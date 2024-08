El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio una explicación más amplia de la llegada que puede tener la reglamentación de la Ley Bases, y dio detalles de algunos temas puntuales, como la licencia de conducir.

Federico Sturzenegger dio detalles sobre la licencia de conducir

El funcionario anticipó algunas de las medidas que se están preparando en el Ministerio de Economía. Respecto a si se trabaja o no en la posibilidad de que la patente le pertenezca a la persona y no al vehículo, Sturzenegger dijo que "la patente puede ser de la persona o del auto, pero que la cosa no va por ahí".

Y aclaró: "Vos tenés que sacar una licencia de conducir. ¿Por qué la tenés que renovar? Esos trámites pueden cambiar. En los Estados Unidos, por ejemplo, no se renueva, pero la persona tiene que mandar una declaración jurada de que mantiene un buen estado de salud para conducir".

En cuanto al cierre de los registros automotores y la reducción de costos que esto generará, aseguró que "lo que paga en el registro a veces no es todo el costo del registro, sino que el 70% son impuestos, y muchas veces provinciales. Eso, a menos que las provincias decidan reducirlo, seguirá. Nosotros podemos reducir los sobrecostos que se generan en los registros y trabajar para cambiarle la experiencia al usuario, poder hacerlo online".

Otra clave es el proceso digital. Al respecto, el ministro afirmó: "Vamos a habilitar el proceso para que pueda hacerse digital. Y no solo el registro, sino que vamos a buscar que cualquier otro contrato se pueda firmar online".

Reglamentación de la Ley Bases: nuevos requisitos para trabajar en el Estado

A través del decreto 695/2024, el Gobierno argentino también estableció una serie de modificaciones significativas en el sistema de empleo público, que se centran en la implementación de un nuevo sistema de ingreso, así como en la reestructuración y reubicación del personal estatal.

Una de las principales innovaciones es la introducción de una "Evaluación General de conocimientos y competencias" para trabajar en el Estado. Esta evaluación será anónima y la diseñará y reglamentará la Autoridad de Aplicación. La identificación del candidato se realizará únicamente una vez calificado.

El decreto establece que la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos, "así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública".

En casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, la cual deberá expedirse en un plazo de cinco días. Además, las personas designadas deberán presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales cuando la función a desempeñar lo requiera.

También se ha estipulado que "no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica".

Qué dice sobre las privatizaciones

Sobre las privatizaciones fija que se deben seguir procedimientos específicos para privatizar empresas estatales, que incluyen la presentación de informes y la publicación de convocatorias para ofertas.

Según se indicó en el Boletín Oficial, la jefatura de Gabinete de ministros dentro del plazo de 15 días contados a partir de la entrada en vigencia del documento, debe aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 27.742.

El silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, comenzará a regir de acuerdo con las fechas previstas en el precitado cronograma y para los procedimientos que se inicien con posterioridad a las mismas.

En tanto, las reparticiones de la Administración Pública centralizada y descentralizada deberán identificar y mantener actualizado el detalle de los procedimientos administrativos alcanzados por lo establecido en el párrafo anterior, en el ámbito de sus competencias.

Ley Bases: qué pasará con los procedimientos administrativos

Los procedimientos administrativos regulados en normas especiales que contemplen la aplicación del silencio con efecto positivo continuarán rigiéndose por sus respectivas normas y mantendrán plena operatividad.

Además, la jefatura de Gabinete de ministros debe elevar al Poder Ejecutivo Nacional, previo informe fundado de las áreas competentes, los supuestos específicos en los que no será de aplicación el silencio con efecto positivo contemplado en el inciso b) del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, previo a su efectiva implementación.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la citada jefatura debe adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la implementación del silencio con sentido positivo a través de plataformas digitales, conforme lo expuesto en el artículo 3°.