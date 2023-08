Melconian aceptó ser ministro de Economía si Bullrich gana las elecciones: los puntos más calientes del plan

La incorporación del economista Carlos Melconian a la campaña de Patricia Bullrich se convirtió en un tema central para la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Ambos se reunieron este lunes para ultimar los detalles de su presentación como potencial ministro de Economía y, sobre todo, de la estrategia electoral para romper la polarización que ensayan Sergio Massa y el ganador de las PASO, Javier Milei.

El triunfo por dos puntos del candidato de La Libertad Avanza en las primarias obligó a Juntos por el Cambio a modificar sus planes de cara a los comicios de octubre. La prioridad hoy es asegurarse un lugar en el balotaje, ya sea con Milei o con Massa. Distintas encuestas marcan que el libertario es el único que tiene hoy un pie en esa instancia decisiva, si no logra ganar en primera vuelta.

En ese contexto, Bullrich quiere darle a Melconian el rol de explicar y defender su plan económico, un tema determinante por la incertidumbre que vive el electorado y por la ventaja discursiva que le sacan en esta materia Milei por ser economista y Massa por ser el ministro y el operador de la consola del Gobierno, que aprovecha para su propia campaña.

Fuentes cercanas a la candidata opositora confirmaron a iProfesional que tenía previsto reunirse este martes con Melconian para terminar de definir cuándo y cómo será su presentación oficial como vocero económico y potencial ministro, aunque el encuentro se adelantó a este lunes. La conversación tuvo dos puntos centrales.

Por un lado, la estrategia frente a Massa y Milei. Bullrich sospecha de un supuesto pacto para marginarla. Por el otro -quizás el más complejo- el organigrama del área económica en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, con la mira puesta en el directorio del Banco Central.

¿Bullrich contra Massa y Melconian contra Milei?: la estrategia que imaginan en JxC

"No queremos ni mencionar a Milei porque hay que dejar de levantarlo, pero el tipo quedó muy instalado y si encima tira paredes con Massa algo tenemos que hacer", deslizó un operador de la alianza opositora a este medio. Con esa metáfora futbolera confirmó la sospecha que corre en Juntos por el Cambio.

Melconian es el potencial ministro de Economía de Bullrich y su rol en la campaña sería confrontar con las ideas de Milei

Bullrich apuntó días atrás contra "los gestos de un acuerdo político" entre Massa y Milei. Esa hipótesis partió del reconocimiento que le hizo el ministro y candidato de Unión por la Patria al libertario al afirmar que fue "colaborativo" durante su charla con funcionarios del FMI.

Lejos de tomar distancia de esas elucubraciones, el último fin de semana Milei las alimentó al afirmar que economistas de Juntos por el Cambio le propusieron "hacerle reventar el plan al Gobierno". En la alianza opositora tomaron esto como una señal de que sus temores no son infundados.

Aquí es donde entra el rol que imaginan para Melconian en la campaña. "Podría ser que Patricia se dedique a confrontar con Massa y Melco con Milei, es una de las cosas que van a terminar de definir ahora", indicó a iProfesional una fuente del equipo de campaña de Bullrich.

La idea sería que la candidata presidencial sostenga el perfil "anti K" con Massa como blanco y los conceptos de "orden" y "fuerza" que la diferenciaron de Horacio Rodríguez Larreta en las PASO, mientras que Melconian profundizaría la explicación del plan de bimonetización para la economía argentina.

Cuál es el punto más delicado para el acuerdo entre Bullrich y Melconian

Bullrich planteó esa idea varias veces pero de manera muy general. Melconian vendría a dar las precisiones que esperan ya no solo el electorado sino también los banqueros y el sector financiero en general. A los efectos de la campaña, el plan de una "economía bimonetaria" busca disputarle la agenda a la dolarización que propone Milei y que no termina de cerrarle al establishment económico. No es un dato menor que en ese ámbito la voz de Melconian es valorada.

Además de la estrategia electoral, Bullrich y el economista también tendrán que ponerse de acuerdo sobre cómo se organizaría el área económica en caso de llegar al Gobierno. En ese marco en Juntos por el Cambio estiman que será importante que ambos resuelvan lo que llaman "el tema Santangelo".

Bullrich busca romper con la polarización que, según ella, Massa y Milei ya habrían acordado

Se refieren así al pedido que habría hecho Melconian de que Rodolfo Santangelo, su socio y director de la consultora Macroview, presida el Banco Central en una eventual gestión de Juntos por el Cambio. A Bullrich no le agrada la idea porque podría jugar en contra de la imagen de independencia absoluta que quiere darle a la máxima autoridad monetaria.

De hecho, según supo iProfesional el equipo de la candidata ya tendría preparado un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y dotar a la entidad de una autonomía que no tuvo casi nunca en los últimos 20 años. Sería una de sus primeras iniciativas si fuera electa.

Bullrich sabe que sus rivales tratarán de sacar provecho si le da la silla más importante del Banco Central a alguien vinculado con el ministro de Economía, más allá de que no tenga dudas sobre la capacidad técnica de Santangelo para el cargo.

Las medidas de Massa y la sospecha de un pacto con Milei, en la mira de JxC

Más allá de lo que les queda por resolver, Bullrich y Melconian no lograron ponerse de acuerdo. La presentación oficial sería el jueves en Córdoba. No obstante, el debut del director de la Fundación Mediterránea como vocero economico de la campaña, de hecho, ya tiene un escenario preparado y es la batería de bonos y créditos para empleados y jubilados que anunció Massa para compensar el efecto de la devaluación.

Bullrich ya calificó los anuncios como "maquillaje" porque "se los va a comer la inflación". Pero además, el Gobierno estima que las medidas tendrán un costo fiscal de más de $700.000 millones. No sería extraño que, si a Melconian le toca hablar del tema, lo califique como más nafta para la inflación vía emisión.

Pero más allá de eso, el eventual desembarco del economista no pierde de vista la necesidad que tiene Bullrich de evitar que Massa y Milei polaricen la campaña electoral. La idea de un pacto entre ambos gana terreno en su equipo de campaña ya no solo por los dichos de ambos sino por una cuestión de lectura política.

Los planes económicos tomaron una importancia clave en la carrera electoral al calor de la crisis

Como contó iProfesional, ante una posible derrota del ministro y candidato de Unión por la Patria para el peronismo en general sería más conveniente que el próximo gobierno sea de Milei y no de Bullrich por la sencilla razón de que sería mucho más débil en el Congreso que Juntos por el Cambio, debido a la cantidad de diputados y senadores que meterían uno y otro.

Esto le daría a gobernadores y al propio Massa un margen de acción mucho más amplio como futura oposición. Si bien nadie tendrá mayoría en ninguna de las dos cámaras, el poder de condicionamiento y de negociación frente a un gobierno de Milei sería mayor que el que tendrían con una administración de Juntos por el Cambio.

Por otra parte, en la alianza opositora también miran el mapa electoral del país que quedó planteado en las PASO. Ya no solo dan por hecho que varios gobernadores peronistas le "cuidaron las boletas" a un Milei con poca capacidad de fiscalizar sino que ponen la lupa en algunos resultados llamativos como fue el de Salta, donde el libertario cosechó el 49% de los votos. El gobernador, Gustavo Sánez, pertenece a las filas del massismo.

De cualquier forma, más allá de las elucubraciones en Juntos por el Cambio parece haber una línea discursiva que busca pegar a Massa con Milei. Al defenderse de la grave acusación que les lanzó el libertario, Luciano Laspina, uno de los asesores económicos de Bullrich, calificó al libertario como "un gran fabulador" y disparó: "Aprendió de su su mentor y productor televisivo Sergio Massa".