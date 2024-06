El presidente Javier Milei está decidido a sostener a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a como dé lugar, pero el escándalo por los alimentos almacenados y a punto de vencer puso en jaque a esa mega cartera con una nueva diáspora de funcionarios, una presión creciente del Congreso y las provincias y ahora, además, un capítulo judicial que involucra al candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema.

Entre la falta de entrega de alimentos y las irregularidades en la contratación de personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que encabezaba el desplazado Pablo de la Torre se generó una tormenta que hizo trastabillar a Pettovello y llevó a Milei a mostrar un respaldo contundente a quien es no solo su ministra sino una amiga personal y muy querida.

"Hubo una orden directa de bancar a Sandra con todo, frente a las operaciones que vienen de afuera y de adentro", deslizó a iProfesional una fuente del oficialismo que abona la hipótesis del "fuego amigo" detrás de las versiones de renuncia que corrieron el viernes. El último gesto del Javier Milei fue ir personalmente este lunes al Ministerio de Capital Humano, un movimiento poco usual en él.

Esto evidenció la urgencia que tiene Milei por desactivar la crisis en ese mega ministerio que engloba las áreas de Familia, de Educación, de Trabajo y Seguridad Social y de Cultura. Con ese fin, el Gobierno presentó formalmente una denuncia contra De la Torre y, en paralelo, activó la distribución de los alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo con ayuda del Ejército a partir de este martes.

Sin embargo, a las 15 salidas de funcionarios que acumula esa cartera desde el inicio de la nueva gestión -incluida la de De la Torre- se sumaron otros cuatro desplazados en el marco del escándalo y esto empezó a generar dudas sobre la conveniencia de mantener tantas áreas distintas bajo el mando de una sola funcionaria.

Empieza la entrega de alimentos, pero sigue la crisis en Capital Humano

El permanente recambio de funcionarios en Capital Humano es uno de los factores que pone en jaque a esa cartera. Según supo iProfesional, en el Gobierno niegan que se esté evaluando una división -pese a que esto aliviaría la tarea de Pettovello- pero la oposición empezó a poner la mira en esta cuestión mientras reclama que la ministra vaya al Congreso a dar explicaciones.

Pettovello pone en marcha la entrega de alimentos para desactivar el conflicto, pero siguen las salidas de funcionarios de su ministerio

Tras recibir el respaldo de Milei y de todo el equipo de ministros, Pettovello firmó la remoción de cuatro funcionarios que habían llegado de la mano de De la Torre. Se trata de María Raskovsky, ex subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano; Héctor Calvente, ex subsecretario de Políticas Sociales; Esteban Bosch, ex director de Emergencia, y Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador general del programa de microcrédito para la Economía Social.

Hay versiones cruzadas: en la Casa Rosada afirman que fue una decisión ejecutiva, pero en otras oficinas deslizan que los subsecretarios y directores desplazados se fueron por lealtad a su jefe político original. De todas formas, los desplazamientos confirmados este lunes en el Boletín Oficial se suman a la ya larga lista de salidas de funcionarios en la cartera de Pettovello.

En ese contexto, el Gobierno intenta mostrarse proactivo en la tarea de normalizar el funcionamiento del Ministerio de Capital Humano en lo que respecta al escándalo original: el reparto de alimentos empezará este martes, tras la firma de un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables.

"La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos. Para garantizar una logística rápida, eficiente y sin intermediarios, el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa", informó la cartera que encabeza Pettovello.

El factor judicial: ¿por qué la denuncia de Pettovello levanta sospechas en la oposición?

La otra cara de la crisis que sacude a Capital Humano es la judicial. La subsecretaria Legal del ministerio, Leila Gianni, que cobró notoriedad con numerosas apariciones en los medios para tratar de restarle importancia a las críticas de agrupaciones sociales como la de Juan Grabois por el almacenamiento de los alimentos, presentó una denuncia en los tribunales federales por "averiguación de delito".

Según pudo averiguar este medio, la denuncia no es estrictamente contra De la Torre, pero apunta a lo que fue su gestión en esa área en lo referido a la contratación de personal en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a través de un convenio con la Organización de Estados Iberaericanos.

Sectores de la oposición repararon en que la denuncia del ministerio quedó en manos de Lijo, candidato de Milei para la Corte

Esta es otra de las formas en las que el Gobierno busca desactivar la crisis y, sobre todo, responder a las críticas contra la gestión de Pettovello. Desde Milei para abajo, todo el Gabinete insiste en que la ministra está desarmando un esquema de corrupción propio de "la política" y heredado de "gestiones pasadas", según describió el vocero presidencial, Manuel Adorni.

No obstante, en algunos sectores de la oposición repararon en que la denuncia cayó en el juzgado de Ariel Lijo. "Qué casualidad que una denuncia para desligarse de responsabilidades le toque justo al candidato de Milei para la Corte", comentó con ironía a iProfesional un legislador opositor.

Si bien hay un llamativo consenso entre distintas fuerzas políticas en torno a la figura de Lijo como eventual juez de la Corte Suprema (incluso el kirchnerismo evita cuestionar su candidatura, que ya espera tratamiento del Senado) la fuente consultada no descartó que como parte del "juego de la política" algún sector empiece a sembrar dudas a viva voz en el Congreso sobre este punto.

Crece la presión a Javier Milei y Sandra Pettovello en el Congreso

En el parlamento, el escándalo que sacude a Capital Humano encontró un eco que amenaza con crecer. El peronismo/kirchnerismo dio el puntapié inicial con la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, a quien le siguieron los gobernadores más enfrentados con Milei como el bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela.

Junto a Buenos Aires y La Rioja, las provincias de Formosa, La Pampa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego reclamaron al ministerio de Capital Humano que informe el cronograma de entrega de los alimentos. El anuncio sobre el inicio de ese proceso este martes intenta contener ese reclamo al que se habían sumado también distritos más amigables al Gobierno como Jujuy y Misiones.

No obstante, por fuera del peronismo también empezó a crecer la presión sobre Pettovello, concretamente para que asista al Congreso a dar explicaciones. El primero fue el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, quien reclama que la ministra comparezca ante el Senado para que informe "acerca de los hechos relacionados con la compra, almacenamiento y reparto de alimentos" y sobre la "falta de transparencia" que detectó y culminó con el despido de De la Torre.

Milei muestra un fuerte apoyo a Pettovello en momentos en que el Congreso reclama su presencia para dar explicaciones

Del otro lado, en la Cámara de Diputados, hicieron lo mismo los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulon al exigir que la ministra "dé explicaciones" sobre lo que está sucediendo. "Es inadmisible que con los niveles de pobreza existentes, Pettovello esconda casi 6 mil toneladas de alimentos que debieran estar en comedores y merenderos y repartirse entre los más necesitados", dispararon.

El tema podría sonar fuerte en el primer tramo de la sesión que está prevista para este martes, donde crece la posibilidad de un gran acuerdo opositor para aprobar un proyecto que modifica la fórmula de movilidad previsional. Antes de ese debate habrá expresiones sobre diversos temas y el escándalo por los alimentos estará presente con críticas a Pettovello.

En este contexto, Javier Milei está decidido a respaldar contra todas las críticas a Sandra Pettovello y a evitar como sea que la crisis que sacude al Ministerio de Capital Humano se agrave y afecte todavía más a quien es no solo es su ministra, sino también un afecto personal.