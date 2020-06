Cumbre en Olivos: se dilata la definición sobre la cuarentena en el AMBA

El Presidente Alberto Fernández analizó durante más de dos horas la evolución de la pandemia con el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno Larreta

El presidente Alberto Fernández analizó con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la evolución del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, ante el incremento de casos registrados en los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A pesar del encuentro, no se definió una posición sobre el endurecimiento o no de la cuarentena, y en caso de volver atrás, a qué fase anterior se irá. Lo que sí fue el punto central de la misma fue que el Presidente escuchara la postura de cada uno de sus acompañantes para finalmente adoptar una decisión.

Kicillof y Rodríguez Larreta lograron limar las asperezas que se habían generado en las semanas previas por diferencias de criterio en torno a la dureza de las medidas, y trabajan en conjunto para endurecer las condiciones de la cuarentena en caso de que en las próximas horas siga creciendo la circulación comunitaria.

Una muestra del entendimiento entre ambos fue el anuncio conjunto de que se aplicará un indicador estadístico unificado de todo el AMBA para medir la situación epidemiológica.

Se conformó además una mesa técnica para estudiar diariamente la ocupación de camas, la velocidad de la curva de contagio, y los índices de mortalidad y letalidad.

La reunión se realizó en la Quinta Presidencial de Olivos desde el mediodía y se extendió por dos horas, esta vez sin la presencia de los ministros de Salud de la Nación, provincia y Ciudad; Ginés González García, Daniel Gollan y Fernán Quirós; respectivamente.

Almuerzo mediante, Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta analizaron el nivel de contagio y de circulación del virus en las calles de la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, donde se registran la mayor cantidad de casos, de cara al vencimiento de la última prórroga de la cuarentena, el 28 de junio.

Te puede interesar La reacción de Alberto Fernández tras el "Banderazo": citó a Alfonsín y mostró su postura en caso Vicentin

En la última semana, hubo un significativo aumento de los contagios en el AMBA

Durante la mañana, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, dijo que volver a la Fase 1 en el AMBA "sería para detener la circulación y organizarnos".

En esa línea, Gollan apuntó que "hay consenso con la Ciudad de Buenos Aires para una restricción fuerte".

En el país se registraron 42.785 casos de covid-19, con 1.016 fallecimientos, 28.616 pacientes en curso y 13.153 recuperados.

Aumento significativo de contagios

La reunión tiene lugar a 95 días de establecido el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 20 de marzo pasado, y a días de que venza la actual prórroga que rige para el AMBA, Gran Chaco, Gran Córdoba, Trelew y algunas ciudades de Río Negro, mientras que para el resto del país rige una fase de distanciamiento.

"Quedamos en vernos el lunes los tres para tomar una decisión. Estamos en una situación muy complicada", dijo el jefe de Estado, el sábado, en relación a este encuentro con Kicillof y Rodríguez Larreta.

En la última semana, los reportes del Ministerio de Salud de la Nación dieron cuenta de un significativo aumento de los contagios en el AMBA, que concentra el 93% de los casos del país.

Te puede interesar El plan para Vicentin de Perotti acordado con Fernández desplaza actuales directivos: qué dice el proyecto

El viernes último, para tratar de disminuir la circulación de gente entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, los tres niveles de gobierno decidieron reforzar los controles policiales en el transporte público, en especial los trenes, para que sólo lo utilicen los usuarios que realizan tareas esenciales.

También, exigieron la renovación del permiso para circular de todas aquellas personas que desarrollan tareas en actividades "exceptuadas" del cumplimiento de la cuarentena pero ya sin la opción de traslados a través del transporte público de pasajeros.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Transporte de la Nación y la Secretaría de Transporte de la Ciudad, ese objetivo se logró al reducir el volumen de usuarios en los trenes y micros interurbanos y subterráneo.

El viernes último, Kicillof y Larreta conformaron una mesa técnica entre ambas jurisdicciones para analizar día a día las camas hospitalarias ocupadas, la velocidad de la curva de contagios, la circulación social y la mortalidad.

En el resto del país, la mayor parte de las provincias se encuentran en una fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, con liberación de gran parte de las actividades y servicios, debido a que en las últimas semanas registraron un notorio descenso de los casos de coronavirus.

La dura advertencia del viceministro de salud bonaerense

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que hay que "ir administrando" la atención sanitaria para que "en ningún momento se sature el sistema de salud" y no tener que "elegir a qué argentino o argentina darle un respirador".

"Queremos ir administrando esta atención (sanitaria) para que en ningún momento se sature el sistema de salud y que no tengamos que elegir a qué argentino o argentina darle un respirador", enfatizó Kreplak.

En ese marco, el viceministro de Salud bonaerense destacó que "con las medidas que hasta aquí se han tomado, hemos evitado tener 10 o 15 veces la cantidad de muertos que tenemos hasta este momento".

"No es este el momento para pensar ´me agoté de la cuarentena´ y salir a la calle, pensando que nada me va a pasar. Este no es el momento para impulsar esas ideas. No tiene coherencia, cuando empiecen a bajar los casos discutimos y analizamos cómo liberar más actividades", resaltó Kreplak.

Kreplak advirtió que hay que "ir administrando" la atención para "no" tener que elegir a quién "darle un respirador"

Además, indicó que "estamos entrando al mes de julio y asistimos cómo aumentan los números de contagios, por lo que impulsar la idea de hartazgo de la cuarentena es jugar a la ruleta rusa".

"En la provincia de Buenos Aires no estamos cerca de un colapso sanitario por cómo se encuentra nuestro sistema de salud. La cercanía del colapso no es por el uso o por la variable de la ocupación de camas, sino por la tendencia en la velocidad del crecimiento de casos", explicó.

Al referirse a las diferentes medidas tomadas por el Gobierno de la Ciudad, consideró: "Es lógico que adoptemos estrategias distintas, porque tenemos territorios distintos. Y para dinamizar las decisiones armamos una mesa técnica de trabajo".

"El foco en el AMBA está puesto en la reducción de la tasa de contagios del coronavirus. Y luego que esto ocurra se podrá hablar de flexibilización", manifestó.

Kreplak se refirió a "la crisis gravísima" con la que encontraron la salud pública bonaerense al asumir el mandato, y resaltó que al poner un "freno" a los contagios por coronavirus con la cuarentena se pudo "reorganizar la demanda del sistema de salud".

"Si no hubiéramos puesto ese freno que nos permitió reorganizar la demanda del sistema de salud, terminar las obras y abrir nuevos hospitales, comprar tecnología y equipamientos, contratar equipos... era un plan que teníamos para desarrollarlo a lo largo de los años de gestión y hubo que hacerlo en 2 meses", apuntó. Por último, afirmó que la cuarentena "permitió armar el sistema de salud", ya que sin el aislamiento social y obligatorio "hoy seríamos seríamos San Pablo (Brasil) o Nueva York (Estados Unidos)".

"El conglomerado urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es uno de los más grandes del mundo. Era tal la velocidad de los contagios de los primeros días que al principio teníamos una tasa de duplicación de dos días. Sin medidas restrictivas, en 15 días hubiéramos tenido contagios masivos", concluyó.