Histórico: Donald Trump será sometido a juicio político y podría ser destituido de la Presidencia de EE.UU.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles realizar un juicio político contra el presidente Donald Trump, acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso a raíz del escándalo de Ucrania.

Los miembros de la Cámara encontraron al presidente de Estados Unidos presuntamente culpable de los cargos abuso de poder y obstrucción al trabajo del Congreso.

En la votación llevada adelante por la acusación por presunto abuso de poder, un total de 233 congresistas votaron a favor (contra 197) de llevar a Trump a juicio.

Y en el caso de la supuesta obstrucción al trabajo del Congreso, la votación para llevar por ese motivo a juicio también al presidente de Estados Unidos se aprobó por 229 votos frente a 198 en contra.

El mandatario afronta esta situación a casi tres años de una presidencia turbulenta, plagada de conflictos e investigaciones. Se le acusa de haber presionado al presidente ucraniano Volodímir Zelensky para llevar a cabo investigaciones que dañasen al ex vicepresidente y aspirante demócrata Joe Biden.

Al conocerse el resultado de la votación de la Cámara de Representantes, Donald Trump usó sus redes sociales para expresar su enojo. "¿Pueden creer que hoy seré sometido a juicio político por la Izquierda Radical y los Demócratas Inútiles, y no hice nada malo? Qué cosa tan terrible".

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!