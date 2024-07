El presidente Javier Milei expresó el viernes un fuerte apoyo a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), en un momento clave. Las recientes desregulaciones puestas en marcha desde la asuncion de Federico Sturzenegger como ministro de Desrregulacion y Transformación, serían la antesala de una inminente reglamentación de los artículos que habilitan el gerenciamiento privado de los clubes, incluido en el decreto 70/2023 que desreguló la economía.

La reglamentación de las SADs recuperan relevancia con la llegada de Sturzenegger

Milei dijó su posición mediante un mensaje publicado en redes sociales, en el que destacó que las principales figuras de la Selección integran equipos manejados por empresas.

"Pregunta técnica: si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas, ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el futbol. VLLC", publicó el jefe de Estado, con un gráfico que repasaba los nombres de cada jugador del Seleccionado y el escudo de su club. "Es la típica hipocresía de la izquierda, critican o están en contra de los cambios, pero aprovechan los resultados de lo que se oponen" escribió Milei.

Las declaraciónes de Milei surgen en un momento clave. El tema de las SAD recuperó relevancia con el reciente nombramiento de Federico Sturzenegger al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, quien liderará la reglamentación de las SAD que se podría realizar en los próximos días.

En ese aspecto hay que destacar que el DNU 70/2023 autorizó el ingreso de capital privado a los clubes de fútbol, pero su puesta en vigencia quedó sin definición, mientras hay recursos de amparo pendientes y una definición en la Corte Suprema de Justicia que todavía no se expidió.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 /2023 de 366 artículos que implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, trascendió que un importante club europeo estaría interesado en comprar alguna entidad argentina. Entre las 30 medidas que enumeró Milei en su discurso, incluyó la que les permite a los clubes que se puedan convertir en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Sturzenegger tiene un rol clave en la reglamentación de todos los artículos vinculados al ingreso voluntario de capitales a los clubes

El artículo 335 de ese DNU ordena incorporar en la Ley de Sociedades Anónimas que "no podrá impedirse, dificultarse, privarse o menoscabarse cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, si la misma está reconocida en esta ley y normas complementarias".

En tanto, el artículo 345 establece que "las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas dispondrán de un año, contado a partir de la reglamentación del DNU 70 que autorizó el ingreso de capital privado a los clubes de fútbol", pero su puesta en marcha está pendiente a la espera de resoluciones judiciales y una decisión de la Corte.

Ambos artículos especifican que "las organizaciones deportivas no podrán ser privadas de derechos de afiliación debido a su forma jurídica y que tendrán un año para ajustar sus estatutos según los términos previstos por aquel, lo que deberá ser aplicado sin perjuicio del cumplimiento de los mandatos preexistentes".

¿Cómo funcionan los clubes de fútbol en Argentina?

Es importante señalar que en fútbol argentino todos los clubes son Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro y son muy pocos los que tienen gerenciadas algunas de las actividades, como el caso del fútbol profesional, a diferencia de lo que ocurre en Chile, Brasil o Uruguay, donde proliferaron las Sociedades Anónimas.

Además, en el artículo 19 bis de la nueva legislación, específica que "de ahora en más, se indicará que se considera asociaciones civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física, a las:

1)Personas jurídicas previstas en el artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación, que tienen como objeto la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del Deporte y la actividad física, de acuerdo con los principios generales enunciados en el capítulo 1 de la presente Ley, y reúnen las características que se indican en los artículos 20 y 20 bis;

2)Personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas reguladas en la sección V de la ley 19.550 y sus modificatorias, que tienen como objeto social la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del socio del club.

De esta manera, cada club tendrá la potestad de definir si desea convertirse en SAD O mantenerse como una Asociación Civil. Varias instituciones del fútbol argentino tienen impedido estatutariamente la negativa a transformarse en SAD (como el caso de Boca, uno de los apuntados, según lo expresaron sus flamantes autoridades lideradas por Juan Román Riquelme), por lo que, de plegarse a esta posibilidad, deberían modificarlo.

Antes de ser electo Milei, la Liga Profesional de Fútbol se pronunció públicamente en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas: "EL CLUB ES DE LOS SOCIOS'.

La declaración decía que "los clubes del fútbol argentino no nacieron para generar negocios y ganancias para personas que ven en ellos una fuente comercial de ingresos para sus bolsillos personales, sino que vieron la luz para aportarle a la sociedad servicios que en otros sectores no encuentra".

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con Claudio Tapia a la cabeza, no sólo rechazó de manera pública el gerenciamiento empresario de los clubes, sino que emitió declaraciones formales votadas por asamblea y avaló las presentaciones judiciales que se hicieron para bloquear su puesta en vigencia. Detrás de Tapia se encolumnó la dirigencia del fútbol, aunque hay un sector minoritario que apoya un esquema de privatización parcial, que promueve el presidente de Estudiantes, Sebastián "Bruja" Verón.

El otro actor decisivo en la aparición de las SAD y que tiene su propio modelo de apertura al sector privado es Mauricio Macri.

El año pasado en plena campaña presidencial Macri le anticipó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que, si su espacio político Juntos por el Cambio regresaba al gobierno, avanzaría más rápido para cambiar el estatuto de la AFA e instalar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el futbol argentino.

La creación de las SAD, una vieja propuesta de Mauricio Macri

La creación de las SAD es una vieja propuesta de Mauricio Macri y fue impulsada dentro de La Libertad Avanza por el empresario Guillermo Tofoni, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán y el diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago que ahora se distanció del partido gobernante.

Tofoni habría colaborado en la campaña de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio. El hombre al que durante años algunas personas definían como "el dueño de la Selección Argentina" por la exclusividad que tenía en la gestión y organización de los amistosos del equipo nacional, esta enfrentado a la AFA y a su presidente Claudio "Chiqui" Tapia en los estrados judiciales.

En marzo de 2023 Tapia le quitó los derechos a su empresa World Eleven SRL para manejar los contratos de los partidos de la selección nacional de Fútbol que Tofoni tenía por 25 años y se los otorgó a la empresa Pro Sport Life una empresa con sede en Miami y que sería del Kun Agüero y desde ese momento se desató una guerra judicial que por ahora viene ganando la AFA.

En mayo pasado la Cámara de Casación Penal revocó la cautelar que solicitó Tofoni en la causa que le inició al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino luego de que la AFA le quitara a su empresa los partidos de la Selección Argentina.

Tofoni había denunciado que la entidad contrató una firma con domicilio en Miami, pero que su empresa poseía la exclusividad para explotar los amistosos que la Selección Argentina disputó en marzo del 2023 y hasta ese momento era el agente exclusivo organizador de partidos internacionales de la AFA habiendo gestionado más de 50 partidos amistosos para la selección nacional Argentina en diferentes ciudades del mundo, y que la sociedad World Eleven SRL, que celebró un contrato con la AFA para la creación de los Institutos Tecnológico Deportivos, se constituyó en el año 1995 estando dedicada plenamente al rubro deportivo.

Sturzenegger tiene un rol clave en la reglamentación de todos los artículos vinculados al ingreso voluntario de capitales a los clubes.

Una muestra de eso es que el empresario y presidente de La Liga, la máxima categoría del fútbol en España, Javier Tebas, vino a la Argentina a mediados de mayo pasado para explicar el funcionamiento de las SAD su país.

En ese encuentro estuvieron Sturzenegger -cuando todavía actuaba como asesor sin cartera-, el secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, Daniel Scioli, la diputada Juliana Santillán - delegada de Milei en el tema SAD- y el empresario World Eleven, Guillermo Tofoni. El dirigente español llegó junto a Marc Terradas y Leticia Zuloaga.

En una entrevista en abril pasado Milei había abordado el tema de la reglamentación de los artículos del decreto 70/23. "Argentina no puede retener sus jugadores, no se les puede pagar y no hay infraestructura donde puedan entrenar. Somos cuna de cracks y esos cracks se van del país muy jóvenes", aseguró la diputada Santillán, en quien el primer mandatario delegó el tema.

En ese entonces Milei en un dialogó con La Nación + advirtió que Manchester City quiere comprar a un grande del fútbol argentino. "Creo que hay una casta en el futbol. La mejor forma de terminar con eso es metiendo a la competencia.

"Nuestro proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas da la posibilidad de que existan otras sociedades. Tenemos ofertas y Manchester City quiere comprarse un club grande de Argentina", reconoció el líder de la Libertad Avanza.

Milei expresó también que le gustaría que Boca se transforme en una SAD. No obstante, la postura de Juan Román Riquelme y compañía es clara y lo dejaron a entrever en el primer partido que disputó el Xeneize en La Bombonera. Y es que previo al comienzo del encuentro frente a Defensa y Justicia, se desplegó una bandera en el campo de juego con la siguiente frase: "El club es de los socios".

Guillermo Francos confirmó que el Gobierno avanzará en los próximos días con la instrumentación de las SAD

El youtuber Felix Johnston, cronista del Chelsea, informó en abril pasado que la entidad londinense "está lista para investigar a los clubes argentinos mientras buscan su próximo club alimentador, luego de la aprobación de una nueva ley por parte del presidente Javier Milei, que abre la posibilidad de vender clubes argentinos a propietarios privados".

Johnston además precisó cuáles son los clubes en los que está interesado en primera instancia la entidad blue: Boca Juniors, Racing Club, Estudiantes de La Plata, Newell's Old Boys, Banfield y Lanús. "Aún no ha habido conversaciones directas con los clubes, el Chelsea es consciente de la reacción pública contra el decreto y respeta la cultura de los clubes propiedad de los aficionados", aclaró el youtuber, que además aportó que el objetivo del club inglés, en caso de adquirir a un par argentino, es llevarlo a su tope de competitividad y utilizarlo como centro de exploración en Argentina. El plan es comprar talentos sudamericanos y depositarlos en Argentina previo paso a Europa.

Con relación a la instrumentación de las SAD el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este sábado que el Gobierno avanzará en los próximos días con la implementación de reglamentación para el desarrollo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino. "El tema de las SAD viene del DNU. Eso está vigente, había algunos amparos que se han ido solucionando, pero es intención del Gobierno muy firme de avanzar en ese tema y lo va a hacer", declaró el funcionario.

En una entrevista con Radio Mitre, Francos advirtió que "más allá de las disputas que hay con algunos sectores del fútbol profesional" la intención del Gobierno es que, apenas el presidente Javier Milei regrese de su viaje por Estados Unidos, se ponga en marcha el proceso que permita la privatización de clubes de fútbol. El funcionario adelantó que desde Casa Rosada no están pensando en imponer las SAD sino habilitar a que lo haga el que lo desee.

"Nosotros somos partidarios de la libertad, no estamos diciendo que los clubes se van a convertir en SAD, estamos diciendo que aquellos clubes que quieran hacerlo, lo podrán hacer. No veo el motivo para que otros clubes se opongan. Pareciera que siempre optamos por la mediocridad" remarcó. Francos destacó el posteo que el Presidente hizo en redes sociales respecto del tema, desde donde respaldó la iniciativa que permite, a través del decreto 70/2023 de desregulación económica, el gerenciamiento privado de los clubes deportivos. "Está muy bueno el tuit del Presidente", destaco Francos.

"Los argentinos somos fanáticos de la Selección nacional. Y todos los jugadores forman parte de Sociedades Anónimas Deportivas, eso quiso decir el presidente, ¿por qué estamos cuestionando todo?" Inmediatamente, reforzó el plan del Gobierno al respecto: "Se viene. Se está trabajando para avanzar en ese tema, sin ninguna duda"

La desrregulacion de la actividad aerocomercial, la eliminación del Impuesto a la compra venta de inmuebles (ITI), la poda en los Registros del Automotor y la intervención de la ANAC son las primeras medidas del ministro de la Desrregulacion y Transformacion Federico Sturzenegger, pero vendrán muchas mas y la próxima sería la instrumentación de las polémicas SAD en los clubes argentinos. ¿Se vendrá una guerra con la AFA?

