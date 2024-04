Luego del intenso cruce que protagonizaron el sábado Cristina Fernández y el presidente Javier Milei, el mandatario manifestó que le gustaría competir con la exvicepresidenta en las próximas elecciones presidenciales.

Milei quiere competir con Cristina Kirchner en 2027

"Sería maravilloso enfrentar a Cristina", dijo en una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia.

Milei aseguró que "sería divertidísimo" ganarle en los comicios, ya que sería una oportunidad de "ponerle el fin a la historia más negra de la Argentina después de la dictadura".

Sobre el discurso de Cristina Fernández en Quilmes, opinó que "lo único que hizo fue hacer críticas que, quienes hemos leído las cosas en el tiempo, puede inferir que sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina".

Para Milei, en la oposición "están nerviosos" y aseguró que, si se diera una disputa electoral en este momento, La Libertad Avanza se llevaría el 54% de votos.

En otro orden, el Presidente aseguró que Cristina Fernández "necesita juntar y realinear a toda la tropa" a la que calificó como "una bolsa de gatos". "Es un esfuerzo desesperado para tratar de unirse y que no entren en un camino que le complique aún más, un acto desesperado por mantener vivo a un movimiento político que le ha hecho mucho daño al país", opinó.

Y añadió: "Necesitaríamos que se vuelvan más racionales y que no quieran seguir manteniendo una economía del planeta de los simios".

Las críticas de Milei al discurso de Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei remarcó este domingo que el discurso que dio la exmandataria nacional Cristina Kirchner fue "de una gran pobreza intelectual" y precisó que habla en este momento "porque están nerviosos".

El jefe de Estado aseguró que el discurso del sábado de Cristina Kirchner "fue muy pobre".

"Lo que puedo decir respecto a otros discursos, que el de ayer fue un discurso muy pobre. Ella en general tenía una estructura formal más clara, pero en este directamente carece de una forma orgánica, de presentar un tema. Fue de una pobreza intelectual notoria. Me sorprendió la caída intelectual. Lo único que hizo fue hacer críticas. Sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina", indicó.

Y añadió: "Si yo veo la historia Argentina, hubo déficit fiscal la mayoría de los últimos 100 años y eso usted lo tiene que financiar. El político deshonesto lo financia con déficit. Por eso estamos endeudados y no tenemos crédito. Otro mecanismo es la emisión monetaria, que genera inflación, que es un robo y no tiene que pasar por el Congreso, y además genera distorsiones. El populismo salvaje nos destruyó el ingreso. Cristina no logra conectar. Ellos usaron el recurso de no pagar para maquillar números. Ella no entiende que decidimos cortar ciertas partidas, como la obra pública, que era un escándalo de corrupción. Y cuando habla de las universidades, miente, porque el que le cortó el presupuesto a las universidades fue el gobierno anterior. Y los pagos a Cammesa se van a hacer en junio. Estamos generando mucho superávit financiero para compensar el pago a Cammesa y los aguinaldos. Las cuentas van a seguir equilibradas".