El presidente Javier Milei dejó en claro su respaldo total a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuando estalló el escándalo por el reparto de alimentos pero según una reciente encuesta esa crisis, que desencadenó numerosas renuncias y despidos, podría haber dañado su imagen y la de la gestión del Gobierno.

Se trata de un sondeo realizado por la consultora Zuban Córdoba entre el 7 y el 8 de junio, con 1.400 casos efectivos y un margen de error de 2,6%. La firma es una de las pocas que viene mostrando una caída en la imagen positiva del Presidente, a contramano de la mayoría de las encuestas que circulan, aunque el resultado final no estuvo tan alejado de aquellas.

No obstante, el valor de esta última encuesta está en que se llevó a cabo justo después de que la cartera de Pettovello cediera ante la exigencia judicial de entregar los alimentos que estaban almacenados y de las idas y vueltas en el discurso oficial respecto del tema.

La encuesta arrojó que solo un 28% de los encuestados se expresaron de acuerdo con la frase "Pettovello es el mejor ministra de la historia" que expresó Milei hace pocos días y mostró que, además, la desaprobación sobre la gestión del Gobierno subió 54,4% mientras que la aprobación cayó al 45,6%.

¿Cómo afectó a Javier Milei y a Sandra Pettovello el escándalo de los alimentos?

Además de ese indicador negativo sobre el nivel de aprobación del Gobierno, la encuesta de Zuban Córdoba arrojó que en medio de la crisis que golpeó al Ministerio de Capital Humano, la imagen positiva de Milei se ubicó en torno al 43% mientras que la negativa ascendió al 55,8%.

Ese dato parece contrastar con otras encuestas anteriores que muestran al Presidente con una imagen positiva superior a la negativa, pero no está tan lejos de los números que arrojó otro estudio muy reciente de la consultora D’Alessio IROL / Berensztein, el cual indicó que el Gobierno tiene una aprobación del 45% y que la imagen de Javier Milei es apenas 43% positiva.

La aprobación del Gobierno cayó en medio del escándalo y golpeó la imagen del Presidente

Por otro lado, la encuesta de Zuban Córdoba también midió a Pettovello, la protagonista del escándalo que el Gobierno recién empezó a mitigar, y el resultado fue desfavorable: la ministra de Capital Humano presentó una imagen positiva de 36,3% contra una negativa de 59,7%, con un 3% que "no sabe no contesta" y un 1% que dijo no conocerla.

En su respaldo a Pettovello, que además de ser una funcionaria clave por su rol frente a las organizaciones sociales a las que el Gobierno quiere quitarles la intermediación en la asistencia social, es también una amiga íntima, Milei aseguró que es "la mejor ministra de la historia". Sin embargo, la encuesta arrojó muy poca coincidencia con esa frase.

Al preguntar a los encuestados "cuál es su nivel de acuerdo" con esa expresión del Presidente, el 65,1% dijo estar en desacuerdo y solo el 27,9%, mientras que el 7% respondió que "no sabe". A eso, la encuesta le agregó otro dato, incluso más negativo en el marco de la crisis que el escándalo de los alimentos desató sobre Capital Humano.

¿La ministra debería renunciar?: qué resultado arrojó la encuesta

Uno de los temas que Milei debió enfrentar con mayor énfasis durante los días más movidos para el Gobierno fue la gran cantidad de versiones y rumores sobre la posible renuncia de Pettovello, especialmente después de la abrupta salida del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y de que el mismo mandatario reconociera que todos los ministros estaban bajo evaluación.

Al respecto, la encuesta de Zuban Córdoba ofreció dos frases sobre el escándalo de los alimentos para que los consultados mostraran su nivel de acuerdo y el 58,3% señaló que "Sandra Pettovello manejó mal el tema y debería renunciar", mientras que el 38,3% aceptó que la ministra "está luchando contra los gerentes de la pobreza y por eso la atacan".

Esa segunda afirmación sigue la línea discursiva del propio Presidente, que aseguró que a Pettovello la "operan" desde afuera del Gobierno -en medio de sospechas de que también hubo versiones malintencionadas desde adentro- porque su gestión implica el ataque más directo a la "corrupción". Según el vocero presidencial, la ministra "desmanteló un sistema putrefacto".

Pettovello presentó una imagen negativa alta y los encuestados consideraron que debería renunciar

Milei está decidido a sostenerla en su cargo y rechaza de plano cualquier versión sobre una posible renuncia. Sin embargo, en las últimas horas se supo que hubo un intento de entrar en un domicilio de la ministra, lo que agrega un nuevo ribete a la tensión que vive el Gobierno por la situación de la funcionaria.

Un hecho violento vuelve a subir a poner en tensión a Sandra Pettovello

La decisión de Milei de sostener a la ministra de Capital Humano se mantiene firme por ahora. El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a dejarlo en claro en la conferencia de prensa de este lunes al responder que "el Gobierno no tiene que demostrar la inocencia de Pettovello" y afirmar que la funcionaria "es lo más grande que hay" porque "es decente y lo está dando absolutamente todo".

Sin embargo, la crisis en el ministerio a cargo de Sandra Pettovello continúa. Ahora se supo que hubo dos situaciones violentas alrededor de esa cartera, de las cuales la más grave es que un grupo de desconocidos rompió una cerca e intentó entrar a un domicilio de Pettovello. Al mismo tiempo, trascendió que la encargada legal del ministerio, Leila Gianni, recibió amenazas por teléfono.

Estos dos episodios abren un nuevo foco de tensión en torno a la figura de Pettovello y podrían agitar nuevas versiones sobre su continuidad en el Gobierno, aunque al mismo tiempo favorecen la línea argumental del Gobierno. Luego de que se conociera este último hecho, Milei afirmó que la ministra y su equipio "están dando una batalla contra la corrupción como nunca se había visto" y que por eso "todo el tiempo la operan".

El futuro del Ministerio de Capital Humano es una incógnita. En lo que va dela gestión ya se fueron alrededor de 20 funcionarios. La salida más resonante fue la Pablo de la Torre, ex secretario de Niñez, a quien además el Gobierno denunció por "averiguación de delito" ante la sospecha de posibles irregularidades en la contratación de personal. Durante el fin de semana renunció Fernando Szereszevsky, que cumplía un rol similar al de jefe de Gabinete dentro de Capital Humano.

Mientras tanto, Javier Milei mantiene firme su respaldo a Sandra Pettovello y en el oficialismo saben que hará todo lo que sea necesario para retenerla y apoyarla. La primera encuesta en torno al escándalo arrojó que esto podría ser perjudicial, aunque en el Gobierno entienden que todo en la gestión depende del factor tiempo y la crisis de los últimos días no sería la excepción.