Estallaron las redes sociales contra Kicillof: el candidato dijo que muchos venden droga porque se quedaron sin trabajo

Crítico con María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, Axel Kicillof vinculó el narcotráfico con los altos índices de desemple. El candidato a gobernador del Frente de Todos sostuvo que por los altos índices de desempleo "hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo".

El exministro de Cristina Kirchner contó que en una de sus recorridas por la provincia de Buenos Aires, un cura de Morón le dijo que, por el desempleo, más personas se volcaron a la venta de drogas. "Hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo", afirmó, invitado a Debo Decir, y consideró que no hay que perseguir al "pequeño consumidor" sino a los "peces grandes".

Unas horas después de estas declaraciones, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich consideró el candidato bonaerense justifica el narcotráfico como forma de vida: "No se puede naturalizar a quienes trabajan de narcos o de mulas: eso es justificar el delito como forma de vida".

Pero eso no es todo, la frase de Kicillof estalló en las redes sociales, en donde los usuarios fueron muy duros con dichos comentarios.

Me quedé sin laburo y con tres pibes en el año 1998.

Vendí de todo, me fui a otra provincia. Jamás se me ocurrió vender drogas.#Kicillof sos un hijo de puta. Pero tenés suerte, algunos todavía creen que sos un pelotudo