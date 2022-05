Proponen en el Senado una reducción del IVA que incluya servicios como gas, luz y agua

En el marco del constante reclamo de la oposición al Gobierno para reducir la mochila tributaria, dado que la Argentina es uno de los países líderes en presión impositiva, la bancada de senadores de Juntos por el Cambio presentó un nuevo proyecto para reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todos los consumos, incluido el de gas, energía eléctrica y agua.

El proyecto fue presentado por el senador fueguino Pablo Daniel Blanco, quien hizo hincapié en la crisis inflacionaria que atraviesa la economía y consideró "necesario disminuir progresivamente la alícuota del impuesto", establecida en el 21%, "hasta llegar al cabo de 6 años al 15%".

La iniciativa plantea una modificación en el artículo 28 de la Ley de IVA (23.349) al establecer que "la alícuota del impuesto será del 19% a partir del 1 de enero de 2023, del 17% a partir del 1 de enero de 2025 y del 15% a partir del 1 de enero de 2027".

De esta manera, el proyecto de Blanco plantea una reducción que abarque a todos los consumos, pero se destaca la propuesta de bajar también la alícuota diferencial que se aplica a "las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor", fijada en el 27%.

El proyecto de Blanco plantea bajar el IVA del 21% al 15% entre 2023 y 2027

Para esos casos, el senador de Juntos por el Cambio propone bajarla al 25% a partir 2023, al 23% desde enero de 2025 y finalmente al 21% a partir de 2027.

Reducción del IVA: ¿solución definitiva o temporal?

En diálogo con iProfesional, Blanco subrayó que los cambios en la alícuota diferencial que plantea su proyecto "es para todos los servicios públicos" y que "la idea es tratar de beneficiar a los que menos ganan, porque la mayor parte de los ingresos los destinan a alimentos y servicios".

El senador nacional por Tierra del Fuego sostuvo que la intención es "dar un paliativo" y "amortiguar el impacto de la inflación, sobre todo en los sectores de menores recursos", pero reconoció que "la solución y lo que en verdad habría que hacer es una reforma impositiva integral".

"Lamentablemente todos los proyectos que van en este sentido duermen el sueño de los justos", se quejó Blanco al tiempo que apuntó contra la agenda que lleva a cabo el Frente de Todos en el Senado.

La propuesta incluye una reducción del IVA sobre los servicios públicos hasta llegar al 21% en 2027

Al respecto, criticó que "hasta ahora no hay posibilidad de acceder a temas que no sean los que fijan ellos, y las prioridades del oficialismo, seguramente por instrucción de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, tienen que ver con temas de la Justicia o este nuevo impuesto que quieren hacer para crear un fondo y pagarle al FMI, que no sirve".

De esta manera el senador opositor apuntó contra la iniciativa que busca captar una parte de los fondos y bienes de argentinos en el exterior no declarados y señaló que "no sirve, porque eso ya se puede hacer con las herramientas que el Estado ya tiene disponibles".

La presión impositiva y los reclamos de la oposición

Blanco indicó que en una reciente reunión del interbloque opositor se conversó sobre la necesidad de "insistir con estos proyectos que tienen que ver con la situación de la gente", en contraposición con la agenda de temas que impulsa despliega el kirchnerismo.

En ese sentido, adelantó que en la próxima sesión pedirá preferencia para otro proyecto de su autoría, que plantea reducir la carga impositiva para los "microemprendedores" que despliegan su actividad por medios digitales, mediante la "eliminación del impuesto PAIS y de un porcentaje del IVA para las categorías más bajas".

La oposición acusa al oficialismo de llevar en el Senado una agenda alejada de los problemas de la economía

El proyecto del senador fueguino para reducir gradualmente el IVA se suma a una larga lista de iniciativas que apuntan contra ese impuesto y que duermen en los cajones del Senado.

Solo en lo que va de 2022, la principal bancada opositora presentó otros cuatro proyectos que proponen distintas modificaciones para el IVA, en variados segmentos de la economía.

Otros proyectos que plantean cambios en el IVA

A la larga lista de iniciativas referidas al impuesto al valor agregado se le sumaron este año varias propuestas, entre ellas una del senador riojano Julio Martínez que plantea alícuotas diferenciales para cada provincia en lo que refiere a los servicios de gas, electricidad y agua corriente.

Ese proyecto mantiene la alícuota del 27% para la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y plantea que sea del 21% para Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y del 10,5% para las demás jurisdicciones del país. Otra de las iniciativas, también de Martínez, plantea modificaciones en lo que refiere a "los saldos de impuesto a favor del contribuyente".

Por su parte, el chubutense Ignacio Torres presentó este año otro proyecto que establece un "régimen para el tratamiento del IVA no computable" para "personas humanas y jurídicas que sean titulares de hospitales, clínicas, sanatorios y establecimientos asistenciales de salud similares que presten el servicio de internaciónde pacientes".

En tanto, la senador Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) presentó otro proyecto que plantea una eximición del IVA para los alimentos libre de gluten, con el fin de reducir el precio de esos productos.