendo en un anarquista, pero te vas desilusionando. A los 54 ya estoy diciendo las frases de mi viejo.

- Tenemos una muy alta deserción escolar, esto lo vamos a pagar muy caro. Estamos haciendo muy mal las cosas desde hace mucho tiempo.

- Acá cualquier tarado con 50 millones de dólares arma un desparramo.

- Sarmiento y Alberdi tenían un proyecto de país. Pero de ahí empezamos a patinar para abajo. El Gobierno anterior tenía un proyecto que parecia viable, pero generaron antinomias y ahora estamos todos enojados.