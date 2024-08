Los 3 funcionarios que funcionan con Javier Milei pero que no lo hicieron con Mauricio Macri

Macri elogió a 3 ex funcionarios suyos del área económica que hoy forman parte del Gobierno Javier Milei pero que en su momento decidió echar

En su conferencia de prensa del lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni en respuesta a las declaraciones de el ex presidente Mauricio Macri destacó que "el Gobierno nacional aplicó un plan motosierra como jamás se vivió en la administración pública argentina, con una reducción del 32% en el tamaño del gasto público en los primeros siete meses de gestión. Y anticipó que "la administración va adecuar o cerrar cualquier organismo del Estado que no funcione", en tanto que toda "empresa estatal que se pueda privatizar se va a privatizar".

Adorni además mencionó que "la motosierra es infinita y que el crecimiento del sector privado es el que dará prosperidad a la Argentina", el vocero indicó que Salta envió el proyecto de adhesión al RIGI a la Legislatura provincial luego del encuentro que mantuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, con el gobernador Gustavo Sáenz para impulsar el desembarco de grandes inversiones que promoverán el desarrollo económico y la creación de empleo.

Curiosamente la motosierra fue una de las palabras que recomendó el entonces asesor Santiago Caputo a Milei para que la utilizara en la campaña presidencial del 2.023. También pertenece a Caputo la frase "tiene miedo la casta tiene miedo" que utilizó Milei en sus giras proselitistas.

Las declaraciones de Adorni apuntaron directamente a Mauricio Macri, que en sus raids televisivos y radiales explicó que el presidente Javier Milei no se dejaba ayudar y que las privatizaciones estaban lentas, que había pedido más ajuste y que había que cerrar las empresas estatales deficitarias que proceder a su liquidación.

"La política no es un hecho en sí mismo para nosotros. La política es la herramienta que permite transformar", subrayó el líder del PRO, en su intento por marcarle la cancha al Gobierno de Milei.

Javier Milei y un fuerte respaldo a Santiago Caputo

En un claro apoyo Santiago Caputo frente a la embestida de Macri, el Presidente Javier Milei se mostró ayer junto a él y al vocero presidencial Manuel Adorni en el balcón de la Casa Rosada para saludar a la gente.

Macri se quejó de la gestión del Gobierno de Javier Milei señalando a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei de quien dijo no conocerla y al asesor presidencial Santiago Caputo a quien apuntó más fuerte como los encargados de impedir que entren al Gobierno de La Libertad Avanza algunos ex funcionarios que se desempeñaron en el Gobierno de Cambiemos.

En esas mismas declaraciones Macri elogió a 3 ex funcionarios suyos del área económica que hoy forman parte del Gobierno del Presidente Javier Milei: el ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del BCRA. Santiago Bausili. Lo que omitió decir Macri fue que estos tres economistas fueron echados de su Gobierno por indicaciones suyas antes de terminar su mandato.

Comparaciones entre el Gobierno de Javier Milei y la gestión de Mauricio Macri

En lo que respecta a los resultados económicos y financieros la gestión de Milei de los primeros siete meses del año muestra resultados que demuestran por ahora que ya es mejor que la de los cuatro años de Mauricio Macri.

Los números son evidentes. Mientras que el Gobierno de Macri logró tener superávit fiscal al final de su mandato, Milei tuvo superávit fiscal y financiero en los primeros seis meses de su gestión.

En relación a la inflación el Gobierno de Milei bajó la tasa de inflación de un 17.000 anual a fines de diciembre pasado a un 50 % anual en la actualidad, mientras que el Gobierno de Macri prometió una inflación anual 5 % en el 2.020 y fue del 50 % anual en el 2019.

Si analizamos el empleo en el sector público el Gobierno de Macri creó un Ministerio de Modernización y dejó un 10 por ciento más trabajadores que lo que recibió del Gobierno de Cristina Kirchner. En tanto que el Gobierno de Milei ya dio de baja unos 32.000 empleados y seguirá reduciendo la planta estatal en unos 90.000 de aquí hasta fin de año.

El otro aspecto que no explica Macri es porque el ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley dejó más planes sociales que los que había heredado del kirchnerismo y mantuvo una buena relación con las organizaciones piqueteras.

Diferencias en la política monetaria de Javier Milei y Mauricio Macri

En el aspecto cambiario y monetario Caputo y Bausili lograron cerrar lo que Milei llama "las 3 canillas de emisión del BCRA" algo que no pudo lograr Macri en sus cuatro años de mandato. Se trata de un nuevo programa monetario impulsado por Milei sin antecedentes en la historia económica argentina.

Las 3 canillas cerradas son la emisión de pesos para financiar el déficit del Tesoro porque ahora hay superávit fiscal, la emisión monetaria para pagar los intereses a los bancos de los pases pasivos que pasaron el Tesoro y la emisión de pesos para comprar dólares. Esos pases pasivos eran las Lebac que luego en el Gobierno de Macri se transformaron en las Leliq que solo podrían estar en poder de los bancos.

Lo qué hay que considerar es que con la reducción de los 5 puntos del PBI del déficit del Tesoro y los 15 puntos de reducción del déficit cuasifiscal del BCRA el Gobierno dejará de emitir pesos por unos 75.000 millones de dólares para financiar esos déficits lo que generará una brutal contracción monetaria de aquí hasta fin de año.

El llamativo caso de Federico Sturzenegger

En los casos de los 3 funcionarios echados por Macri el más lastimoso fue el de Federico Sturzenegger, ya que primero le intervino el BCRA a través de sus entonces Jefe de Gabinete Marcos Peña y vicejefe de Gabinete Mario Quintana quienes obligaron a Sturzenegger primero a bajar las tasas de interés del BCRA el 28 de diciembre del 2017 violando la independencia del BCRA y luego lo echaron en junio del 2018 porque Sturzenegger no estaba de acuerdo con la política monetaria del BCRA y con solicitar un préstamo al FMI por unos 45.000 millones de dólares que tuvo que negociar junto a Nicolás Dujovne y Luis Caputo.

Esa baja de las tasas de interés del BCRA fue muy criticada en ese entonces por el Economista Jefe de la Fundación Acordar Javier Milei quien comenzó en ese entonces a llamar Marquitos Piña a Marcos Peña por la piña financiera que se iba a pegar el Gobierno de Macri algo que finalmente ocurrió.

Casualmente el reemplazante de Sturzenegger en el BCRA fue Caputo quien también fue echado por Macri junto a sus colaboradores a fines de septiembre de 2018 luego de una corrida cambiaria que llevó el valor del dólar de 25 a 45 pesos. Junto con Caputo también se fue Santiago Bausili quien era el vicepresidente del BCRA, el actual secretario de Finanzas Pablo Quirno y el Jefe del Consejo de Asesores Demian Reidel que hizo echar Mauricio Macri.

Macri omitió hablar del cepo cambiario que su Gobierno puso en marcha el 1 de octubre de 2919 luego de perder las PASO presidenciales frente al candidato de Unión por la Patria Alberto Fernández fijando el valor del dólar en 60 pesos para evitar una corrida bancaria y cambiaria.

El mensaje de Mauricio Macri y el rechazo libertario

Lo más preocupante de todo es que Macri quiera vender ahora que su gestión con los llamados CEOs fue exitosa. El ex mandatario se encargó de criticar a Santiago Caputo y aK arina Milei por qué no ponen a gente de su riñón en el Gobierno.

¿Estará enterado Macri que sus ex funcionarios Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Leandro Cuchioli no aceptaron puestos en el Gobierno porque manifestaron que estaban trabajando cómodos en el sector privado? Y que muchos ex funcionarios del PRO se incorporaron al Gobierno.

Lo que le juega en contra de Macri es que Caputo y Bausilli son elogiados constantemente por Milei quien al parecer ha logrado a diferencia de Macri que estos funcionarios funcionen.

Por otra parte Milei elogia a Sturzenegger lo llama "El Coloso" por su aportes en temas de transformación y desregulación del Estado que contribuyeron a la Ley de Bases aprobada lo que lo llevó a nombrarlo ministro de Transformación y Desregulación del Estado.

Otras críticas de Mauricio Macri al Gobierno de Javier Milei

Otra de las críticas de Macri es que el Gobierno de Milei debería haber cerrado las empresas públicas por decreto. ¿Cuántas empresas públicas cerró o privatizó por decreto el Gobierno de Cambiemos?

Lo concreto es que desde esta semana Sturzenegger uno de los elogiados por Milei y echado por Macri pondrá en marcha una gran cantidad de normas con las que el Gobierno espera darle un nuevo impulso a la gestión y a la forma de hacer negocios en la Argentina.

Se trata de la reglamentación de la Ley Bases publicada el lunes en el Boletín Oficial. Desde esta semana habrá novedades sobre cambios y modificaciones en los procesos administrativos del sector público.

El Gobierno avanza con las privatizaciones

El fin de semana se estuvieron terminando de definir los detalles a partir de los cuales el Gobierno avanzará con las privatizaciones. Desde el Gobierno señalan varios desafíos como incorporar los pedidos del radicalismo en materia de transparencia sin frenar futuros procesos de venta de compañías, convivir con los reclamos de Mauricio Macri, quien acusó al Gobierno de cierta lentitud en este punto por falta de gestión y ser muy transparentes en todo el proceso que llevarán a cabo Sturzenegger y el secretario de Empresas Públicas Diego Chaer un funcionario que depende del asesor presidencial Santiago Caputo.

La novedad más importante en materia de privatizaciones, sin embargo, ocurrirá en aproximadamente un mes, cuando salgan las normativas que conviertan al Banco Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima como ya anticipó Iprofesional. Este no se privatizará pero al menos deberá presentar los papeles como cualquier otra compañía privada. Este es un camino preparatorio para una apertura al capital privado. Milei también tiene para firmar otro paquete de reglamentaciones para avanzar en el reseteo burocrático y administrativo de la Argentina. Además se modificarán las condiciones de las concesiones del Estado y el mecanismo de iniciativa privada mediante el cual una empresa puede proponer la realización de un proyecto a cambio de determinadas condiciones.

Todas estas modificaciones culminarán con la reglamentación del Régimen de Estímulo a las Grandes Inversiones (RIGI) que ya dejó como primer herido al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (PBA) Axel Kicillof. El proyecto de la planta para exportar GNL de YPF y la malaya Petronas que promete inversiones por unos 30.000 millones de dólares se hará finalmente en Río Negro en el puerto de la localidad de Punta Colorada en lugar del puerto de Bahía Blanca.

Lo que buscará el Gobierno con la gestión de Sturzenegger será mejorar el clima de negocios de la Argentina para lograr que retornen las inversiones para un mayor crecimiento de la economía.

Pero además de cambiar el clima de negocios el Gobierno de Milei deberá despejar la posibilidad de cualquier tipo de incumplimiento en el pago de la deuda pública en medio de un contexto financiero internacional que se ha complicado desde la semana pasada con la incertidumbre política de los Estados Unidos, la caída de la bolsa en Japón y la fuerte devaluación del real brasileño frente al dólar.