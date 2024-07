El senador del PRO Luis Juez quedó envuelto en una polémica luego de que durante una sesión del Consejo de la Magistratura se escuchara decir "alguna moneda le vamos a sacar" luego de una votación.

En concreto, Juez votó a favor de la aplicación de una sanción del 30% de su sueldo por única vez a Miguel Ángel Guerrero, presidente del juzgado federal de El Dorado, Misiones, por actos de "maltrato" a su personal.

La frase de Luis Juez que generó polémica: "Alguna moneda le vamos a sacar"

La intervención de Juez fue mediante videoconferencia y tras dejar su micrófono abierto. "Excelente, pero una moneda le vamos a sacar", dijo el cordobés.

Tras la frase, el secretario le advirtió a Juez que tenía el micrófono abierto. El episodio generó comentarios en voz baja y risas de sus colegas.

Luego del hecho, Juez le puso paños fríos a la situación: "Tenía el micrófono abierto y se lo estaba diciendo a mis asesores. ¿Cómo no le vamos a sacar una moneda si para sancionar a un juez con el 30 por ciento del sueldo solo por un mes tardamos 3 años con esta causa? Como decía Juan Perón, la fibra más sensible es el bolsillo".

En esa línea, agregó: "La verdadera casta es la de los jueces que está llena de privilegios. Sancionar a un juez en Argentina es casi imposible. En este caso está recontra probado el maltrato a los empleados y apenas alcanzamos a sancionarlo en un expediente que demoró tres años".

Qué se votaba en el momento del exabrupto de Juez

La causa se inició en 2021 con una denuncia presentada contra Guerrero por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. En el expediente declararon 35 empleados y funcionaros del juzgado que, según el dictamen que aprobó el Consejo, coincidieron en señalar que sufrieron violencia diaria y acoso laboral por parte de Guerrero.

Hicieron referencia a acoso, maltrato, insultos, indiferencia, correcciones sistemáticas en los expedientes, amenazas, persecución, llamados de atención, formación de sumarios que luego son archivados, entre otras. Se destacó que, salvo uno de los denunciantes, todos han sido reubicados en las sedes de otros tribunales o se han jubilado luego de licencias médicas. Incluso hubo renuncias.

La aprobación de la sanción fue rápida. Solo hablaron en el plenario del Consejo dos de sus integrantes. "No es para mi grato votar la sanción a un colega. Mi función en este Consejo de la Magistratura es defender a los buenos jueces frente a los ataques de su independencia para que puedan trabajar sin ningún tipo de presiones. El colega no ha comprendido que para que un juzgado funcione tiene que entender que su mayor fortaleza es contar con un equipo que lo apoye y que todos vayan para el mismo lado. Tiene que entender que no estuvo bien y que esta a tiempo de corregir para ser un mejor juez", dijo el también magistrado Alberto Lugones.

Por su parte, el abogado Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Disciplina, donde tramitó la causa contra Guerrero, señaló que "se sentía angustia al escuchar las quejas que tenían los trabajadores y trabajadoras del doctor Guerrero".