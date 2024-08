El ex presidente abrió la puerta a una alianza, pero lanzó críticas. La sugestiva referencia a la "experiencia" del PRO y la pelea que hay detrás

La relación entre el presidente Javier Milei y el PRO de Mauricio Macri empezó a recomponerse pero todavía está lejos de ser una alianza sólida y así lo blanqueó el ex mandatario en su reaparición pública, donde resaltó su apoyo al libertario pero lanzó duras críticas a su entorno y deslizó que al Gobierno le faltan la "experiencia" y la "organización" que podría aportarle el partido amarillo.

Macri fue el orador de cierre en el acto de relanzamiento del PRO que se llevó a cabo en el Arenas Studios del barrio porteño de La Boca, donde se presentó oficialmente como nuevo presidente del partido. No estuvieron ni Patricia Bullrich ni Horacio Rodríguez Larreta. La puesta en escena fue la del triunfo del ex presidente sobre sus rivales internos en la puja por el rumbo del partido.

Esa pulseada tiene que ver con cómo se ubica el PRO frente al gobierno de Milei y Macri confirmó su definición al respecto: "El Presidente tiene muy claro lo que hay que hacer, tiene ideas, convicción y coraje, pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo". En esa línea, dejó abierta la posibilidad de una fusión con La Libertad Avanza, pero pareció ponerle condiciones.

Una de esas condiciones tiene que ver con el círculo íntimo de Milei. "Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado, a pesar de la voluntad de sumar que sé que tiene el Presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno", disparó Macri, quien dejó en claro así que su problema no es con el mandatario sino con Karina Milei y Santiago Caputo.

Macri hace equilibrio: ¿por qué su apoyo a Milei todavía no deriva en una alianza?

Horas antes del acto trascendió que Macri mantuvo una reunión mano a mano con Milei el lunes por la noche. Allí le habría anticipado algo del tono que tendría su discurso. A los dos les interesa encontrar un punto de acuerdo, pero en el medio operan factores que lo dificultan y son los que hoy llevan al PRO a darle un apoyo crítico o condicional al Gobierno.

En esa línea, Macri buscó mostrar un equilibrio. Por un lado, pidió al partido seguir "apoyando al Presidente en esta cruzada por el cambio" y marcó coincidencias en algo central para el gobierno de Milei como es la reducción del gasto público, mientras que por el otro planteó que "no es sostenible recurrir al incumplimiento de contratos para alcanzar el objetivo noble del equilibrio fiscal", una crítica a la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo.

Con esa mirada, Macri blanqueó que Milei le propuso "una fusión" entre el PRO y La Libertad Avanza, y reveló: "Por la relación de afecto mutuo y respeto, le expresé que en el siglo 21 nadie se casa sin antes conocerse y convivir. Se lo dije de una forma un poquito más directa, pero dejémosla ahí. Sí le sugerí que fuéramos de menor a mayor".

El líder del PRO dejó así abierta la posibilidad de una alianza política más concreta. Según fuentes del partido consultadas por iProfesional, se analiza la posibilidad de tejer acuerdos por provincias o distritos en las elecciones legislativas del año próximo, aunque nadie quiere apurar tiempos.

No obstante, Milei y Macri no entraron en esos detalles cuando se vieron y ahora, el ex presidente aclaró que faltan resolver otras cuestiones antes de concretar esa alianza. Allí es dónde entran las cuestiones que los separan. Una es el entorno del libertario y la otra, muy vinculada a ésta, es cómo sería el reparto de poder dentro de esa eventual "fusión".

¿Qué hay detrás del dardo de Macri al "entorno" de Milei?: la sugestiva mención a la "experiencia" del PRO

Los presentes en el Arenas Studio, básicamente toda la cúpula del PRO y un puñado de militantes rasos, aplaudieron después de un breve silencio el fuerte cuestionamiento que lanzó Macri al entorno del mandatario. No nombró a la poderosa hermana y secretaria presidencial ni tampoco al omnipresente asesor, pero todos saben que se refería a ellos, el "triángulo de hierro", según los definió Milei.

Lo más sugestivo fue que, luego de resaltar que al Gobierno le falta un "equipo", que "desde el balotaje el PRO ha hecho todo para proporcionarle al Gobierno las herramientas que necesita" y que lo hizo "a pesar de su entorno", señaló: "Desde el PRO siempre vamos a poner a disposición nuestra experiencia de gestión".

Se sabe que luego del triunfo electoral de Milei, Macri le sugirió gente del PRO para distintas áreas, como Cristian Ritondo para presidir la Cámara de Diputados. También trascendió que esperaba un lugar en YPF, el Ministerio de Justicia y otros cargos. Ese desembarco del macrismo en el seno del Gobierno fue obturado por Karina Milei y Caputo, según recuerdan en el PRO.

Del lado del entorno presidencial, la lógica fue la de evitar que Macri tuviera mucha injerencia sobre el gobierno de Milei, que finalmente acordó mano a mano con Bullrich. Este desencuentro entre las principales espadas del Presidente y el líder del PRO con su otrora candidata en el medio es el origen de la tensión.

Si bien Macri y sus alfiles repiten que no les interesan los cargos, detrás de la crítica al entorno de Milei, del cuestionamiento sobre las capacidad para la gestión y la mención a la "disposición" del PRO vuelve a asomar el tema de la participación en el Gobierno.

La mención a la "experiencia" y los "equipos" del PRO fue permanente durante el acto, no solo en boca de Macri sino también de los otros dirigentes que hablaron antes de él. Pero además, se combinó con otro de los cuestionamientos que lanzó el ex mandatario: "No podemos avalar que sigan, muchos organismos en manos de Sergio Massa y gente del gobierno anterior".

El gesto de Macri durante el acto y la tensión que dejó su reaparición

Luego de que Macri ensayara los primeros gestos de diferenciación, con su reclamo por los fondos coparticipables que la Nación le debe a la Ciudad y la agenda propia que agitó Ritondo en Diputados, Milei buscó empezar a recomponer el vínculo. La reunión que mantuvieron fue un paso importante.

En el acto Macri evitó apuntar directamente contra la nominación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, como se había rumoreado los días previos. Habló de "fortalecer la República" y las "instituciones" como la Justicia, pero no nombró al candidato de Milei. Fue un gesto, aunque no logró mantenerlo en la entrevista que brindó un rato después, cuando le preguntaron por el tema. Se vio obligado a sincerar que no está de acuerdo.

Otro hecho llamativo en este contexto fue que luego del cónclave Macri-Milei y en las horas previas al acto del PRO, Santiago Caputo dio por primera vez una entrevista en la que elogió al ex presidente y lo calificó como el dirigente que "sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar".

Tras el discurso del líder del PRO, en el ambiente quedaron flotando las dudas respecto de cuál fue el real objetivo de esa sorpresiva aparición del "ministro sin cartera" de Milei, si un intento de mostrar la "bandera blanca" o un mensaje cifrado para reconocerle al ex presidente un lugar relevante, pero del pasado, ahora que existe La Libertad Avanza.

En cualquier caso, la relación entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri empezó, por lo menos, sincerarse públicamente. El ex mandatario dejó en claro su respaldo al libertario pero también qué y quiénes lo llevan a poner paños fríos a la idea de una alianza, así como el rol que le otorga al PRO en la nueva era política. Resta ver cuál será la reacción del Presidente y, sobre todo, de su entorno.