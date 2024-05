El dólar volvió a ser en los últimos días uno de los temas económicos más importantes en la Argentina. Tanto el blue como los financieros parecen haber dejado atrás la tranquilidad de los últimos meses, en medio de las tensiones políticas y la falta de incentivos para los depósitos bancarios en pesos. Ayer, la cotización del dólar blue alcanzó su precio más elevado desde el 25 de enero y cerró a $1230, con un incremento del 4,25%.

El mayor interrogante pasa por saber si habrá traslado a los precios de la economía cotidiana. Sin embargo, el Gobierno descartó de plano hoy esa posibilidad, y hasta minimizó las fluctuaciones.

"La cotización estuvo sin mucha variación durante mucho tiempo. No hay razón alguna para que esto tenga alguna implicación en precios más allá del proceso inflacionario que estamos viviendo por los desajustes que hubo en materia monetaria y fiscal en la Argentina", afirmó hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado en su habitual conferencia de prensa si el Gobierno está alerta ante un posible impacto en la inflación.

Enseguida, el portavoz ratificó esa idea: "Para que la gente esté tranquila, nada tiene que ver la cotización del dólar financiero o el dólar blue con los precios, lo que no quita que la dinámica de precios esté en números altos pero que nada tiene que ver con esto. Cuando no hubo movimiento en el dólar, había inflación. Así que efectivamente no hay relación entre una y otra".

Al cierre de la jornada financiera de ayer, la divisa informal acumulaba un alza de 190 pesos o 18,3% en mayo, por encima de la inflación estimada. Con un dólar mayorista en los 889 pesos la brecha cambiaria alcanzaba el 38,4%, la más amplia desde el 7 de febrero de 2024 (40,9%). La suba reciente también se trasladó a los dólares financieros, con un "contado con liquidación" otra vez en los $1.200, un máximo desde el 9 de febrero. En la apertura de hoy, la cotización del libre volvía a subir y llegaba a los $1240.

"El dólar es un precio más de la economía, no es más que un bien que podés adquirir en el supermercado o un servicio que podés pagar. La diferencia es que el dólar es una activo financiero y tiene algún tipo de reacción diferente a la que pueden tener otros bienes", sostuvo hoy Adorni, quien además aseguró que no va a haber intervención oficial en los mercados para evitar una escalada del dólar.

Para expertos, la sobrereacción del Gobierno expone inconsistencias

Para el economista Pablo Ferrari, este salto del tipo de cambio paralelo influirá en la dinámica de precios, pero es difícil anticipar en qué medida. Señala que "el gobierno de Milei trata de freezar de cualquier manera el tipo de cambio (absorbiendo pesos y manteniendo al dólar oficial atrasado, por ejemplo), pero, enfrenta un problema y es que, ahora, se va diluyendo el efecto de la devaluación de diciembre".

Esto, según su opinión, repercute en el mercado del dólar. "De hecho, los paralelos también subieron y esto va a generar un pasaje a precios a la larga", anticipa Ferrari. No obstante, reconoce que es difícil estimar de qué magnitud será ese impacto porque señala que el problema de la caída del consumo "es un freno para que los formadores de precios, sobre todo en los comercios chicos, puedan pasar el aumento que puedan registrar los mayoristas en su totalidad al consumidor final".

Para el director de MyR Consultores, el economista Fabio Rodríguez, "el Gobierno sobrerreaccionó para mostrar el logro de la inflación de un dígito y, para ello, genera inconsistencias crecientes, que tarde o temprano pasan factura".

Parte de esas inconsistencias es el atraso del dólar, que -alerta- "lleva una regla de aumento ridícula frente a la inflación" y considera que eso es peligroso y que, ahora, ya se instaló el tema del atraso cambiario en el mercado. Eso, según su mirada, redunda en "una especulación de los exportadores y parte de ahorristas e inversores que empiezan a ver atractivo al dólar y migran hacia allí".

No obstante, Rodríguez no cree que estos movimientos representen amenaza para los precios, aunque sí indica que "es una alerta para pensar el momento y la manera de salir de la trampa del dólar quieto con inflación cerca de dos dígitos y varios precios reprimidos".