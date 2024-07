A pesar del receso invernal, el clima en la Cámara de Diputados está caldeado y amenaza al presidente Javier Milei con perder el apoyo clave del bloque Hacemos Coalición Federal que encabeza Miguel Pichetto y que acusa al titular de la Cámara, Martín Menem, de incumplir acuerdos, algo que alimenta el deseo que tienen varios legisladores de distintos espacios de poner a otro en su lugar cuando haya que elegir autoridades.

Menem ya había estado en la cuerda floja. Se especuló con que Milei le daría una salida elegante, pero el presidente de la Cámara baja logró el respaldo de la poderosa secretaria presidencial Karina Milei para seguir en el cargo. Sin embargo, el riojano acumula críticas de distintos sectores de la oposición dialoguista por diversos temas, desde el "atraso" salarial frente al Senado hasta la falta de funcionamiento de varias comisiones.

Ahora el problema lo tiene con Hacemos Coalición Federal, a quienes no les dio el lugar que les había prometido en la Comisión Bicameral de Inteligencia y que iba a ser para el diputado y ex presidente de la Cámara Emilio Monzó. Fuentes del espacio señalaron a iProfesional que Menem intentó compensarlos pero no lo logró y hay malestar en el bloque.

La situación podría generarle un nuevo problema a Milei porque a pesar de que Pichetto es quien preside esa bancada, es Monzó quien suele contener a los diputados más reacios a acompañar al oficialismo en las votaciones y ahora, molesto por la actitud de Menem, él también podría empezar a retacearle apoyo.

"Sin los votos de Hacemos, aunque el oficialismo tenga a todo el PRO y a toda la UCR no le alcanza para juntar mayoría", remarcó ante este medio un operador parlamentario de la oposición dialoguista al tiempo que indicó que en esos otros espacios también están expectantes por las consecuencias que pueda tener ese conflicto.

¿Cómo es la pelea con Martín Menem que pone en riesgo un apoyo clave para Javier Milei en Diputados?

Menem le dio a un diputado de La Libertad Avanza el lugar en la Bicameral de Inteligencia que, según afirman en Hacemos Coalición Federal, les correspondía a ellos por el acuerdo parlamentario que hizo el oficialismo con los bloques de la oposición dialoguista a principios de año.

El bloque de Pichetto y Monzó le reprocha a Menem el incumplimiento de un acuerdo sobre las comisiones

Según pudo reconstruir iProfesional, el viernes pasado Pichetto y Monzó fueron a verlo a Menem y le reprocharon el incumplimiento del acuerdo. El encuentro fue tan tenso que quedaron en volver a reunirse esta semana. El último lunes el riojano se juntó con Pichetto y le dijo que le daría a Monzó la presidencia de otra bicameral, sin aclarar cuál.

Pero al ex hombre del PRO la oferta no le gustó. "No voy a convalidar que siga incumpliendo acuerdos", cuentan que le escucharon decir a Monzó en privado. La molestia se extendería a otros legisladores de esa bancada como Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño y que podría combinarse con la reticencia que suelen mostrar los cordobeses y santafesinos a votar proyectos del oficialismo.

Quienes conocen al detalle la rosca parlamentaria advierten el peligro que esto podría implicar para el gobierno de Javier Milei. "Si se le empiezan a abrir en ese bloque le pueden quedar solamente Pichetto y (Ricardo) López Murphy, y encima a él también lo ataca cada dos por tres", deslizan en referencia a las constantes críticas del Presidente al economista.

En la oposición dialoguista advierten que además el sector díscolo del bloque de Pichetto tiene tan en cuenta como los de Unión por la Patria que todavía está pendiente de tratamiento el "mega DNU" que el Senado ya rechazó. "En cuanto junten unos votos más, los K van a pedir sesión especial para voltearlo y si el oficialismo se pone en contra a este otro bloque se le va a complicar", deslizó una de las fuentes consultadas.

¿Qué hay detrás de la disputa por la Comisión de Inteligencia?

En otros sectores de la oposición dialoguista afirman que la decisión de darle a alguien del oficialismo ese en la Bicameral de Inteligencia salió del Ejecutivo, donde Santiago Caputo, el poderoso asesor de Milei, se interesó en reactivar ese cuerpo para contener las denuncias que hay allí contra el Gobierno, en especial contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Alguien lo avivó de que el presidente de la Bicameral era Leopoldo Moreau y que el kirchnerismo podía convocar a la comisión para tratar esas denuncias", señalan. Según las mismas fuentes, esto habría llevado a que el oficialismo tratara de blindar la comisión con gente propia y aliados más cercanos. Otros apuntan a Bullrich como la que le puso bolilla negra a Monzó.

El apoyo de Hacemos Coalición Federal es clave para Milei en la Cámara baja para alcanzar la mayoría y el enojo de Monzó lo puso en riesgo

Sin embargo, Menem se hizo cargo del tema personalmente y ahora la disputa con Hacemos Coalición Federal por esa comisión se convirtió en otro disparador para las críticas que recibe desde el principio por su forma de manejarse al frente de la Cámara baja y que alienta a varios a pensar en no renovarle el apoyo cuando tengan que volver a votar a las autoridades a fin de año y elegir a otro en su lugar.

El kirchnerismo fue el más perjudicado por su gestión en cuanto al reparto de lugares en las comisiones, asignación de despachos y de personal, por lo que los diputados de Unión por la Patria son los más deseosos de poner en la presidencia de la Cámara baja a otra persona, pero en el resto de la oposición también lo piensan incluido el PRO. Allí son mucho más cautelosos sobre el tema pero en algunos despachos entienden que podrían beneficiarse con el eventual reemplazo.

¿La oposición reemplazará a Menem como presidente de Diputados?: los nombres que ya echan a rodar

Fuentes de la oposición dialoguista confirmaron a iProfesional que varios diputados de Unión por la Patria ya trataron de tentar a Monzó para que vuelva a presidir la Cámara como lo hizo en la época de Mauricio Macri, cuando el oficialismo tampoco tenía mayoría pero el bonaerense maniobraba para construir acuerdos, con mucha más muñeca que Menem.

"Monzó no está buscando eso, pero cada tanto se lo tiran. Igual, los peronistas de Unión por la Patria hoy son capaces de votar incluso a Pichetto para que presida la casa", deslizó otra fuente parlamentaria a iProfesional para graficar el malestar con Menem. No obstante, aseguran que "hoy el que tiene más chances de ir a ese lugar es (Cristian) Ritondo", el jefe del bloque del PRO.

En efecto, Ritondo había sonado para ese lugar cuando Milei se prepara para desembarcar en la Casa Rosada. Mauricio Macri también quería que su principal alfil dentro del Congreso fuera el nuevo presidente de Diputados bajo la gestión libertaria. El oficialismo lo descartó y fue el primer desplante que molestó al ex presidente, quien hoy revisa los términos de su alianza con el Gobierno.

Las fuentes consultadas señalan que la figura de Ritondo podría cerrar para todos los sectores porque "Milei podría recomponer el vínculo con el PRO y afianzar esa alianza, el macrismo subiría un peldaño importante y el resto de la oposición dialoguista se sacaría de encima a Menem, que es lo que quieren".

En los bloques de la oposición dialoguista varios diputados ya piensan en reemplazar a Menem cuando se vuelvan a votar autoridades

De hecho, los operadores parlamentarios deslizan que también los diputados de Unión por la Patria estarían de acuerdo con votar a Ritondo para reemplazar al riojano porque creen que debido a su larga experienca en la Cámara baja y su conocimiento de los resortes parlamentarios los tratará "mejor en términos administrativos" que Menem.

¿Cuál es el verdadero objetivo de la jugada que se discute en la oposición?

Esa aspiración de ubicar a otro diputado al frente de la Cámara tiene mucho que ver con la tarea de Menem, a quien también le reprochan su falta de experiencia. Varios diputados cuentan que eso se notó mucho durante la discusión de la Ley Bases porque en las reuniones la que organizaba todo era Silvia Lospenatto (PRO).

Sin embargo, las fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional señalaron que también hay muchos diputados que están pensando en "una nueva dinámica para la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo" que cambie la tradición de que la presidencia de la Cámara debe ser para alguien del partido de Gobierno aunque no tengan mayoría.

Esta costumbre es la que lleva a otros legisladores a rechazar la posibilidad de correr a Menem para reemplazarlo con alguien de otro partido. El bloque de la UCR ya advirtó a sus pares sobre la posibilidad de que una movida así sea interpretada como un "golpe institucional" a Milei. En el PRO varios hacen la misma advertencia y deslizan que, además de los votos de los diputados, el encargado de presidir la Cámara debe tener el aval del jefe de Estado. Otro que siempre defendió esa regla no escrita es Pichetto.

No obstante, quienes hoy piensan en cambiar esa dinámica señalan que en Estados Unidos (cuyo modelo político inspiró al de Argentina) la presidencia de la Cámara de Representantes "se la dan a los Demócratas si tienen mayoría, aunque gobiernen los Republicanos", según contó a este medio una fuente que está al tanto de esas conversaciones que se dan hoy.

Con picardía, en ese sector de la Cámara baja apelan al fanatismo que tiene Milei por el estilo político de los estadounidenses y se entusiasman con empujar la adopción de "un sistema más americano" en el corto plazo, aunque la intención de fondo sea en realidad que el Congreso funcione como "control de los excesos" que le atribuyen al Presidente.

En cualquier caso, el clima actual en la Cámara de Diputados no es el mejor para los planes de Javier Milei de avanzar a partir de agosto con una agenda muy cargada de leyes, que incluirá además el Presupuesto 2025, mientras crece el malestar con Martín Menem entre los bloques de la oposición dialoguista cuyo respaldo es vital para el oficialismo.