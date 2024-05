La crisis entre Argentina y España es una escala más para el presidente Javier Milei en su objetivo de posicionarse como un referente mundial de la derecha y así lo entienden en el Gobierno, donde intentan limitar el conflicto casi a una disputa personal entre el argentino y su homólogo español Pedro Sánchez mientras esperan a las elecciones de la Unión Europea para ver cómo se acomodan las relaciones.

Dentro del Gobierno hay una línea argumental que deja ver el interés del Presidente por las elecciones al Parlamento Europeo, algo que está relacionado con la aspiración que suele mostrar el líder de La Libertad Avanza de convertirse, con su discurso con la izquierda o el "socialismo", en un jugador internacional. En definitiva, fue esa campaña lo que en realidad motivó su participación en el evento del partido de ultraderecha español Vox.

Ese fue el escenario donde Milei detonó el nuevo conflicto, con un discurso en el que volvió a criticar las "ideas del socialismo" y la "calaña de gente" que genera pero de paso aludió a la investigación por presunto tráfico de influencias que pesa sobre la esposa de Sánchez. Esto llevó al gobierno español a retirar este lunes a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez.

Sin embargo, la Casa Rosada no solo no se inmutó sino que se plantó. A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que para ellos lo ocurrido no afecta las relaciones diplomáticas entre ambos países y, tras descartar un pedido de disculpas de Milei a Sánchez, pidió en cambio que el gobierno español se disculpe por "los agravios" que previamente recibió el argentino por parte de sus funcionarios, como el de "consumir sustancias" o "atentar contra la democracia".

"La reacción es porque ellos están en campaña electoral y Milei es una figura popular que le da pelea al discurso de izquierda de Sánchez y otros", evaluó ante iProfesional una fuente del oficialismo al tiempo que deslizó que "cuando pasen las elecciones se acomoda todo". El mismo razonamiento circula por estas horas en Cancillería y fue sugerido también por Adorni.

¿Cuál es el escenario que ve Milei en medio de la crisis que desató con España?

"No entendemos el motivo de su resquemor, el presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se ponga en tensión la relación entre dos países históricamente hermanados por una decisión poca meditada. Superada las instancias electorales en Europa que motivan esta acciones podamos reconducir las relaciones", afirmó Adorni.

Milei enmarcó sus dichos en un evento de campaña y en el Gobierno miran con expectativa las elecciones al Parlamento Europeo

Esa referencia a las elecciones europeas cruza hoy a todo el Gobierno mientras la canciller Diana Mondino y su equipo trabajan para evitar una ruptura formal de relaciones por parte de España, en atención a la importancia que tienen las inversiones de ese país en la Argentina y al fuerte vínculo entre sus pueblos (alrededor de 500 mil argentinos viven en España).

Y es que más allá de la poca simpatía que se tienen Milei y Sánchez y de sus conocidas coincidencias ideológicas con Vox, el Presidente fue a España para participar de un acto de campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, que se llevarán a cabo en ese país el domingo 9 de junio, casi al mismo tiempo que en Italia, Francia, Alemania, Grecia y otros.

Además de Milei, en el evento "Europa Viva 24" también estuvieron figuras y líderes de la derecha europea como la francesa Marine Le Pen, y por videoconferencia, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y su homónima italiana, Giorgia Meloni. Los dichos de Milei fueron parte de un intento por jugar electoralmente, más que una cuestión personal con Sánchez.

En su alusión a la esposa de Sánchez, el libertario no midió los posibles alcances para la relación bilateral sino que privilegió el apoyo simbólico a un espacio político que crece en Europa y que, de logar un buen resultado en las elecciones (España es el cuarto país que más eurodiputados elige), podría acercar a la Unión Europea a una línea de pensamiento más afín a la suya.

La proyección internacional, un objetivo fijo del Presidente

A pesar de las tensiones económicas y políticas con las que debe lidiar en Argentina, Milei tiene un ojo puesto en el tablero internacional y sobre todo, en su propia proyección. Más allá del alineamiento irrestricto del Gobierno con Estados Unidos e Israel, al libertario le interesa convertirse desde la Presidencia en un referente a nivel mundial de un universo político de derecha que viene en ascenso.

Uno de los pasos más importantes en esa dirección la dio en el Foro Económico Mundial de Davos, donde advirtió que "Occidente está en peligro" debido a una "visión que conduce al socialismo". En la red social X, Milei reprodujo todas las reacciones positivas que pudo a ese discurso en distintos lugares del mundo.

El Presidente busca una proyección internacional que lo haga parte de una coalición de derechas

El Presidente suele "repostear" noticias de medios internacionales que elogian su figura o al menos lo presentan como una "revelación" usando la frase "fenómeno barrial", una ironía sobre lo que se analizaba sobre él en las elecciones legislativas de hace dos años y una muestra de la importancia que le otorga a su proyección en el exterior.

En el Gobierno entienden la aspiración del mandatario. Durante su informe al Senado la semana pasada, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, puso de relieve que la revista Time ubicó a Milei entre "las 100 personas más influyentes del mundo.

A las repercusiones sobre su discurso y a la atención que genera su personalidad excéntrica Milei le suma el codearse con figuras de esa "derecha internacional" que quiere representar, como el ex presidente estadounidense Donald Trump, al que le deseó el triunfo en las elecciones de este año al mismo tiempo que trataba de acercarse a la administración de Joe Biden.

¿Cómo sigue el conflicto con España?

Es por ello que el Gobierno busca desentenderse del enojo de Sánchez -de hecho tiene previsto volver a viajar a España a mediados de junio- y maniobrar hasta que se den las elecciones para el Parlamento Europeo. Para Milei, su proyección internacional y la posibilidad de una Unión Europea más próxima a su ideología son un tema importante por los beneficios políticos que podría reportar para su gestión.

Ciertamente no es algo extraño que el Presidente busque formar parte de una coalición con intereses afines, similar a la que en otro momento tuvieron Néstor y Cristina Kirchner con Lula Da Silvia en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, Evo morales en Bolivia y, en España, José Luis Rodríguez Zapatero, otra figura del Partido Socialista Español (PSOE) como Sánchez.

Sin embargo, esos planes de Milei tensionan las relaciones diplomáticas de la Argentina y vuelve más difícil la tarea de Mondino. La canciller se comunicó con la embajadora española antes de que el gobierno de Sánchez la llamara "a consultas", algo que para España no es usual y es una señal de alerta sobre un vínculo bilateral, según indica la prensa de ese país por estas horas.

Mientras continúa el conflicto diplomático, Milei prevé volver a España el 21 de junio para recibir un reconocimiento

El conflicto podría escalar si el gobierno español busca un respaldo y una reprimenda unificada de la Unión Europea a Milei. Si bien Sánchez intentó bajar el tono a las especulaciones sobre una ruptura formal de las relaciones al hablar de "dos países hermanos y apuntar su respuesta directamente a Milei, a quien diferenció del "gran pueblo argentino", la situación quedó tensa.

El impacto local: cómo se defiende el Gobierno y cuál es la reacción de la oposición

Pero además, la forma de Milei de manejarse en el plano internacional le genera críticas en la política interna. Casi todos los espacios de la oposición, incluidos los más dialoguistas -a los que Milei necesita en el Congreso- le salieron al cruce por la nueva pelea con el gobierno de España.

La UCR advirtió que "Argentina debe tener una política exterior madura, responsable, acorde a nuestra historia e intereses nacionales", y recordó que en menos de seis meses de gestión Milei generó conflictos diplomáticos también con Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador que, junto a España, son "países que a lo largo de la historia tuvieron una fraterna relación con Argentina".

En tanto, Hacemos Coalición Federal, el bloque de diputados de Miguel Pichetto, instó directamente al Presidente "a que desista de su actitud irresponsable en materia de política exterior provocando conflictos absurdos con países importantes del mundo", con un repaso de los conflictos que protagonizó en los últimos meses.

Ambos sectores políticos pusieron la mira en que los viajes de Milei han sido "por cuestiones de carácter meramente personal, religioso o para involucrarse en campañas políticas locales no siendo ninguno de ellas visitas de Estado". La bancada de Pichetto lo exhortó a que "rinda cuentas a los argentinos del costo de esos viajes", otro frente interno que se le puede abrir al mandatario.

Milei, en tanto, procurará mantener firme su postura de tomar distancia de la reacción del gobierno de Sánchez. Adorni remarcó que el Presidente no mencionó directamente a la esposa del presidente español, que "sería absolutamente irracional" que hubiera "una reacción diplomática" y que, en todo caso, las "descalificaciones" las recibió primero el argentino y la Casa Rosada "jamás involucró las relaciones diplomáticas".

Así, Javier Milei descartará toda crítica de la política local mientras intentará pilotear la crisis con España con un ojo puesto en las elecciones en la Unión Europea, que espera le proporcionen nuevos aliados en el tablero internacional y le den mayor centralidad a su propia figura.