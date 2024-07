Aprobada la Ley Bases, la Confederación General del Trabajo (CGT) reactivó motores de cara a lo que se viene, con dos ejes centrales: la vuelta del impuesto a las Ganancias y la crítica situación que atraviesan las obras sociales. En el medio también se coló el reclamo del sector que lidera Luis Barrionuevo, que le pidió a la central obrera retomar la centralidad de las demandas con alguna medida de fuerza.

Este miércoles, la mesa chica cegetista resolvió solicitar una audiencia al secretario de Trabajo, Julio Cordero, para plantearle una serie de demandas, al tiempo que confirmaron un adelanto de iProfesional: no habrá una presentación judicial de la CGT como si se hizo contra el DNU, pero respaldará todas las demandas que lleven adelante los sindicatos y hasta no descartan que haya algunas de trabajadores en forma particular, que se sientan afectados por el regreso del tributo.

En la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se dieron cita los máximos referentes sindicales, que descartaron una protesta contra el Gobierno en el mediano plazo, aunque uno de los cotitulares, Pablo Moyano, avisó que alentará una marcha cuando realicen la presentación en Tribunales, donde seguramente participarán gremios como Bancarios, Aceiteros, Judiciales, Mecánicos y los referenciados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

La CGT buscará reunirse con el Gobierno

Algunos dirigentes de la central siguen con línea directa con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero también suman al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien está operando para que Daniel Montes de Oca, desembarque en la estratégica Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS), un área clave para la vida institucional de los sindicatos. Montes de Oca es un abogado laboralista con fluidas relaciones con los gremialistas, y sería una señal para bajar el enfrentamiento con el mundo laboral.

Si bien quedó en claro que hoy no están dadas las condiciones para un nuevo paro nacional, se anunció una reunión del consejo directivo de CGT para el 25 de este mes, una exigencia que hace pocos días planteó Barrionuevo a su propia tropa, en un encuentro donde participó el titular del gremio de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, a quien le pidieron un llamado urgente a todo el cuerpo dirigencial cegetista.

Tanto en el cónclave barrionuevista como en el de la mesa chica, se repitieron los cuestionamientos a la gestión del Gobierno y se objetaron las últimas medidas adoptadas por Superintendencia de Servicios de Salud que provocarán "la baja de los subsidios SUMA y SUMARTE y el Fondo Solidario de Redistribución no tendrá dinero para los reintegros de alta complejidad", según plantearon.

Pablo Moyano, uno de los líderes de la CGT, no se reunirá con funcionarios y activará movilizaciones por Ganancias

De la reunión de este miércoles participaron el anfitrión, Andrés Rodríguez (UPCN); los tres cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Moyano; Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Mario Manrique (mecánicos, SMATA), Sergio Romero (docentes, UDA), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), Alejandro Amor (municipales de CABA) y Omar Plaini (canillitas).

Además de ratificar por enésima vez que la CGT está unida, se confirmó el pedido de reunión a Cordero, "para demostrar nuestra posición de diálogo y gobernabilidad frente a un gobierno que ganó una elección por la voluntad del pueblo, pero que, a nuestro criterio, está afectando a la industria, el consumo interno, los salarios y el empleo", señaló un dirigente.

Sin embargo, Moyano remarcó que no participarán de ningún encuentro con los funcionarios libertarios y dejó en manos de sus pares las gestiones con el oficialismo. La idea del camionero no solo es sumar a sus aliados en el Frente Sindical para el Modelo Nacional, sino a los sindicatos agrupados en la mesa "El Salario no es Ganancia" y hasta a las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma).

Por qué la CGT no se presentará a la Justicia por Ganancias

La decisión de no presentarse en la Justicia se basó en el informe técnico elaborado por abogados Hugo Antonio Moyano y Marta Pujadas, quienes plantearon que era más efectivo el reclamo judicial de cada sindicato antes que uno solo de la central obrera.

El secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, había adelantado a iProfesional que "estamos analizando con los abogados los pasos a seguir en cuanto a Ganancias" y recordó que las acciones judiciales cegetistas "fueron las que congelaron el capítulo de reforma laboral contenido en el DNU".

Ante la posibilidad de que cada trabajador presente un amparo contra la aplicación del tributo, explicó que "seguramente se dará, pero consideramos que lo conveniente es que cada sindicato haga su reclamo a la justicia".

En tanto, el secretario General de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, sostuvo que "acá hay un hecho que es muy grave: están generando un tributo con el voto de una sola Cámara" (por Diputados) y agregó que "el tema del Impuesto a las Ganancias está rechazado en el Senado. Está claro que hay un proceso que es inconstitucional".