El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el Gobierno nacional acata todos los fallos judiciales y que van a trabajar con la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con la sentencia que ordenó elevar el porcentaje de coparticipación al territorio porteño.

Las palabras del vocero presidencia ocurren luego de que el expresidente Mauricio Macri le pidiera al Poder Ejecutivo que cumpla con el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación que favorece a la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué dijo el Gobierno nacional del reclamo porteño por la coparticipación?

"Nada puede empantanar lo que hasta ahora viene funcionando muy bien (con el PRO)", añadió en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada

Explicó que "hubo reuniones (con las autoridades porteñas) y hasta Jorge Macri se reunió con el ministro de Economía hace unos meses atrás" a los fines de llevar adelante el cumplimiento del fallo que eleva la coparticipación de la Ciudad.

Las autoridades porteñas aducen no haber recibido hasta el momento los fondos coparticipables por parte del Poder Ejecutivo Nacional, lo que generó una queja del expresidente Mauricio Macri.

Mauricio Macri criticó a Javier Milei por la coparticipación de la Ciudad

El ex presidente Mauricio Macri publicó un mensaje en redes sociales con un fuerte reclamo al Gobierno de Javier Milei. En el texto, el líder del PRO le pide al Presidente que cumpla con el fallo de la Corte Suprema en la coparticipación de la Ciudad.

"El sacrificio que están haciendo los argentinos requiere de un Gobierno ejemplar", sostuvo el ex mandatario, en línea con los reclamos de su primo y Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri por los fondos de la coparticipación.

En el mensaje publicado en X, Mauricio Macri sostiene: "Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases".

Y remarcó que "para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema".

"Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", enfatizó el ex mandatario nacional.

Y agregó: "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".

El mensaje de Mauricio Macri en el que pidió a Javier Milei sobre la coparticipación de Ciudad

El pedido del ex presidente hace referencia a un fallo de diciembre de 2022, cuando la Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020, que fue asignado a la provincia de Buenos Aires.

Qué dice el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de CABA

El máximo tribunal, por unanimidad, le devolvió con carácter de provisoriedad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.

La medida cautelar obliga al Estado nacional a devolver ese dinero que, no obstante, no satisface el total del reclamo de la Ciudad, que es del 3,50 por ciento. Según la Corte, la decisión no afectaba a los ingresos del resto de las provincias.

En ese marco, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, viene reclamando desde su asunción que los fondos que se recortaron durante la gestión del ex jefe de Estado, Alberto Fernández, sean restituidos a la Ciudad mediante el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

"Los inversores también ven que los fallos se cumplan", señaló el alcalde porteño al reiterar su solicitud respecto de la coparticipación y hacer alusión a la necesidad del Gobierno nacional de atraer divisas al país.