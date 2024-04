La extensa entrevista que Javier Milei dio el lunes dejó distintos titulares. Entre las muchas definiciones que dio, volvió a cargar contra medios y periodistas. Uno de los apuntados fue Jorge Fontevecchia y Perfil, el medio que dirige.

El Presidente se refirió al diario y dijo que "está camino a la quiebra", para luego festejarlo. Estas declaraciones generaron el rechazo de los trabajadores de Perfil y el propio Fontevecchia le respondió mediante una editorial en su programa de radio.

Javier Milei dijo que Perfil "está camino a la quiebra" y Fontevecchia le respondió

En la entrevista con Alejandro Fantino, Milei se refirió a Perfil y, al referirse a los datos que obtenía cuando sorteaba su sueldo como legislador, sostuvo: "Dijeron que nos íbamos a robar los datos, cosa que nunca pasó. Y sin embargo el diario de 'Tinturelli' usa los datos para mandarte mails por ejemplo. Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo me lo siguen mandando".

Y luego, entre risas, agregó: "Perfil ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra". Y lo celebró con un "¡qué bueno!".

Este martes, en una extensa editorial en su programa de radio, Fontevecchia le respondió a Milei: "Mire, Presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar; no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas; no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner; tampoco va a poder usted".

El director de Perfil también aseguró que "cualquier persona que critique, aunque sea en algo la gestión del Gobierno, pasa a ser un enemigo e insultado por el Presidente con todo tipo de improperios". "Sería bueno, y obviamente esto lo digo con respeto, que revea estas posiciones, por el bien de nuestro diálogo democrático e instituciones", concluyó.

Las declaraciones de Milei también fueron rechazadas por los trabajadores del diario. "Todo sería un poquito más gracioso sino hubiera 630 trabajadores en el medio de esta pelea entre Milei y Fontevecchia. Ninguna quiebra nos genera gracia, sobre todo cuando esa supuesta quiebra se direcciona desde el propio Estado", sostuvieron desde la comisión interna.

Los otros periodistas a los que atacó Javier Milei en la entrevista

Javier Milei dijo que Perfil va camino a la quiebra y Jorge Fontevecchia salió a contestarle

Pero además de Fontevecchia y Perfil, Milei también criticó a otros periodistas durante la entrevista. Entre otros, apuntó contra un autor a quien identificó como "novelista" y que en sus textos lo señaló como un "populista de derecha".

"Hay algunos imbéciles que hablan de populismo de derecha. Es una de las formas estúpidas de cortos intelectuales, que además se creen que son grandes porque publican libros y notas muy pomposas, y son bestias", dijo. Si bien no lo nombró, distintas personas se solidarizaron con el columnista del diario La Nación Jorge Fernández Díaz, al entender que el Presidente se refería a él.

Aunque tampoco la mencionó, descalificó a Romina Manguel, al ser consultado sobre la frase del diputado oficialista Alberto "Bertie" Benegas-Lynch acerca de la obligatoriedad de la educación que deastó una fuerte polémica durante el fin de semana, que dijo justamente en una nota con la periodista.

"Fue una frase desafortunada, pero además sacada de contexto por una periodista que juega en contra sistemáticamente, que vive hablando pestes", sostuvo Milei, quien agregó: "A esa periodista no le tiene ni que pesar el estudio porque lo que quiere es destruir este espacio. Es un error de Bertie haber ido a ese lugar. Los periodistas juegan. Hay un montón que juegan para destruir y por eso no tenés que ir a darles notas a esos tipos. No les interesa saber cómo pensás o tener una mejor visión de cómo funciona el mundo. Les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño".

En otra parte de la entrevista habló sobre Víctor Hugo Morales, a quien elogió como relator de fútbol, pero lo consideró "un tipo literalmente despreciable". Lo mencionó como "Víctor Humo", aunque lo trajo a colación para atribuirle una declaración que le había parecido "genial".