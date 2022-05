Se enciende la interna en Juntos por el Cambio: la UCR consolida a Manes como candidato a presidente

La UCR buscará el próximo viernes dar una señal de unidad y una muestra de fortaleza hacia el interior de Juntos por el Cambio con la elección de autoridades de la Convención Nacional del partido, órgano clave en el que los radicales encumbrarán a Gastón Manes, hermano del neurocientífico y diputado nacional Facundo Manes.

Tras varias semanas de negociaciones, el radicalismo bonaerense que preside Maximiliano Abad logró en principio allanarle el camino a Manes con el apoyo del líder nacional de la UCR, Gerardo Morales, y en el marco de un acuerdo con el sector de Evolución que encabeza el senador Martín Lousteau, según confirmaron a iProfesional fuentes del partido.

La Convención Nacional de la UCR es la encargada de definir las alianzas del partido en tiempos electorales y la fórmula presidencial (en caso de que no haya primarias), por lo que la elección de sus nuevas autoridades es un tema central para el radicalismo en medio de su pulseada con el PRO por el liderazgo de la alianza opositora para 2023.

El desembarco de Gastón Manes en ese órgano partidario no solo es una consecuencia de su participación en la lista que ganó la picante elección interna de la UCR bonaerense de 2021, con Abad a la cabeza, sino una importante muestra de respaldo a la eventual candidatura presidencial de su hermano.

"No va a haber ningún mensaje de choque con el PRO ni nada de eso. El mensaje es que hay un radicalismo unido y ordenado, con referencias nacionales como Gerardo Morales y Facundo Manes", afirmó una importante fuente del partido centenario.

Hasta el momento, cinco de los siete lugares que conforman la conducción de la Convención Nacional son para el oficialismo partidario, con Gastón Manes a la cabeza y una silla para el senador y ex presidente del partido Alfredo Cornejo o alguien suyo. Los dos espacios restantes serían para el sector de Lousteau.

Según supo este medio, Gastón Manes recibió incluso el apoyo del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, ex rival del oficiailsmo partidario en las internas de la UCR bonaerense. Es un ejemplo del nivel de acuerdo que hay de cara a la importante cumbre del viernes y también en torno al armado electoral para 2023, donde todo empieza a alinearse a favor del neurocientífico.

Manes saltó a la política en las legislativas de 2021, cuando enfrentó en las PASO a Diego Santilli (PRO) y luego de perder esa instancia se integró a su lista para las generales. "Santilli ganó gracias al voto que consolidó Facundo en el interior de la Provincia, en lugares a donde el PRO no llegaba, y sin él perdíamos, porque hay que acordarse que le sacamos un punto al Frente de Todos", subrayó un operador del radicalismo bonarense.

Esto dejó all neurocientífico posicionado como posible candidato presidencial. Ciertamente, Morales también se anota para esa carrera pero en la UCR recuerdan que el jujeño fue uno de los que sedujo a Manes para sumarse al partido. Según afirman, el proyecto "Manes presidente" se viene cocinando desde entonces y para el trabajan hasta los que parece que no.

"Lo importante es que el nivel de orden del radicalismo hoy otorga la tranquiliad para tener en claro que quien esté en mejores condiciones va a se candidato a presidente y el otro va a acompañar", afirmó a iProfesional una fuente del partido que no quiere dar por cerrado el tema de la candidatura presidencial.

Esto del "orden" del radicalismo es repetido por distintas fuentes del partido de cara a la Convención Nacional y constituye un mensaje entre líneas al resto de Juntos por el Cambio en la carrera por liderar a la oposición. "Si uno ve la interna del PRO y la que tiene el Gobierno, la UCR hoy, después de tantos años de quilombo, esun ejemplo", graficaron.

Las últimas apariciones del ex presidente Mauricio Macri pusieron en alerta a la UCR. Además de la mala relación que tiene con Morales -y que se sintió durante la reunión en la que le reprochó su relación con Sergio Massa- la frase "la unidad por la unidad misma no sirve" que dejó trascender días atrás fue interpretada por un sector del radicalismo como un intento de forzar una ruptura.

En el medio de esas especulaciones parece el libertario Javier Milei, de buen diálogo con el ex mandatario y con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y rechazado por el radicalismo y la Coalición Cívica como posible socio de Juntos por el Cambio.

No obstante, no todos en el radicalismo comparten la idea de que Macri quiera forzar una ruptura para acercarse a Milei ni que la Convención Nacional de la UCR pueda llegar a plantear (al menos por ahora) una separación del PRO. "¿Pero quién se le puede ocurrir eso?", lanzó una fuente del partido consultada por iProfesional y agregó: "Todos se ladran, pero hasta ahora no se fue ni un concejal de Juntos por el Cambio".

"Se están disputando el poder, por eso se dicen cosas. Nadie se pelea por irse, se pelean porque saben que estamos en posición de ganar 15 gobernaciones el año que viene, además de la Presidencia. Por eso nadie se va, sin importar lo que se digan", reflexionó la fuente consultada.

En este sentido, consideró que los planteos de Macri para que el PRO muestre una posición más dura y alejada del "acuerdismo" radical se deben a que "tiene que ir a la derecha, a recuperar los votos que le saca Milei al PRO, por eso dice lo que dice y es llógico".