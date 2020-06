VIDEO: Varsavsky advierte que Alberto tiene "un pequeño dictador escondido"

El empresario y emprendedor argentino asegura que no hace falta un distanciamiento social extremo y encierro para prevenir el coronavirus

El empresario argentino Martín Varsavsky analizó la situación económica y política del país desde España, donde reside desde hace años.

Reconocido en todo el mundo como emprendedor e inversor en empresas de tecnología, en los últimos meses creó y vendió al gobierno de España la aplicación oficial de autodiagnóstico de COVID-19.

Según su análisis, una pandemia le da a un mandatario el escenario perfecto para manejarse de manera discrecional y sin que sus decisiones pasen por un debate en el Congreso.

"Así como la pandemia fue un boom para la tecnología y para lo digital, también lo fue para cualquier presidente que tiene un pequeño dictador escondido adentro. La pandemia le da la capa de Superman a aquel presidente que tiene una tendencia a ser dictatorial", señaló el empresario en una reciente entrevista con LN+.

El comentario llegó tan solo horas antes de que el gobierno nacional confirmara su intención de hacerse de parte de la empresa procesadora y exportadora de granos Vicentín, emblema de la agroindustria nacional y deudora millonaria del Banco Nación.

Incluso antes de ello, Varsavsky mencionó que por más que se presente moderado, el presidente Alberto Fernández tiene una tendencia a querer controlarlo todo. "No le interesa tanto el tejido empresarial de la Argentina, que es el que crea el empleo. Tienen que sacarse la capa y decir 'el Covid-19 no nos da tantos superpoderes, basta con la cuarentena'. La gente ya sabe que existe esto y ahora todos a trabajar porque, si no, no hay Argentina", declaró tajante.

"Me duele mucho las medidas que se han tomado en el país, donde hubo una obsesión con el coronavirus como si fuera lo único importante, porque igualmente es difícil no tener muertes por Covid-19", criticó el reconocido emprendedor desde Madrid, España.

El empresario argumenta que la mayor enseñanza aprendida a nivel epidermiológico durante la pandemia fue que el coronavirus se previene con un distanciamiento social "no extremo" y que "no hace falta un encierro absoluto para pararlo", como ocurre en la Argentina.

"Lo que hace falta es el distanciamiento social y evitar ciertas situaciones, como las aglomeraciones, las manifestaciones, el fútbol, las iglesias donde todo el mundo canta, las discotecas, los colectivos", aseguró. "No hace falta usar mascarillas cuando se anda por la calle, pero sí cuando se anda en subte o colectivo, o en lugares donde uno está cerca del otro", insistió luego, y mencionó que en este contexto lo más importante es proteger a los mayores de 65 años porque son el grupo de mayor riesgo de muerte.

Argentina: destrozar la economía inutilmente. Todo por un virus que para la gente de menos de 65 no es peor que una gripe normal. Este es un virus senicida el 92% de los muertos tienen más de 65 años. Argentina debería terminar la cuarentena ya y proteger a los mayores. https://t.co/5dSdN9Gmnb — Martin Varsavsky (@martinvars) April 30, 2020

No es la primera vez que el empresario insiste en la necesidad de aislar solo a los grupos de riesgo. Ya en abril, desde su cuenta de Twitter había expresado que la forma en la que Argentina encaraba la cuarentena llevaría a "destrozar la economía inútilmente".

"Todo por un virus que para la gente de menos de 65 no es peor que una gripe normal. Este es un virus senicida; el 92% de los muertos tienen más de 65 años. Argentina debería terminar la cuarentena ya y proteger a los mayores", afirmó.

Luego reiteró que Argentina deberá recuperar su economía por si sola porque no recibirá ayuda externa. "Es un país que no le importa a nadie. Todo lo que los argentinos saben de Hungría es lo que en Europa y Estados Unidos saben de la Argentina. Hay que salir a trabajar, porque el país se hunde. España volvió a trabajar cuando había un montón de muertes diarias, porque sin economía no hay salud", sentenció.