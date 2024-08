Tras las críticas del líder del PRO, Mauricio Macri, al entorno del presidente Javier Milei, la relación entre el Gobierno y su principal aliado entró en una especie de "guerra fría" en la que el oficialismo muestra apoyo al principal apuntado por el ex mandatario y apego a su línea de gestión mientras el macrismo acelera su agenda de proyectos en el Congreso para diferenciarse y marcarle la cancha a la gestión libertaria.

En la Casa Rosada y en el PRO se cuidan de no mostrarse enfrentados sin retorno, pero tampoco ocultan ya la tensión en esa alianza que, hasta ahora, era automática. Eso empieza a cambiar y el macrismo lo mostrará esta semana en el Congreso, donde además de mover una agenda propia con temas electorales distintos de la reforma que pretende impulsar el Gobierno presionará por hacer cambios a la iniciativa del oficialismo para bajar la edad de imputabilidad.

Del lado del Gobierno hubo una decisión de la "mesa chica" de no salir a pegarle a Macri sino restarle valor a las críticas que hizo en su reaparición como líder del PRO y filtrar que le ven poco poder de fuego en la opinión pública, como contó iProfesional. Sin embargo, el fin de semana el ex presidente volvió a cuestionar al entorno de Milei, en particular al influyente Santiago Caputo.

Tras eso el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, rompió el libreto y salió al cruce de su ex jefe político, aunque la respuesta más importante pareció darla el propio Milei con un gesto: mostrarse en el balcón de la Casa Rosada junto a Caputo, a quien Macri cuestiona por no "dejarse ayudar" más por el PRO en la gestión diaria.

Macri empieza a diferenciarse de Milei: ¿cómo es la estrategia en el Congreso?

En esa "guerra fría" que empieza a perfilarse, el líder del PRO prepara los primeros movimientos de diferenciación con los que busca no solo fortalecer la "identidad" de su partido sino también hacerle sentir al oficialismo la importancia que tiene ese espacio político para sus planes y coordina ese plan con el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, según deslizaron a iProfesional fuentes del macrismo.

Ambos se reunieron el lunes por la mañana para hacer un repaso de la agenda de proyectos del PRO que Ritondo ya le pidió al Gobierno empezar a tratar. Allí se destacan dos de corte electoral: el de Ficha Limpia, para prohibir que sean candidatos quienes tengan imputaciones o condenas judiciales y otra iniciativa que busca promover el voto de argentinos en el exterior.

Las dos iniciativas se debaten desde este martes en comisiones y, si bien hay coicidencias de fondo con el oficialismo, forman parte de una estrategia más amplia del PRO: marcarle al Gobierno los límites de la reforma electoral que piensa llevar a cabo y que entró en duda cuando no encontró apoyo a la idea de eliminar las PASO y el macrismo contraofertó un proyecto para que solo dejen de ser obligatorias.

El Gobierno todavía no se rindió en esa puja. Según supo iProfesional, por estas horas evalúan enviar un paquete de proyectos propio con el que insistiría en la eliminación de las PASO e incluiría algunos de los otros puntos que impulsa el PRO pero con una redacción propia. Las negociaciones sobre el tema recién arrancan.

No obstante la decisión del PRO de apurar su propia agenda apunta, en efecto, a "empezar a diferenciarse del Gobierno sin romper", según señalaron a este medio fuentes del espacio, aunque el mayor gesto de diferenciación se dará con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad que impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy enfrentada con Macri.

El PRO pide cambios en la baja de la edad de imputabilidad: ¿le marca la cancha a Bullrich?

"El PRO pide que la edad baje a 14 años y no a 13 como propone el oficialismo", confirmaron a iProfesional en el bloque. El debate ya se lleva a cabo en las comisiones y el proyecto está cerca de tener dictamen para votarse en el recinto. Sin embargo, La Libertad Avanza necesita el apoyo del partido amarillo para avanzar.

La decisión de plantear esa modificación al proyecto de Bullrich también fue conversada por Ritondo y Macri. Este será un gesto de diferenciación mucho más importante porque no solo apunta a modificar un proyecto enviado por el Ejecutivo sino que además dividirá las aguas dentro del propio espacio.

Y es que entre los 37 diputados que lidera Ritondo hay un grupo de casi diez que está alineado totalmente con Bullrich. La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad podría exponer más claramente la interna del PRO, íntimamente vinculada a la distancia prudencial que empezó a poner el macrismo frente al Gobierno.

Los fondos de la Ciudad, el otro frente de la "guerra fría"

La "guerra fría" entre el gobierno de Milei y el PRO de Macri tiene otro frente de batalla en la Ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, espera que la Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema que le ordenó transferir el 2,95% de la masa de recursos coparticipables en lugar del 1,4% que quedó tras el recorte ejecutado por la gestión anterior.

Mauricio Macri había reclamado públicamente por el cumplimiento de esa cautelar, en lo que fue su primera señal de disconformidad con algunos aspectos de la gestión de Milei. Posteriormente, Jorge Macri y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo acordaron que eso empezaría a ser así el 1 de agosto, pero no se cumplió.

Ahora, la Ciudad evalúa si vuelve a presentar un reclamo ante la Corte o sigue negociando. "Todavía no está definido tomar el camino judicial", señaló una fuente del Gobierno porteño a iProfesional, al tiempo que indicó que el Ejecutivo nacional "comenzó a pagar pero en forma semanal".

Según la misma fuente, quieren ver si pueden "consensuar cómo computar el pago y el mecanismo utilizado, porque no es el establecido por la medida cautelar de la Corte". La vía judicial es entonces una posibilidad bajo análisis. El acuerdo o desacuerdo sobre este tema también influirá en la relación entre Macri y el gobierno de Milei.

Milei respalda a Caputo: un gesto con "timming" y una respuesta que desafía a Macri

El panorama de una posible "guerra fría" se completa con las señales que emergieron de la Casa Rosada luego de que Macri reiterara sus cuestionamientos al entorno de Milei, el círculo exclusivo que integran Caputo y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. El malestar del ex presidente es con el asesor más que con la hermana del jefe de Estado.

Intencional o no, la salida de Milei al balcón de la Casa Rosada este lunes junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, y al cuestionado Caputo -con quienes se mostró risueño y saludó a algunos transeúntes que pasaban por Plaza de Mayo- tuvo un "timming" notable.

Se dio horas después de que Macri afirmara: "Se supone que era (el ex jefe de Gabinete Nicolás) Posse la traba para que podamos ayudar y ahora quedó delegado todo en Santiago, pero con él pasó exactamente lo mismo.

Pero casi al mismo tiempo sobresalió la respuesta de Sturzenegger a los dichos de Macri sobre la presunta "falta" de un "equipo" en el Gobierno. Además de señalar que discrepa "radicalmente" con el ex presidente, el ministro afirmó: "Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró en un mes. Si me dicen que no hay gestión me vuela la cabeza".

Si bien la respuesta procuró ser respetuosa, sorprendió por venir de un ex funcionario de la gestión de Macri. Sturzenegger marcó un alineamiento absoluto con Milei y le marcó la cancha a quien hace pocos años era su jefe político.

Así, entre respuestas, gestos y acciones políticas más concretas en un escenario clave como es el Congreso, las diferencias entre el el gobierno de Javier Milei y el PRO de Mauricio Macri empiezan a tomar cuerpo, aunque no entren en una pelea frontal. Por ahora.