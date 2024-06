La llegada de Federico Sturzenegger al Gabinete nacional está decidida por Javier Milei, pero su ingreso formal se demora. El Gobierno quiere utilizar esa movida para hablar de un relanzamiento de la gestión, a seis meses de la asunción del líder libertario.

Sin embargo, la oficialización del exbanquero central durante la era Macri ya genera tensiones en el elenco de ministros, aun antes de su incorporación.

Javier Milei demora la llegada de Federico Sturzenegger al Gobierno

En el equipo económico hay una orden de no hablar sobre Sturzenegger, al menos hasta que el economista formalice la entrada. Caputo ya dio la versión oficial: "No va a estar en mi equipo, porque él tiene peso propio. Hace un trabajo específicamente que está buenísimo, porque nosotros no tenemos tiempo para hacerlo…".

La principal diferencia entre Caputo y Sturzenegger, quienes han tenido duros enfrentamientos la última vez que participaron de una misma administración, pasa por el levantamiento del cepo.

Para el ministro de Economía, la quita de las desregulaciones deben esperar a que las reservas se fortalezcan más aún. Y, en ese sentido, le otorga relevancia a la próxima negociación con el Fondo Monetario.

Ayer durante una exposición frente a empresarios, Caputo fue muy claro. Dijo que el levantamiento del cepo "va a llevar algo de tiempo". Y detalló: "No lo anunciamos ahora, porque primero hay que acordar con el Fondo. Vamos a tratar que con ese nuevo programa llegue nueva plata".

La llegada de Sturzenegger al Gabinete podría provocar roces con el ministro Luis Caputo.

Salir del cepo, la prioridad de Federico Sturzenegger

Sturzenegger se anota entre quienes le otorgan a la salida del cepo el poder de una rápida recuperación de la economía.

Piensa que cuanto antes se dé ese paso, mejor.

Milei da indicios que van en ese camino, aun cuando fue el propio jefe de Estado quien habló de la prioridad de reforzar las reservas.

En los últimos días, Milei mencionó "el problema de los puts", un seguro del Banco Central que tienen los bancos sobre una porción de los bonos del Tesoro, y que podría implicar emisión monetaria futura en caso de ser ejecutados.

"Estamos trabajando para resolver ese tema. Cuando lo resolvamos, chau cepo", dijo el Presidente.

Quienes conocen bien a Sturzenegger cuentan que el ex banquero central cree que sin dar el paso para levantar las restricciones, la economía continuará por un sendero sinuoso, sin dar mayores señales de una recuperación rápida ni profunda.

Sturzenegger y Caputo tienen visiones muy diferentes sobre cuándo debería darse la salida del cepo cambiario.

Luis Caputo y la negociación con el FMI

Ayer, para algunos de manera sorpresiva, "Toto" Caputo anunció que comenzaba una negociación con el FMI. "Desde el jueves vamos a negociar un nuevo programa con el FMI y esperemos que llegue nueva plata", dijo.

No fue el hecho en sí mismo lo que llamó la atención. Más bien, sorprendió que el ministro se sintiera con la necesidad de enviar una pronta señal al mercado de que, hacia adelante, está la posibilidad de encontrar nuevo financiamiento -dólares frescos- de parte del organismo. Algo que desde que llegó al Ministerio estuvo vedado.

Minutos más tarde, Caputo emitió un tuit que también puso en alerta a algunos financistas. El ministro salió al cruce de versiones de una posible devaluación y de una salida del dólar "blend".

"Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili, que en caso que se apruebe la Ley de Bases, la baja del impuesto PAIS NO viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80/20 actual ni el crawling de 2 pct", posteó el ministro.

Para algunos, se trata de señales de debilidad antes de un fortalecimiento interno.

En el mercado, están al tanto de la extraordinaria llegada de Sturzenegger a la plana mayor del Fondo Monetario. Tiene una extraordinaria relación con Rodrigo Valdés, el decisivo director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo.

Caputo encabeza las negociaciones con el FMI, pero Sturzenegger podría ganar protagonismo.

Uno de los bancos internacionales que en las últimas horas sacó una advertencia sobre el arribo de Sturzenegger fue el Barclays.

"Consideramos que el nombramiento de Sturzenegger como ministro es una formalidad, pero que podría generar tensiones dentro del Gabinete, ya que sus responsabilidades podrían superponerse con las del ministro de Economía, Caputo", escribió el analista del Barclays, Sebastián Vargas.

La llegada del economista al Gobierno levanta suspicacias y genera disputas de poder en el seno del Gobierno. De hecho, ya comenzaron.