A dos semanas de que se cumplan los primeros seis meses desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, en la Casa Rosada sostienen que el jefe de Gabinete Nicolás Posse tiene "el boleto picado" respecto de su permanencia en el Ejecutivo, pero desde el entorno del ministro coordinador afirman que son "son operaciones" mediáticas de fuego amigo.

"Que tiene el boleto picado es una realidad. Ahora, cuándo va a ser el momento… El tiempo es de Dios", subrayaron a iProfesional altas fuentes de la Casa de Gobierno, quienes reconocieron que la convivencia entre los integrantes del Gabinete comenzó a mostrar "las fricciones lógicas" de la gestión.

En tanto, fuentes cercanas al jefe de Gabinete aseguraron a este medio que las versiones son parte de una "opereta" mediática para limar al ministro coordinador.

¿Nicolás Posse está en la cuerda floja?

Desde uno de los principales despachos de Balcarce 50 precisaron a iProfesional que "ya está tomada" la decisión de correr al jefe de Gabinete de su cargo, por lo que Milei ya tiene varios nombres en la cabeza, pero indicaron que "es cuestión de esperar el momento indicado".

"No va a ser ahora ni de manera inminente. Primero hay que acomodar algunas cuestiones", enfatizó una fuente con acceso al despacho presidencial, además argumentar que el ministro coordinador es mirado de reojo por la "lentitud en la gestión", motivo por el que poco a poco la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le fue quitando espacio de juego.

Desde el Gobierno desmienten la salida de Nicolás Posse y aseguran que "son operaciones"

En los pasillos de la Casa Rosada plantean que Posse podría ser corrido luego de que termine el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso, al considerar que "no es el mejor momento para mover fichas" porque puede ser tomado como "una debilidad política".

"Javier ya cambió varios integrantes de su Gabinete, por qué no lo haría en este caso", reflexionó ante iProfesional un funcionario cercano al jefe de Estado, quien recordó que al libertario "no le tembló el pulso a la hora de hacer modificaciones" en el organigrama del Estado e incluso echó a funcionarios que él mismo designó, como el caso del ex ministro de Infraestructura de la Nación Guillermo Ferraro.

La expulsión de Ferraro, que se produjo a fines de enero y se trató de la primera salida de peso en el Gabinete nacional, llegó luego de que el ahora ex ministro fuera señalado por el Presidente como el culpable de "filtrar información reservada del gobierno".

En entorno de Posse niega su salida: "El equipo está cada vez más asentado"

Fuentes cercanas al jefe de Gabinete aseguraron a iProfesional que las distintas versiones son parte de una "opereta" para limar al ministro coordinador y retrucaron: "Son operaciones cómo hicieron con Guille, con Sandra, con Toto. Ahora le toca a él".

De esa manera, la fuente consultada comparó la situación con las tantas veces que corrió por los pasillos de Balcarce 50 el rumor de la salida de los ministros Guillermo Francos (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Toto (Caputo).

"El equipo está cada vez más asentado", resumieron desde el entorno del jefe de Gabinete, quienes desestimaron las versiones respecto de que el ministro coordinador tendría una relación tirante con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde el entorno del Jefe de Gabinete aseguran que "el equipo está cada vez más asentado"

Si bien los cortocircuitos entre Posse y el Presidente empezaron hace algunos meses, cuando el jefe de Gabinete aumentó los sueldos al personal jerárquico del Gobierno sin consultarlo con jefe de Estado, las versiones sobre su inminente salida se profundizaron en las últimas horas cuando el ministro coordinador pegó el faltazo en la presentación del último libro publicado por el libertario.

Con asistencia prácticamente perfecta del Gabinete nacional en el Luna Park, donde fueron testigos del show musical que realizó el Presidente, la ausencia de Posse no pasó inadvertida. "Estaba por ir, pero tuvo un tema personal", indicaron a iProfesional desde la Jefatura de Gabinete.

"Es un hombre que trabaja mucho y se despierta muy temprano", argumentaron las fuentes consultadas al intentar justificar la no presencia del funcionario nacional en la actividad, donde no solo estuvieron los ministros nacionales sino también los ministros, diputados y armadores provinciales de La Libertad Avanza.

Los motivos por los que el ala dura no aprueba la gestión de Posse

El sector más duro de la tribu libertaria que camina los pasillos de la Casa de Gobierno acusa al jefe de Gabinete de no lograr encaminar la gestión y le reprochan la "lentitud" con la que se maneja en términos generales. Las críticas incluso llegaron respecto del primer informe de gestión que realizó días atrás en el Senado, el cual consideraron que "estuvo flojo" y "poco sobresaliente".

Fuentes libertarias con despacho en el Congreso de la Nación calificaron la exposición de Posse como "sólida" y afirmaron que es un jefe de Gabinete que respondió al Presidente en todo momento.

En el inicio de la gestión libertaria, el jefe de Gabinete formaba parte de la mesa chica de Javier Milei, pero lentamente fue desplazado e incluso le fueron restando poder. Lo cierto es que Karina Milei comenzó a mirarlo con recelo cuando notó que su compañero de Gabinete dilataba el nombramiento de muchas designaciones, entre las que se encontraban algunos de los colaboradores más cercanos a ella, pero corrían por autopista los expedientes vinculados a su área.