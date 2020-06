Boudou: "Vicentin expropió la plata de todos los argentinos"

El ex vicepresidente defendió la iniciativa del Gobierno de intervenir a la empresa cerealera. Apuntó contra la gestión de Cambiemos

Amado Boudou defendió la iniciativa del Gobierno de intervenir a la empresa Vicentin, apuntó a la gestión de Cambiemos y aseguró que los dueños de la compañía le expropiaron millones a todos los argentinos.

El ex vicepresidente expresó que la situación de la cerealera era "insostenible" con una deuda contraída con el Banco Nación de entre $ 14.000 y $ 15.000 millones.

"Se habla de expropiación. ¿Quién expropió a quién? Si esto en vez de ser el Banco Nación, hubiera sido el HSBC, ¿alguien se asombraría de que los accionistas tomaran alguna situación sobre Vicentin? Para mi Vicentin expropió esos millones, que tendrán que explicar Macri y González Fraga como se lo dieron", argumentó en el programa de Mauro Viale por radio Rivadavia.

Para Boudou, Macri y González Fraga deberán explicar por qué habilitaron esos préstamos

¿Qué propone?

El día antes que el presidente Alberto Fernández anunciara que pondría un interventor en la empresa cerealera para luego enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar esa empresa, Boudou publicaba una columna en el sitio K El Destape, que se tituló: "Algunas ideas para Vicentín".

Ahora, volvió a referirse al tema en un extenso reportaje radial donde insistió en que "hubo una expropiación de la plata de todos los argentinos" de parte de los dueños de la firma con los créditos otorgados por entidades bancarias estatales durante la gestión macrista.

"Me parece que el camino de la estatización o la expropiación... Mandó un proyecto de ley (el Presidente), así que está totalmente dentro de lo que hay que hacer. Y lo segundo, pensar que no se podía intervenir sin antes mandar un proyecto de ley, también es tomarnos de tontos", señaló el ex vice.

Boudou se encuentra en prisión domiciliaria tras haber sido condenado a cinco años y diez meses de prisión por el Tribunal Oral Federal 4, por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el proceso de compra fraudulenta de Ciccone Calcográfica. Además, fue inhabilitado de forma perpetua para volver a ocupar cargos públicos.

El exvicepresidente apoyó la expropiación de la cerealera

Descubrir a los beneficiarios

El ex funcionario K adelantó que a medida que avance la intervención se va a descubrir "cómo, quién y por qué decidieron darle" millones a una compañía que estaba entrando en cesación de pagos.

La semana pasada, el subinterventor Luciano Zarich llegó junto al escribano oficial Carlos Gaitán ingresaron a la sede administrativa de la empresa, en Avellaneda, Santa Fe. junto a directivos de la empresa y mantuvieron una reunión donde se elaboró el acta acuerdo de traspaso formal de la cerealera.

"Estos $ 15.000 millones fue plata que no fue a las pymes, a las hipotecas para comprar viviendas, plata que salía de intereses que el macrismo le cobraba a los préstamos, de los préstamos UVA", detalló. Y volvió a apuntar a la gestión de González Fraga en el Nación.

Finalmente, minimizó las protestas contra el proyecto de expropiación. Y aseguró que tanto en los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, como en el actual del Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández, "todas las medidas que se toman son a favor de la Argentina" y que "se busca favorecer a los que menos tienen".