Monotributo: alivio fiscal obtuvo media sanción en Diputados, ¿cómo quedarán las escalas si se aprueba en el Senado?

El proyecto de ley que propone un "alivio fiscal" para monotributistas y autónomos se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad y pasó al Senado, que tendrá que aprobarlo antes del 1 de julio para cumplir con el objetivo central de la iniciativa que apunta a beneficiar a más de 4 millones de personas.

La iniciativa impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se aprobó con 237 votos a favor. La redacción original tuvo varios cambios durante el debate en el recinto que apuntan a beneficiar a los monotributistas de las categorías más bajas con una suba importante en la escala y aumentar las deducciones especiales para los Autónomos.

Concretamente el proyecto propone adelantar al 1 de julio el ajuste de los montos máximos de facturación las distintas categorías del Monotributo para que no tengan que saltar a una categoría superior por efecto de la inflación (no de la mayor actividad) sin tocar las cuotas que pagan actualmente.

Por esa razón, el objetivo que se trazó Massa es tener aprobada la ley antes de esa fecha para que el cambio tenga el efecto buscado en los bolsillos de los pequeños contribuyentes y no tengan que saltar a una categoría superior. Esto activa una cuenta regresiva para el Senado que preside Cristina Kirchner.

Cambios en el Monotributo: ¿cuándo se puede aprobar la ley en el Senado?

El cumplimiento de esa meta recae ahora en la Cámara alta, donde el plazo para sancionar la ley antes de la fecha clave que establece el propio proyecto parece acotado, pero no representa en principio un escollo grave.

Con la complicación de que la próxima semana es corta por el feriado del 20 de junio, el Senado podría llamar al debate en comisión para el martes o miércoles siguiente y, si se firma dictamen ese mismo día, el proyecto podría votarse en el recinto entre el 29 y el 30 de junio.

Esto es así porque se requiere un plazo de siete días entre la firma del dictamen y la votación. Si hubiera acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en torno a la iniciativa, podría tratarse el proyecto "sobre tablas", es decir, dentro de un período de tiempo menor.

La unanimidad que logró el proyecto en la Cámara de Diputados supone que la aprobación final de la ley podría darse antes del 1 de julio y sin mayores inconvenientes en el Senado.

Los puntos principales del proyecto sobre Monotributo

La iniciativa busca aliviar la carga fiscal para 4,5 millones de monotributistas al adelantar para el 1 de julio la actualización anual del Monotributo que se hace siempre desde el 1 de enero de cada año, cada seis meses, por la fórmula de movilidad jubilatoria. El proyecto solo sube las escalas y no aumenta el valor de las cuotas que pagan los pequeños contribuyentes.

A partir de los cambios que se le hicieron al proyecto, se estableció que las escalas de facturación de las categorías A, B, C y D tenga un aumento de 60% promedio. Para el resto de las categorías (de la E a la K), la suba será del 29,1% (en línea con la suba acumulada de jubilaciones y otras prestaciones de Anses) tal y como proponía la iniciativa originalmente.

El fin es que los pequeños contribuyentes no tengan que saltar hacia una categoría mayor o queden afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación. La diferenciación que se estableció entre las escalas más bajas y las más altas pretende "favorecer a los contribuyentes de menores ingresos", según informaron fuentes oficiales a iProfesional.

Además, se agregó al proyecto una exención del componente impositivo a las Categorías A ($288 por mes) y B ($555). Este beneficio será para los monotributistas "puros", es decir que no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.

La suba de las escalas será superior a la que se preveía inicialmente

¿Cómo quedarían las escalas para los monotributistas?

El valor de la cuota del Monotributo depende siempre de la categoría de cada contribuyente, en función del monto de facturación anual.

Actualmente, la Categoría A alcanza a los que facturaron en los últimos 12 meses hasta $466.201,59 y que pagan una cuota mensual de $3.334,24. En caso de aprobarse la ley en el Senado y, de acuerdo a los cambios que informó la Cámara de Diputados, el tope pasaría a ser de hasta $748.382,07.

De la misma manera, en la Categoría B que facturan hasta $693.002,36 anuales con una cuota mensual de $3.728,29, el máximo pasaría a $1.112.459,84; en la Categoría C quedaría en $1.557.443,75 y en la D sería de $1.934.273,04.

Para las categorías más altas la suba será menor en porcentaje, pero igualmente significativa. Para la Categoría E el monto máximo pasaría a $2.277.684,56; para la F $2.847.105,70; para la Categoría G pasaría a $3.416.526,83, para la H el tope subirá a $4.229.985,60; para la Categoría I sería de $4.734.330,03; para la J subiría a $5.425.770,00 y para la K el tope pasaria a $6.019.594,89.

¿Cuál es el beneficio para los Autónomos?

Respecto de los Autónomos que están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias (unos 140 mil contribuyentes), el proyecto propone incrementar las deducciones especiales con el fin de que el mínimo no imponible quede "más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia", según precisaron fuentes oficiales.

Durante el debate los diputados de la oposición hicieron hincapié en que el problema de fondo es la inflación

Se estableció que la deducción especial sea de hasta 2,5 veces la ganancia no imponible (en la actualidad es hasta una vez) y de hasta 3 veces para los "nuevos profesionales". En el proyecto original.

La iniciativa original establecía que la deducción especial sería de hasta 2 veces la ganancia no imponible y para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.

Detalles del debate en Diputados

Si bien el proyecto fue impulsado por Massa como parte de una agenda económica propia que días atrás generó cierta tensión entre el presidente de la Cámara de Diputados y el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionado internamente, los cambios al proyecto sí fueron conversados con la cartera económica previamente, según deslizaron a iProfesional fuentes parlamentarias.

Las modificaciones que establecieron una suba de las escalas mayor a la prevista fueron introducidas con el fin de lograr un mayor respaldo. Y es que Juntos por el Cambio había llegado al recinto con un dictamen de minoría diferente.

Durante el transcurso de la sesión se abrió una negociación entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y se llegó a un acuerdo que permitió la aprobación del proyecto por unanimidad, sin ningún voto en contra.

En parte, los cambios apuntaron a no tener que debatir un nuevo proyecto de alivio en el corto plazo si la inflación no cede. Casi todos los diputados coincidieron en que el problema de fondo no son las escalas del Monotributo en sí, sino la aceleración de los precios que eleva los montos de facturación.

Por ese motivo, varios legisladores de la oposición reconocieron, a pesar de su acompañamiento a la iniciativa, que el proyecto es "un parche". Una de ellas fue Margarita Stolbizer, que acompañó el proyecto de Massa desde el inicio a diferencia del resto de Juntos por el Cambio y que durante el debate señaló: "Una cosa es cambiar de categoría por el esfuerzo y la productividad y otra por la inflación", al tiempo que criticó al Gobierno por el alza de los precios.