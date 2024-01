Ley ómnibus: reproches a Caputo por no defender el proyecto en el Congreso y la advertencia del ministro a Diputados

En medio de un capítulo clave en el debate del proyecto de ley ómnibus, el Gobierno busca bajarle el tono al revuelo político que generó la ausencia en el plenario de Diputados del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, dos de los impulsores de las reformas del Estado.

"No era imprescindible que Posse y ‘Toto’ (Caputo) fueran al Congreso a dar explicaciones, para eso están los especialistas en cada materia. Con la crisis que atravesamos los necesitamos trabajando en solucionar los graves problemas", indicó a iProfesional una importante fuente de la Casa Rosada.

Los cuestionamientos respecto de la ausencia de los dos principales responsables del proyecto, con el que el presidente Javier Milei busca reestructurar el Estado, no solo llegaron desde la oposición sino que dirigentes de las filas libertarias también salieron a marcar la cancha.

Reproches sin distinción de color político

El primer reclamo llegó desde la bancada de Unión por la Patria, cuando el jefe de bloque Germán Martínez disparó: "Tiene que venir el jefe de Gabinete, Posse. Lo tienen que traer. Tiene que venir porque es el responsable de la administración. Tiene que venir el ministro Caputo, a no ser que cómo pasó en tiempo de Macri, se quiera seguir escondiendo. ¿Y qué van a hacer con Sturzenegger? Todos dicen que es el ministro sin cartera. Nosotros exigimos la presencia de los tres".

Desde La Libertad Avanza también hubo quejas y acusaciones. "Se hicieron los boludos y pegaron el faltazo. Caputo pide un ajuste feroz, que es necesario pero doloroso, y nos deja a nosotros poniendo la cara", cuestionó en diálogo con iProfesional un dirigente libertario.

En tanto, otro de los apuntados fue Federico Sturzenegger, autor del mega DNU y del proyecto de ley del proyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", quien no tiene cargo público pero es uno de los principales asesores de Javier Milei.

"Sturze no tiene ninguna responsabilidad como para ir al Congreso a rendir cuentas. Es un asesor ad honorem, no es un funcionario público. La oposición lo único que hace es lanzar chicanas, quieren desvirtuar la discusión. No podemos gestionar respondiendo a cada provocación. A las comisiones están yendo los que tienen que ir y punto", sentenciaron fuentes con despacho en Balcarce 50.

El ministro de Economía es uno de los impulsores de las reformas.

Caputo no va al Congreso, pero deja una dura advertencia

Si bien el ministro de Economía quedó liberado de exponerse a los dardos de la oposición, Caputo aprovechó para enviar una dura advertencia al Congreso luego de anunciar el nuevo acuerdo con el FMI durante una conferencia de prensa. "Si la ley ómnibus no pasa, las medidas serán más duras", disparó el titular del Palacio de Hacienda.

"En lugar de bajar línea por la tele, por qué no viene a ponerle el cuerpo a un proyecto que craneó con su amigo Sturzenegger. Es fácil pedir ajuste cuando las puteadas las reciben otros", apuntaron desde las usinas libertarias.

A pesar de las críticas, fuentes de la Casa de Gobierno descartaron la posibilidad de que Caputo asista al Congreso para dar explicaciones. "Se definió que asistan los especialistas del equipo del Ministerio de Economía", se limitaron a responder.

¿El jefe de Gabinete incumplió con la Constitución Nacional?

Luego de que la oposición reclamó la presencia de Nicolás Posse en el Congreso, desde la Casa de Gobierno afirmaron que se trata de un espacio de diálogo cuyo objetivo es "debatir los diferentes temas de la ley, motivo por el cual van los especialistas en cada materia".

"El jefe de Gabinete asiste al Congreso cuando va a presentar los informes de gestión, como dicta la Constitución. Eso es lo que va a hacer Posse durante el periodo de sesiones ordinarias", destacaron las fuentes consultadas, en referencia a la presentación que debe realizar el ministro coordinador ante el Parlamento para brindar detalles acerca de la marcha de la gestión del Gobierno.

En ese marco, afirmaron que el jefe de Gabinete "no está incumpliendo con lo que marca la ley" y aclararon que "la decisión final acerca de qué funcionarios van al Congreso a dar explicaciones la tiene el Presidente".

Según lo indicó el propio Milei durante una entrevista con radio Mitre, en su Gobierno hay un grupo de "talibanes" del que forman parte a Posse, Caputo y Sturzenegger, quienes no negocian "nada" con la oposición, mientras que el diálogo quedan en manos del ministro del Interior, Guillermo Francos. "Es un gran jugador, que tiene una misión muy difícil. Tiene que lidiar con la política, cuando hay unos cuantos que somos bastante talibanes en la otra línea", destacó el jefe de Estado.

Desde el Gobierno aseguran que Nicolás Posse "no está incumpliendo la ley".

¿Con qué periodicidad deben asistir los jefes de Gabinete al Congreso?

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 101 de la Constitución Nacional, "el jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del Gobierno".

En los hechos, ningún ministro coordinador cumplió a rajatabla con la periodicidad establecida en la Carta Magna, motivo por el que los diferentes oficialismos suelen entrar en polémica con los dirigentes opositores que integran el cuerpo parlamentario.

Entre los jefes de Gabinete que más incumplieron la Constitución figura el ex gobernador de Tucumán Juan Manzur, quien se desempeñó en el cargo entre septiembre de 2021 y febrero de 2023. Durante su gestión como ministro coordinador, el ex funcionario nacional debió haber asistido 11 veces al recinto de alguna de las cámaras del Congreso, pero solamente fue una vez al Senado, el 2 de junio de 2022, y otra a Diputados, el 14 de septiembre de 2022.

En tanto, su antecesor Santiago Cafiero fue tres veces al Senado y dos veces a Diputados en sus dos años como jefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández. En aquel entonces, el ministro coordinador realizó tres visitas al Congreso en 2020, además de la presentación de un informe escrito ante la Cámara baja en noviembre de ese año, y apenas dos en 2021.