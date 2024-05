A hora del paro general convocado por la CGT, el presidente Javier Milei subió una foto a las redes con un fuerte mensaje: "Yo no paro". La imagen rápidametne tuvo muchos comentarios en su cuenta de Instagram, donde lo publicó originalmente, aunque luego lo replicó en X.

La imagen que subió el Presidente es en realidad una foto trucada por la cuenta "Coherencia por favor", de clara militancia a favor del gobierno libertario. La foto original es del lunes, en Los Ángeles, cuando Milei se reunió con el titular de la FIFA Gianni Infantino, quien le regaló una camiseta azul con el 10 en la espalda y el apellido Milei, y una pelota que también tenía su nombre.

El mensaje de Javier Milei en redes: "Yo no paro"

La foto que subió Javier Milei con una remera que dice "Yo no paro" estuvo acompañada por su ya clásica frase: "Viva la libertad carajo".

Durante el mediodía del miércoles, el Gobierno había dejado en claro su postura inflexible con el paro. De hecho, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se le descontará el día a los estatales que adhieran a la medida de fuerza.

De todas maneras, aclaró que solo se aplicará el descuento a quienes no concurran por el paro y no a aquellos que no puedan llegar a sus lugares de trabajo por la falta de transporte público.

"Es un paro que no tiene razón aparente. Recordamos que sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra", advirtió el vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana en la Casa Rosada.

El funcionario recordó también que, al igual que en otras manifestaciones, "las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione".

Por otro lado, arremetió contra la CGT por el paro general que realizará mañana y tildó a la central obrera como "los fundamentalistas del atraso".

"En cuatro meses dos paros de la CGT, dos de Educación, más de cientos de marcha. Mañanas paran los fundamentalistas del atraso. A quienes piensan extorsionar a los argentinos, les informamos que solo se van a ganar el odio de los argentinos", sostuvo el funcionario nacional.

En su conferencia de prensa en Casa Rosada, el portavoz consideró que la medida de fuerza de la central obrera "no tiene una justificación aparente" y remarcó que "está habilitada la línea 134 para denunciar extorsiones" para adherir a la protesta.

En ese contexto, el portavoz repasó una serie de datos para dejar en evidencia el impacto nocivo del paro que impulsa la CGT: "6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos; 4 millones no van a poder viajar en colectivo en el AMBA; 1.5 millón no podrá hacerlo en el interior; y hay 93 mil personas que verán cancelados 703 vuelos".

Luego, Adorni enumeró una serie de datos comparativos para reforzar la mirada crítica oficial sobre la medida de fuerza: "Desde el 10 de diciembre, nuestro Gobierno tuvo dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronaúticos y más de de 100 marchas e intentos de piquetes. Mientras que en cuatro años, el gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130 mil muertos (por COVID-19) bajo el lema ‘El Estado te cuida’, tuvo 0 paros".