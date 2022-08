Cristina Kirchner respaldó a Massa: recibió al superministro antes de su asunción

Finalmente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este lunes en su despacho a Sergio Massa, quien asumirá el miércoles como ministro de Economía, Producción y Agricultura de la Nación.

Si bien no trascendieron mayores detalles del encuentro, la foto que compartieron desde el Gobierno en donde se ve a los dos en el despacho, es un símbolo del apoyo de Cristina hacía el superministro en las horas previas a lo que será una de las jugadas del Gobierno de Alberto Fernández frente a la crisis.

El Senado, desde su cuenta de Twitter, compartió la imagen del momento en el que ambos estuvieron reunidos.

El Senado compartió la foto de la reunión

Previamente, el aún titular de la Cámara de Diputados y futuro titular del Ministerio unificado de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, afirmó que "el próximo miércoles" será anunciado "un conjunto de medidas"

En su cuenta de Twitter, había señalado que "el día martes está acordada la sesión especial donde presentaré mi renuncia como presidente de @DiputadosAR" y "se designará mi reemplazo al frente de la cámara".

"El miércoles el presidente @alferdez me tomará juramento y luego en conferencia de prensa voy a comunicar el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar, así como también la mecánica de los primeros 10 días que van a darnos un camino a recorrer y los desafíos a encarar como país", manifestó.

Quién será sucesor de Massa como presidente del Senado

El principal desafío de Massa como ministro de Economía ante Diputados será la presentación del Presupuesto 2023

Desde la bancada oficialista propondrán en la sesión especial a la diputada nacional Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara baja en reemplazo de Massa, quien dejará el cargo para asumir en las próximas horas como "superministro" de Economía en el Poder Ejecutivo nacional.

El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo: "Vamos a plantear formalmente en el bloque que podamos proponer a Cecilia en la sesión de mañana para que ocupe la presidencia de la Cámara". "Estamos contentos de la decisión porque sabemos de sus cualidades humanas y políticas", agregó Martínez en diálogo con la prensa acreditada de la Cámara de Diputados.

Según señaló, la idea es que sea "una sesión serena, tranquila y simple", aunque dependerá de la cantidad de diputados que quieran hacer uso de la palabra. En principio, para la designación formal de Moreau, que será la primera mujer en la historia en conducir la Cámara baja (desde 1854), no habría una votación nominal sino que se definiría a mano alzada.

¿Por qué Juntos por el Cambio se abstiene de votar al reemplazo de Massa?

En Juntos por el Cambio no agrada el perfil de Moreau para presidir la Cámara de Diputados en reemplazo de Massa

En la bancada de Juntos por el Cambio no cayó bien que el nombre de Moreau empezara a circular con fuerza para suceder a Massa sin que el Frente de Todos hubiera establecido un contacto previo para al menos tantear la reacción, según deslizaron fuentes de la oposición a iProfesional.

"Nos enteramos por los medios", se quejó un diputado del PRO. Por entender que eso no se corresponde con las formas y el "diálogo político" propio de un cuerpo colegiado como es Diputados, la idea de abstenerse creció en el interbloque, mientras que "algunos quieren votar en contra", deslizaron las fuentes consultadas.

La otra razón es que la posibilidad de que la presidencia sea para Moreau no agrada demasiado los diputados de Juntos por el Cambio. La diputada, que cuenta con la confianza tanto de Massa como del ex jefe del bloque oficialista Máximo Kirchner, es una de las más aguerridas en sus discusiones con la oposición y por eso creen que no tiene el perfil necesario para manejar la Cámara.

Además, la abstención es la opción favorita porque impedir o condicionar la elección nunca estuvo entre las alternativas. De hecho, en la bancada opositora señalan que, como no se necesitan 129 votos para elegir la nueva presidencia (esto sería la mitad más uno del total) sino mayoría simple, "si gran parte de Juntos por el Cambio se abstiene, Moreau tiene la vía libre".

"No queremos quedar como obstruccionistas, alguno votará en contra pero va a quedar la persona que designe el oficialismo como sucedió en el ‘89, cuando quedó (Leopoldo) Moreau para reemplazar a Carlos Pugliese", indicó un operador del interbloque opositor.

Recordó así cuando el padre de Cecilia Moreau y actual diputado del Frente de Todos asumió la presidencia de la Cámara de Diputados en reemplazo del hombre elegido por Raúl Alfonsín para encarar la crisis económica de su gobierno. Un paralelismo histórico.

Cecilia Moreau llega al cargo con el apoyo total de Massa y del kirchnerismo en el Frente de Todos

Las razones tras la definición de Moreau para presidir Diputados

A pesar del malestar en Juntos por el Cambio, la falta de comunicación por parte del Frente de Todos sobre el nombre elegido para proponer como presidente de Diputados tuvo que ver con que la designación de Moreau, actual vicepresidenta del bloque Frente de Todos, no se definió oficialmente con la misma velocidad con la que se anunció.

Si bien el nombre de Moreau circula desde la semana pasada, ni bien se supo la llegada de Massa al Gabinete, la decisión se terminó de tomar en la tarde del lunes y la comunicó Martínez: "El martes al mediodía tendremos una reunión de bloque donde se planteará formalmente la propuesta de Cecilia Moreau en la sesión para presidir la Cámara".

El massismo había salido a promover rápidamente el nombre de la vicejefa del bloque oficialista porque "le garantizaría a Massa mantener la estructura que armó estos años" en Diputados y también porque Moreau tiene muy buena relación con el sector kirchnerista, según indicó una fuente del Frente de Todos a iProfesional.

Este consenso interno en el bloque le daría cierta tranquilidad a Massa de cara a los primeros desafíos que su gestión al frente de un "súper ministerio" de Economía tendrá en la Cámara de Diputados, como la presentación del proyecto de Presupuesto 2023 que deberá llevar a cabo antes del 15 de septiembre.

Massa entiende que no será un debate fácil debido a la crisis económica que atraviesa el país y al antecedente del Presupuesto 2022, que salió rechazado porque el oficialismo no tenía mayoría y la oposición le quitó el apoyo a último momento, en medio de una fuerte disputa. En ese contexto, Massa necesitará que Moreau le garantice que esa situación no volverá a repetirse.