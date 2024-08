Cuando las encuestas comienzan a reflejar el desgaste del ajuste y la recesión, el presidente Javier Milei le ordenó a su tropa acelerar la unificación de La Libertad Avanza (LLA), en proceso de formación, con el PRO, porque teme que en las elecciones legislativas de 2025 pueda sufrir la división del voto de centroderecha y que el expresidente Mauricio Macri le provoque una derrota.

Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, Macri no tiene pensado ni por asomo fusionar el PRO con LLA, porque considera que Milei "no tiene gobernabilidad ni gestión" y que el macrismo tiene que tener perfil propio.

Por qué Mauricio Macri no quiere fusionar el PRO con LLA

En rigor, Macri considera la posibilidad de que Milei decaiga más en las encuestas porque la economía no da señales de reactivación y en ese caso la unión incondicional al Gobierno arrastraría al PRO a una derrota. En cambio, Macri quiere elegir más adelante sus aliados para 2025.

"Mauricio esperará a ver cómo evoluciona el gobierno, porque hasta ahora están haciendo las cosas mal. Macri banca a Milei, pero no a su entorno. Ni antes a Nicolás Posse, que era jefe de gabinete, ni ahora a Santiago Caputo, el asesor presidencial todo terreno y cada día más poderoso", señaló a iProfesional una fuente de su intimidad.

"Primero Posse y ahora Santiago. Se supone que Posse era la traba para que podamos ayudar y ahora quedó delegado todo en Santiago y pasó exactamente lo mismo", dijo Macri en la noche del domingo en LN+, en un reportaje con Luis Majul.

Para contrarrestar sus críticas, Milei salió al balcón de la Casa Rosada junto a Caputo tras recibir al campeón olímpico José "Maligno" Torres, medalla de oro en la prueba de freestyle de BMX. El Presidente se mostró en público con el estratega de marketing y todopoderoso asesor presidencial, ex discípulo de Jaime Durán Barba. Los acompañaba el vocero presidencial, Manuel Adorni, con quienes conversó durante unos minutos mirando a la Plaza de Mayo.

Pero en el macrismo hay profundo malestar con Caputo. "Es más, Santiago Caputo es omnipresente que quiere manejar todo, cada día nombra más funcionarios, pero al mismo tiempo tiene la paranoia de preguntar si Macri habla mal de él a sus espaldas. Las internas son feroces", reseñó un ex funcionario que habla con Macri a toda hora. Por cautela, no critican a Karina Milei, la hermana del Presidente y secretaria General de la Presidencia.

Criticar a Karina sería atacar directamente a Milei. Pero en su fuero íntimo el ex presidente es consciente de que Caputo actúa por órdenes de Milei y de Karina. Considera que el asesor se encarga de obstruir el ingreso de las ideas y de los funcionarios sugeridos o recomendados por Macri. "Caputo siempre le patea en contra", dicen al lado de Macri.

Javier Milei es el que está urgido por la fusión del PRO con LLA

El expresidente comenzó a blanquear esta situación en estos días. El que está urgido por la fusión del PRO con LLA es Milei. Es por ese motivo que envió a Santiago Caputo a salir de su habitual silencio y congraciarse con Macri la semana pasada. El ideólogo del marketing presidencial dijo que "tengo una excelente opinión de Macri".

Pero dos días después, Macri fue lapidario con él tanto en el relanzamiento del PRO (no lo nombro y sólo se refirió a los "entornos", pero todos entendieron), como en sucesivas notas televisivas otorgadas a distintos periodistas.

Pese a que Caputo dijo que Macri había hecho enormes avances entre 2015 y 2019 por las ideas de la libertad, en los días previos desde una cuenta fantasma de la red X se le atribuyó a Santiago Caputo haber afirmado que a "ese señor lo único que le interesan son las cajas". En el entorno de Macri tomaron muy en cuenta esos posteos.

Pocos días después esa cuenta fantasma fue cerrada por la red X porque desde ella se postearon veladas amenazas a ex funcionarios y dirigentes políticos y periodistas con videos en los que se mostraban armas de guerra.

Macri y su entorno íntimo tienen definitivamente una pésima impresión de Caputo. Las diferencias vienen de lejos desde cuando Caputo fue marginado del equipo de Jaime Duran Barba que asesoraba a Macri en su campaña presidencial y luego durante su mandato presidencial.

Pero ahora, la necesidad tiene cara de hereje. Milei quiso congraciarse con Macri y lo mandó a Caputo a hacer las paces, algo que el ex presidente y titular del PRO no aceptó y le reclamó más: participación efectiva en los cargos y en las políticas públicas del Gobierno o se mantendrá a distancia.

El voto de centro-derecha se dividiría en 2025

"Nosotros apoyamos el rumbo general del gobierno, pero la instrumentación de las políticas públicas es muy mala y tiene problemas de gobernabilidad. El PRO le impulsó las leyes en el Congreso y a cambio de eso no dio nada", señalan en el PRO."Además, si nos jugamos a fondo por Milei y después choca la calesita no podemos ir subidos en su espacio. Para esa eventualidad, Macri tomará distancia y si es necesario hará una alianza diferente en 2025", señaló un allegado.

Eso significaría que el voto del centro-derecha se dividiría en el país y posibilitaría que Milei pierda con LLA si no tiene afirmada su recuperación económica y social. Macri no soporta lo que sospecha que es un acuerdo con el peronismo y con el ex ministro de Economía, Sergio Massa.

En el entorno de Macri aseguran que el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse respondió en el Congreso antes de renunciar que existen 1867 funcionarios de alto rango en el Poder Ejecutivo, de director para arriba, que fueron nombrados por el ex presidente Alberto Fernández y por Massa.

"No hay motivo para dejar funcionarios kirchneristas y massistas y que te escondan los expedientes si no hay un acuerdo político" señalan cerca de Macri a iProfesional. En rigor, piensan que Massa y Milei se conocían de antes.

Más aún sostienen la teoría, con información, de que Massa alimentó política y económicamente a Milei, con ayuda de varios empresarios, para que el ex candidato de LLA le dividiera votantes a Juntos por el Cambio. Con eso, Massa podía ganar las presidenciales de 2023 con el 40% de los votos más uno, algo que estuvo cerca de ocurrir: Massa sacó el 37% en la primera vuelta contra 30% de Milei.

El cálculo de Massa falló por poco y Milei pudo captar a los votantes de Patricia Bullrich, de PRO y de Juntos por el Cambio, que habían sacado 24% más algunos votantes de Juan Schiaretti, para obtener el 56% en el balotaje.

Macri y Patricia Bullrich invitaron muchas veces a Milei a sumarse a Juntos por el Cambio, aunque la Coalición Cívica, la UCR y el larretismo de Horacio Rodríguez Larreta eran reacios a sumarlo. De todos modos, Milei siempre se mantuvo inflexible y no se sumó a Juntos porque su acuerdo con Massa y con el peronismo era dividir la oposición.

Macri no quiere fusionarse con Milei

Entonces, ahora Macri no quiere fusionarse alegremente con Milei porque sabe que el Presidente lo necesita más al PRO que el PRO a Milei. Si a Milei le va bien, la cabeza de la eventual alianza sería el Presidente y el rédito electoral sería todo para el líder libertario. Si a Milei le fuera mal, entonces Macri y el PRO quedarían envueltos en el mismo desgaste.

"Así como Milei no quería sumarse a Juntos por el Cambio cuando se lo proponíamos en 2021 para hacer una fuerza común para ganarle al kirchnerismo, porque él creía que no nos necesita, ahora no vamos a ir al pie de Milei porque nos necesita para ganar y no nos da participación en las políticas ni en las funciones", señalan cerca de Macri.

"Además si a Milei le va mal, no nos vamos a asociar a la caída de LLA", graficó un diputado macrista. En la Cámara de Diputados, muchos legisladores quieren discutir proyectos de ley fundamentales para Milei: temas tributarios, exenciones impositivas, reformas previsionales y la propia asignación mediante un DNU de $100.000 millones de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Además, el propio ex presidente no digiere que Caputo envió a su mano derecha Sebastian Amerio, viceministro de Justicia, que serrucha el piso del ministro Mariano Cúneo Libarona, a negociar con los senadores del kirchnerismo la designación del juez federal Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema, un nombre que Macri rechaza.

En la mente de Macri existen varias alternativas para armar una coalición de centro derecha que respalde al gobierno de Milei pero de signo político diferente. De hecho, Macri cuenta con el apoyo de 37 diputados, 6 senadores, 5 gobernadores propios, otros cinco aliados, y decenas de intendentes, una estructura electoral que Milei no tiene y necesita.

El ex presidente, incluso, cuenta con un excelente y fluido diálogo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, ahora distanciada de Milei y de su entorno, Karina Miley y Caputo. También siguen intactos los puentes de Macri con el jefe del bloque de Hacemos Consenso Federal, Miguel Pichetto, que piensa en una coalición de centro no peronista.

La situación de Patricia Bullrich es a todas luces diferente. La ministra de Seguridad quiere la fusión entre el PRO y LLA porque considera que hay que "apoyar al cambio" de manera incondicional y que el cambio no tiene vuelta atrás. Ese fue el motivo de su reciente pelea con Macri.

Si hubiera fusión, ella podría tener más injerencia en las listas de la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, si no hay fusión esas listas serán digitadas por Macri y el jefe de gobierno proteño, su primo Jorge Macri. Algo parecido podría pasar en la provincia de Buenos Aires, donde el PRO conserva muchos intendentes de peso territorial.

Pero el ex presidente, si bien considera a Bullrich una libertaria más, mimetizada con Milei, todavía no le cierra las puertas a su regreso en el caso en que las circunstancias lo requieran. En tanto, se pudo saber que Milei quedó furioso con las críticas de Macri a Caputo y es por eso que durante este lunes salió al balcón de la Casa Rosada junto al asesor presidencial en señal de respaldo.