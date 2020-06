Macri y líderes de Juntos por el Cambio hicieron un "zoom": qué dijeron sobre el caso Vicentin

El expresidente y los titulares dl PRO, la UCR y la Coalición Cívica respaldaron las movilizaciones y lanzaron reclamos al Gobierno

El ex presidente Mauricio Macri posteó el sábado una foto de la bandera argentina en las redes sociales en respaldo a las movilizaciones contra la intervención de la empresa Vicentin que se realizaron en varias ciudades del país, en tanto que los titulares de los tres partidos que integran Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich (PRO); Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC) coincidieron en destacar la importancia de esas marchas, durante una videoconferencia.

La semana pasada, Macri había anunciado por su cuenta de Twitter que había hablado con la ex diputada nacional Elisa Carrió y señaló que ambos se habían mostrado preocupados por "los atropellos institucionales" que "se veían" en el país.

En el encuentro virtual que celebraron los líderes de Juntos por el Cambio, y que estuvo moderado por el periodista y ex candidato a intendente de Avellaneda por Juntos por el Cambio, Luis Otero, se formularon referencias a las movilizaciones de hoy.

En el inicio de la charla -convocada bajo la consigna: "Hablemos de salud: la nuestra, del trabajo y de la República"-, la ex ministra de Seguridad se refirió a las manifestaciones en varias ciudades del país.

"Sentí un orgullo al ver que argentinos se movilicen bajo consignas como libertad, república y propiedad privada, como si recitasen la Constitución Nacional. Los argentinos salieron a defender valores que están muy adentro y que son los que nosotros representamos", enfatizó la ex funcionaria macrista.

En relación al aislamiento social, la titular del PRO dijo que "la compulsión al trabajo se va a dar", que "el gobierno debería tener que confiar más en los individuos" y se preguntó "hasta cuando se va a seguir con la cuarentena", para opinar a continuación que "dos o tres meses más generarían daños irreversibles".

"El estado no supo dar respuesta en estos tres meses más que el confinamiento", completó, al comentar un video de operativos en Avellaneda para que no abriesen los negocios no habilitados para hacerlo, y que fue presentado por Otero tras enfatizar "el derecho constitucional" de los comerciantes a trabajar.

A su turno, Cornejo destacó: "Hay esperanza, porque las manifestaciones en muchísimas ciudades contra la expropiación de Vicentin se dieron a pesar de la pandemia y sin violar la cuarentena".

"La gran responsabilidad de gobernar el país la tienen quienes fueron electos, no hay margen para corresponsabilizar a otros. Aunque con lo de la herencia recibida y todas esas cosas quieren justificar la falta de soluciones", expresó.

El líder de la UCR reconoció que "las elecciones por lo general las pierden los oficialismos, no las ganan las oposiciones", aunque aclaró que "ya está, ya ganaron" y que echarle la culpa a los de atrás no tiene sentido".

El mendocino también cuestionó que "el gobierno esté centrado en que se mida su gestión con una ranking de muertos por Covid"; pidió "equilibrar la salud y la economía" y consideró que "no se percibe ningún tipo de plan a mediano y largo plazo".

Con respecto la situación de Vicentin, calificó como "vergonzoso lo de (Miguel) Acevedo -titular de la Unión Industrial Argentina-, que prácticamente apoyó la expropiación" de la cerealera.

Por su parte, Ferraro celebró "la expresión de un movimiento ciudadano que se abraza a ideas y principios ligados a la república, la justicia independiente y la no impunidad".

"Lo de hoy tienen que ver con que el miedo no nos sirve, que tenemos que levantar banderas de la libertad y de la república; porque, como decía Belgrano, 'El miedo solo sirve para perderlo todo", contextualizó.

En ese sentido enfatizó: "Hoy quedó demostrado que hay una sociedad que no tiene miedo, para construir el país que queremos".

Expropiación

Fernández aseguró este sábado que la opción de expropiar mediante un proyecto de ley la agroexportadora Vicentín, la cuarta mayor de Argentina y en cese de pagos, sigue sobre la mesa, mientras en buena parte del país se desarrollan protestas contra la iniciativa oficial.

Luego de que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, presentara al mandatario una opción que supone un "rescate" de la empresa por la vía del concurso a acreedores en el que se encuentra, Fernández sostuvo que espera que la Justicia acepte esa propuesta.

"Espero que el juez nos dé la derecha. Si dice que no a esta opción que presentó Perotti de ir por la vía del concurso, no tengo otro camino más que la expropiación", reafirmó Fernández en declaraciones a radio El Destape reproducidas por Télam.

El gobernador de Santa Fe señaló el viernes tras reunirse con Fernández que pidió "la intervención para tener la administración de la empresa Vicentín y dejar de lado la expropiación", y sostuvo que Fernández "acompañó esta presentación".

La iniciativa fue presentada luego de que el juez que lleva adelante el concurso de acreedores limitara las decisiones de los interventores nombrados por el Estado y repusiera al directorio de la empresa, una decisión que fue criticada por Fernández.

En su escrito, el gobierno de Santa Fe alegó que "los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducirla" y pidió por su parte reponer a los interventores nombrados por la Casa Rosada.

El Gobierno espera que la solución llegue con el concurso de acreedores, sino volverá por la expropiación

Vicentín es la cuarta agroexportadora del país sudamericano. Tiene deudas por unos 1.300 millones de dólares principalmente con productores agrícolas.

También le debe unos 255 millones de dólares al Banco Nación, el mayor banco estatal de Argentina, por créditos otorgados durante el gobierno de Mauricio Macri que están bajo investigación judicial por sospecha de maniobras fraudulentas "para perjudicar al Estado", según el fiscal de la causa.

La cerealera fue una de las principales donantes a la campaña en la que Macri buscó la reelección el año pasado.

Fernández había dicho que impulsaría la expropiación por medio de una ley a debatirse en el Congreso, pero se había mostrado dispuesto a encontrar alternativas.

"El presidente había dicho que si había propuestas superadoras a la intervención, las iba a tomar", dijo el gobernador santafecino. "Quiere el rescate. Somos entusiastas de que esto se puede dar dentro del concurso" de acreedores, señaló el jefe de gobierno provincial.

La Justicia debe resolver ahora si acepta la propuesta del gobierno santafecino apoyada por el Ejecutivo.

Banderazo

La exportadora de aceite y granos se declaró en cese de pagos en diciembre y pidió la convocatoria a acreedores en febrero pasado.

El anuncio del proyecto de expropiación del gobierno suma rechazos entre empresarios y otros agroexportadores.

Este sábado en buena parte del país, agrupaciones de productores agropecuarios y comerciantes, y ciudadanos en general, protagonizaron manifestaciones en contra de la posibilidad de que se concrete la expropiación de Vicentín. Por coincidir con el "Día de la bandera" la protesta se dio en llamar "Banderazo".

Un hombre fue herido en el "Banderazo"

"Llevarse por delante a Vicentín va a ser empezar a llevarse por delante a todo", opinó Graciela Lioni, jubilada de 74 años, en la zona céntrica del Obelisco de Buenos Aires durante una de las protestas, con el telón de fondo de bocinazos y cánticos. Pidió además que el caso Vicentín "vaya por las vías judiciales, que es la forma por la que tiene que ir".

"Me resulta muy chocante que nuestro presidente no respete la Constitución", dijo por su lado a la Eva, de 38 años, empleada del sector gastronómico actualmente desocupada, quien no quiso dar su apellido.

En plena pandemia de coronavirus, muchos manifestantes protestaron luciendo tapabocas en múltiples actos, en particular en Santa Fe, sede de Vicentín.