El ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger adelantó que el Gobierno impulsará un proyecto para que la licencia de conducir sea sin vencimiento y dio a entender que el oficialismo acompañará el proyecto de la legisladora del PRO Patricia Vázquez. Y adelantó que el anuncio lo realizará dentro de "un par de semanas".

El bloque del PRO presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que busca eliminar el vencimiento de la licencia de conducir y digitalizar el proceso, sin necesidad de realizar exámenes psicofísicos en los centros municipales.

Licencias de conducir sin vencimiento: qué dice el proyecto

En concreto, la iniciativa fue presentada por la legisladora Patricia Vásquez, quien la mostró a través de un video en la red social TikTok. "Las licencias no van a vencer más. El cambio es más libertad con más responsabilidad. Cada cinco años habrá que presentar un certificado médico y una declaración jurada, gratuitamente. No tenés que pagar más renovaciones de licencias", explicó.

En cuanto a los tiempos, sostuvo:"No puedo dar muchos detalles porque se va a anunciar con el Ministro de Economía en un par de semanas. Estamos trabajando con la diputada Patricia Vásquez en algo que va a ser muy cool".

El texto ingresado a la Cámara de Diputados plantea en su primer artículo la eliminación de la renovación para conducir: "Las licencias de conducir en sus categorías no profesionales se otorgarán sin fecha de vencimiento, debiendo los conductores presentar cada cinco (5) años una declaración jurada e informar, vía plataforma electrónica, y su aptitud psicofísica para conducir mediante de un certificado emitido por médico acreditado por la autoridad de aplicación a estos efectos. A partir de los 75 años, esta exigencia deberá ser cumplimentada cada año en idéntica modalidad. La presentación de certificado médico y declaración jurada es de carácter digital y sin costo".

El artículo 3, por su parte, detalla cómo se realizarán dichos exámenes y señala que "la autoridad de aplicación elaborará el protocolo de evaluación de aptitud psicofísica para el manejo de categorías no profesionales y dictará los cursos de formación específicos para los médicos que expidan los certificados correspondientes".

En ese sentido, la autoridad de aplicación tendrá que contar con un registro de los médicos firmantes que hayan aprobado dicho curso y buscará crear un sistema de información pública con relación a los aptos. La evaluación, a su vez, no se realizará bajo criterios de edad o franjas etarias.

El segundo objetivo del proyecto, según explayó la diputada, sería el del costo cero para realizar el trámite: "La idea es siempre la misma. Menos burocracia recaudatoria, más simplicidad de trámites, y sistema acorde al siglo XXI con digitalización absoluta. Por eso es que no tendría costo".

Federico Sturzenegger dio detalles sobre la licencia de conducir

Stuzenegger anticipó algunas de las medidas que se están preparando en el Ministerio de Economía. Respecto a si se trabaja o no en la posibilidad de que la patente le pertenezca a la persona y no al vehículo, Sturzenegger dijo que "la patente puede ser de la persona o del auto, pero que la cosa no va por ahí".

Y aclaró: "Vos tenés que sacar una licencia de conducir. ¿Por qué la tenés que renovar? Esos trámites pueden cambiar. En los Estados Unidos, por ejemplo, no se renueva, pero la persona tiene que mandar una declaración jurada de que mantiene un buen estado de salud para conducir".

En cuanto al cierre de los registros automotores y la reducción de costos que esto generará, aseguró que "lo que paga en el registro a veces no es todo el costo del registro, sino que el 70% son impuestos, y muchas veces provinciales. Eso, a menos que las provincias decidan reducirlo, seguirá. Nosotros podemos reducir los sobrecostos que se generan en los registros y trabajar para cambiarle la experiencia al usuario, poder hacerlo online".

Otra clave es el proceso digital. Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: "Vamos a habilitar el proceso para que pueda hacerse digital. Y no solo el registro, sino que vamos a buscar que cualquier otro contrato se pueda firmar online".