Fabiola Yañez aseguró que Alberto Fernández la "desfiguró" a trompadas y hay fotos espeluznantes, según su abogado

Fabiola Yañez puede ampliar la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández en los próximos días. La ex primera dama se comunicó este miércoles con el fiscal federal Carlos Rívolo y fue informada de los detalles del proceso, por lo que se espera que declare nuevamente en breve, cuando decida avanzar con el relato de los supuestos hechos de violencia que recibió de parte de su ex pareja.

A través de un comunicado, la fiscalía federal a cargo de Rívolo informó que se convocó a la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozetta, para brindar inicialmente una acabada protección de la víctima y para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación.

Fabiola Yañez tiene imágenes "espeluznantes" de los golpes, según su abogado

En ese contexto, Rívolo tomó contacto con la víctima para interiorizarla del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley, y los pormenores que le serán solicitados en el futuro. La decisión de cuándo declarar se resolverá en el marco de esa protección, según indicaron fuentes judiciales.

Según explicó el abogado de Yañez, Juan Pablo Fioribello, "ella aún no declaró, pidió formalmente que se desarchive el legajo reservado y que se comience con la investigación penal".

"Falta que ella amplíe su declaración. Cuando me llamó, me dijo que Alberto Fernández la había golpeado muchas veces y que tenía muchísimas pruebas. Yo no he visto las fotos, pero le creo en lo que ella está contando. Lo escuché a Alberto Fernández decirme que nada era cierto, que en su vida le había pegado a una mujer y después me llama ella para contarme las atrocidades de fotos que tiene, dijo que son imágenes espeluznantes de cómo la habría golpeado", resaltó Fioribello en declaraciones periodísticas.

Consultado sobre cómo son las imágenes, el abogado dijo que le preguntó eso a Yañez y ella le respondió: "Estoy desfigurada". "Ella habla de golpes de puños, de patadas. Habla de agresiones verbales, psicológicas y físicas. Dijo no me callo más. Quiero salvaguardar la vida mía y la de mi hijo. Prende el teléfono muy pocos minutos", resaltó.

Fabiola Yañez denunció este martes en la Justicia a Alberto Fernández por violencia de género. El caso había trascendido en los últimos días, en medio de la investigación por el escándalo de los seguros, ya que se habían encontrado pruebas de estos hechos en el celular de María Cantero, histórica secretaria del expresidente.

Según trascendió, Yañez y Cantero intercambiaron mensajes en los cuales la actual expareja de Fernández reveló supuestos episodios de violencia de género.

El abogado de Yañez Juan Pablo Fioribello confirmó la denuncia en una entrevista televisiva: "La señora Fabiola Yañez acaba de denunciar penalmente al expresidente de la nación, Alberto Fernández. La noté muy angustiada. 'No aguanto más esta situación', me dijo, y también me dijo textual 'lo acabo de denunciar por los golpes y amenazas que recibí, no puedo seguir así'".

En ese sentido, detalló que, por voluntad propia, "levantó el teléfono desde España" y le dijo a la Justicia que quería hacer una denuncia penal y que se levante el archivo de las actuaciones sobre el tema.

Los chats que comprometen a Alberto Fernández

Según se supo, cuando la Justicia analizaba el celular de Cantero por el escándalo de los seguros, encontró cuatro fotos de Yañez: una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado, y otra con moretones en todo el sector derecho del tronco, las costilals y la axila.

Además, habría un video en el que se vería una persona, posiblemente identificable como el ex presidente, en una presunta actitud violenta hacia su pareja.

Este hallazgo fue realizado por el juez federal Julián Ercolini, mientras investigaba el escándalo de los seguros. Pero, al no tratarse de un delito federal, el magistrado abrió el 13 de junio un legajo reservado en la causa. El 26 de ese mismo mes, el tribunal le envió esos datos de manera reservada a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, donde lo analizaron y sugirieron citar a la persona agredida.

Al día siguiente se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el abogado, Juan Pablo Fioribello, que representó a Fabiola Yáñez y a Estanislao Fernández, hijo mayor de Alberto Fernández, en demandas por difamación que ganaron. Durante el encuentro con Ercolini, habrían acordado comunicarse con Yañez para transmitirle los datos encontrados en el teléfono de Cantero, lo que finalmente hicieron ese día, a través de un Zoom.

Entonces, el juez le consultó a Yañez si quería radicar la denuncia, pero la ex primera dama, que vive en España con su hijo, le respondió que no tenía intenciones de viajar a Argentina para realizar la presentación. Pero, luego de que las supuestas pruebas de violencia de género se hicieran públicas en los últimos días, la ex primera dama cambió de parecer y este martes realizó, mediante una comunicación virtual, la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández.