La declaración de la "emergencia pública ferroviaria" por parte de la jefatura de Gabinete y oficializada mediante los Decretos 525/2024 ("Emergencia Pública en Materia Ferroviaria") y 526/2024 ("Emergencia Pública en Materia Ferroviaria para los Servicios de Transporte de Pasajeros y Cargas") generó el respaldo de las organizaciones gremiales de la actividad.

Aunque no lo admitieron, desde los sindicatos ven que la asunción de Guillermo Francos como jefe de Gabinete abrió la posibilidad de diálogo. De hecho, fue quien evitó el paro nacional dispuesto para la semana pasada por los conductores de locomotoras, nucleados en La Fraternidad sin necesidad de que la secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria.

La medida fue tan bien recibida que fue celebrada por la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) y la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) en un comunicado conjunto, al tiempo que el líder de La Fraternidad, Omar Maturano -hoy distanciado de las otras organizaciones- sostuvo que "la emergencia había que sacarla, porque si no hay cosas que no se pueden arreglar".

Emergencia ferroviaria: tras el choque de trenes en Palermo habrá inversiones para que no se repita

Con esta decisión, las autoridades nacionales se comprometen a asignar un presupuesto adicional que será destinado para el fortalecimiento del sistema de seguridad y operativo y para mejorar la infraestructura por 24 meses.

Para los sindicatos (y por qué no para los pasajeros) todavía está latente que choque ocurrido el pasado 10 de mayo en las vías del Ferrocarril San Martín, cercana a la estación Palermo, donde una formación embistió a una locomotora, en lo que pudo ser una verdadera tragedia.

En aquel momento, los gremios exigieron "inversiones concretas que den respuesta al estado de emergencia en el que se encuentran gran parte del material rodante, el señalamiento y la infraestructura que, en muchos casos, tiene su origen en la falta de mantenimiento".

Tras el accidente en el ferrocarril San Martín el Gobierno realizará inversiones

Fondos para maximizar las inversiones en los trenes: Sasia y las "políticas de Estado"

En los decretos plantean como fundamental que los fondos públicos sean destinados "hacia el objetivo primordial de maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad". En consecuencia, se establece "un presupuesto adicional de un billón doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta millones de pesos ($1.293.780.000.000) que serán utilizados para las tareas de fortalecimiento del sistema ferroviario nacional, mientras que trescientos cincuenta mil millones de pesos ($350.000.000.000) deberán imputarse en el presupuesto 2024".

Al respecto, la Unión Ferroviaria, los Señaleros y los Jerárquicos subrayaron que "resulta indispensable y de manera urgente tomar acciones para garantizar la seguridad y readecuar recursos, priorizando la asignación de los mismos en base a las necesidades de la operación ferroviaria".

El secretario General de la UF, Sergio Sasia afirmó que "continuaremos trabajando por la necesidad de generar políticas de Estado que vayan en la dirección de la recuperación y fortalecimiento del sistema ferroviario, la generación de empleo de calidad del sector y el desarrollo de una red logística competitiva con miras al desarrollo nacional". Y agregó: "Como venimos insistiendo, al Sistema Ferroviario lo salvamos entre todos aunando esfuerzos y trabajando en conjunto entre el Estado, los Trabajadores, el Sector Empresario y los Organismos de Control".

Maturano avisa: obras urgentes en beneficio de quienes viajan en tren

Maturano, en tanto, manifestó que "tiene que haber un control del Estado para ver qué hacen con los fondos" y sostuvo que "después del choque de trenes en Palermo, el gobierno vio que las obras no se hacían y esto sí tenía que tener mantenimiento. Es más urgente que las obras públicas porque es un servicio en el que viaja gente".

Avisó que "esto se tiene que usar con controles y responsabilidad", recomendó "poner la plata en vías, señalamiento y repuestos de coches", al tiempo que indicó que el DNU "agiliza un montón de cosas, no va a haber que sacar licitación, hay muchos pasos burócratas que no se van a dar, podés comprar según el presupuesto lo más barato, lo mejor y más confortable".

El también titular de la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT), advirtió que "hay que estar atentos, porque también podés despedir y tomar gente" y planteó que la emergencia había que decretarla "porque si no hay cosas que no se pueden arreglar; no estoy a favor de la emergencia, pero algo había que hacer".