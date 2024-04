La investigación en torno al escándalo de los seguros, que involucra al ex presidente Alberto Fernández, arrojó nuevos detalles y se conoció recientemente el monto que se habría pagado en comisiones a los intermediarios desde el comienzo de la gestión anterior. Además, dentro de ese total, se desprende que los mayores favorecidos tienen algún vínculo político.

En concreto, al menos en los 45 contratos que la Justicia investiga hasta el momento, se habría pagado por comisiones unos $3.500 millones desde el comienzo de la administración de Alberto Fernández hasta entrada la gestión de Javier Milei. Se habrían contratado a su vez 25 empresas aseguradoras, pero sólo un puñado concentró la gran mayoría de las ganancias.

Escándalo de los seguros: el Estado pagó $3.500 millones a intermediarios

La investigación que llevan adelante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo busca determinar las presuntas irregularidades a partir de la publicación del Decreto 823/2021, mediante el cual el entonces presidente Alberto Fernández impuso la obligación al Estado, mediante sus distintas dependencias, de contratar seguros a través de Nación Seguros. Y, a pesar de que no se podía contratar con otras empresas, también se habilitó la participación de intermediarios. Lo que no deja resultar llamativo.

Y es a partir de este escenario que se estudian dos presuntas irregularidades: por un lado, el pago de comisiones por encima de los valores del mercado y una presuntamente tendenciosa selección de los intermediarios que participaron de esos contratos.

Si bien el decreto fue publicado en el 2021, la Justicia investiga las contrataciones de seguros desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández. Y, según trascendió, durante sus cuatro años de mandatos y el comienzo de la administración de Milei (ya que algunos contratos siguieron vigentes), el Estado pagó comisiones por cerca de $3.500 millones.

Dentro de los contratos que se estudian, hubo 25 empresas que participaron de la intermediación: pero cinco de ellas fueron, por diferencia, las más beneficiadas. Por caso, la empresa Bachellier S.A. cobró $1.600 millones en comisiones: la compañía, según analizan los investigadores, estaría vinculada con el broker Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández y esposa de la secretaria del ex mandatario María Cantero. Le sigue el propio Martínez Sosa, que habría cobrado $366 millones en comisiones al Estado.

La Justicia investiga a los intermediarios en las contrataciones entre los organismos del Estado y la empresa Nación Seguros

El tercer lugar se lo lleva la empresa Castello Mercuri SA, con $285 millones: la firma es de Oscar Castello Mercuri, quien en 2019 fue el principal aportante privado a la campaña presidencial de Alberto Fernández. Luego figura San Ignacio Sociedad de Productores, con $231 millones; y cierra el top cinco TG Broker, que también cobró $231 millones: es propiedad de Pablo Torres García, un broker que tendría vínculos con Sergio Massa y distintos dirigentes del PRO.

Estas cinco compañías representan el 80% de las comisiones abonadas durante ese período y que están bajo la lupa de la Justicia.

En tanto, al analizar los organismos estatales que más utilizaron este sistema para contratar seguros: el ranking lo encabeza la Gendarmería Nacional, le sigue ANSES y en tercer lugar el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por entonces por Victoria Tolosa Paz.

Echaron a gerentes de Nación Seguros por el escándalo con los brokers

La Justicia intervino en el caso de los seguros a partir de una auditoría realizada en Nación. Y, justamente, en las últimas semanas distintos gerentes y empleados de la compañía fueron despedidos por la actual gestión al estar vinculados presuntamente con el escándalo.

La semana pasada, por caso, el titular de Nación Seguros Alfonso Torres le pidió la renuncia al gerente general del área comercial Matías Caselli. También se tomó la misma decisión con otros dos empleados. Estos despidos se sumaron a los de Mauro Tanos, ex gerente general y ex integrante de La Cámpora, y Marcos Eufemio, gerente de compras, quienes fueron echados la semana pasada luego de ser allanados por el juez federal Julián Ercolini.

Caselli trabajaba en la empresa hace 15 años. Entre otros cargos, fue gerente regional, gerente de Unidad de Negocio de Corrientes-Chaco-Formosa-Catamarca, y gerente Comercial Unidad de Negocio Corrientes, entre otros cargos.