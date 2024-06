El Padre Tano, el cura villero más cercano al Papa Francisco, levantó un barrio en su nombre en Isidro Casanova, corazón de La Matanza, a metros de Puerta de Hierro, la zona más violenta del conurbano bonaerense. Este miércoles, será uno de los protagonistas de una nueva misa militante para denunciar el aumento de la pobreza y defender los comedores populares.

Nicolás Angelotti, conocido como el Padre Tano, es conocido por su lucha contra el narcotráfico y su simpatía por el kirchnerismo. Juan Grabois ha participado de sus misas, Fernando Espinoza -intendente de La Matanza- recorre asiduamente sus obras y Máximo Kirchner lo respaldó personalmente. El vínculo entre todos ellos está registrado en el FISU -Fondo de Integración Socio Urbana-.

El padre "Tano", cercano a Juan Grabois y con interés en el FISU

En pleno barrio del Padre Tano, en la calle Asamblea 5050, se registró la cooperativa Diego Armando Maradona, una de las grandes ganadoras del FISU que recibió en los últimos dos años del gobierno de Alberto Fernández, 2.413.260.236,33 pesos. Su correo personal es MTEArgentina y organizan un torneo de futbol interno que lleva el nombre del movimiento de trabajadores desocupados que responde a Grabois. Pero en esa dirección, está registrado el Hogar de Cristo María Teresa y la Fundación Locos Bajitos que piden donaciones para chicos en situación de vulnerabilidad. Enfrente se encuentra un comedor comunitario que desconoció a la cooperativa en cuestión.

La Cooperativa Diego Armando Maradona es presidida por Juan Manuel Pettito Tevez a quien nadie conoce en el barrio. Pettito Tevez aseguró que la cooperativa se inscribió en esa dirección por un pedido del Padre Tano y que responden al movimiento de Juan Grabois, pero que "no tiene nada de malo". Negó cualquier irregularidad y explicó el registro en una iglesia pues: "Se tenía que colocar una dirección del barrio para ganar obras en el mismo barrio". Sin embargo, el monotributista categoría D sería el armador de Grabois en el barrio.

La cooperativa Diego Armando Maradona fue observada por la SIGEN por construir en San Salvador de Jujuy, a 1.300 kilómetros de distancia, y en Córdoba. También por no tener la experiencia suficiente en la construcción. Fue creada en el año 2020, cuando Alberto Fernández decidió destinar un porcentaje del Impuesto País a financiar el FISU. Ese informe interno de la SIGEN deberá ser elevado por el Ministerio de Economía a las autoridades del FISU actuales comandadas por Sebastián Pareja quien, a comienzos de año, reivindicó la actuación de Fernanda Miño y de Grabois.

A pesar de que el Presidente Milei reposteó las sendas denuncias de corrupción dentro del FISU, Pareja sigue firme en su cargo. En el entorno de la ministra de Capital Humano, no comprenden semejante contradicción. Pareja subió fotos acompañando a Karina Milei en un acto militante.

La auditoría de la auditoría del FISU realizada por la SIGEN deja muy mal parado a Pareja por sus conclusiones apresuradas.

El amenazante mensaje de Juan Grabois a Sandra Pettovello

El equipo de Pettovello tenía la venia presidencial para empezar a investigar el Fondo de Integración Socio Urbana, el programa de construcción de viviendas e inclusión social en las villas. Pero Pareja retrasó la operatoria. La ministra que sigue siendo respaldada por Milei asegura que, semanas atrás, antes de que explotase el escándalo de los alimentos por vencer, Grabois le envió un mensaje: "Retiro las denuncias contra Sandra P. pero no me jodan con el FISU". Pettovello enfureció contra el mensajero y contra el mensaje.

Con el nuevo gobierno, dirigentes sociales como Juan Grabois y Emiliano Pérsico quedaron en la mira por corrupción.

Fue también Pettovello la protagonista de otra increíble anécdota que rememoraron tras los últimos escándalos públicos de los curas villeros y sus misas militantes K. La semana previa a asumir la presidencia Javier Milei, el Padre Tano invitó a Pettovello a comer un asado en su barrio en La Matanza. Cada dos palabras le hablaba del FISU.

Tal vez, el interés radicaba en los más de 2.000 millones de pesos que manejó la cooperativa Diego Armando Maradona.

LA SIGEN acaba de concluir que en el FISU falta un sistema integral de seguimiento y monitoreo de las obras, el sistema de gestión de Integración Socio Urbana (SIGISU) está parcialmente implementado y las operaciones no incluidas se gestionaban a través de planillas excell. Esto provocaba errores en el listado. Además, la falta de documentación sustentatoria en los expedientes analizados y las Unidas Ejecutoras -Cooperativas- no informan al FISU los proyectos de pliegos. Tampoco los actos administrativos previamente a la aprobación de la adjudicación. Finalmente, no existe evidencia de los criterios de selección o asignación de obras a las cooperativas y se asignaban obras a cooperativas que no acreditaron antecedentes. Tampoco se respetaban los plazos previstos y hay cooperativas que no presentaban rendiciones de cuenta.

En el ranking de cooperativas que más fondos recibieron aparece Diego Armando Maradona en el puesto 8. Entre las 10 más ganadoras, la mitad responden al MTE y tres de ellas tienen el mismo correo electrónico -MTArgentina-. Las restantes responden al Movimiento Evita de Emilio Pérsico que comparte con Grabois la misma dirección legal: Pedro Echague 1265. El puesto nº1 quedó para una asociación civil muy cuestionada en Corrientes: La Asociación Civil Amarte presidida por el ex camporista, José Ottavis, otro político con relación directa con el Vaticano.