La expresidenta Cristina Kirchner quedó demudada. El peronismo en general quedó envuelto en "la sorpresa, el asombro y la incredulidad" por las denuncias de la ex primera dama Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Los exfuncionarios interpretan que el caso afecta de lleno a la exvicepresidenta y al peronismo en general.

Según pudo saber iProfesional, en el entorno de la líder del Instituto Patria, la noticia cayó como una bomba de destrucción masiva. Cristina Kirchner se encuentra en México en una gira política de conferencias y premios.

"Esto va a afectar fuertemente a Cristina Kirchner porque fue ella quien puso a Alberto Fernández como presidente en 2019", dijo a iProfesional un exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández. "Es repudiable lo de Alberto Fernández, deplorable", agregó.

También señalaron las fuentes que el peronismo en general podía sufrir consecuencias. En los últimos años, enarboló un relato feminista, de protección a los derechos de las mujeres, mientras que uno de sus máximos líderes y expresidente de la Nación recibió esta denuncia letal de su ex pareja.

Los hechos de violencia, de comprobarse en la causa que inició este martes el juez federal Julián Ercolini, ocurrieron en la residencia presidencial de Olivos y durante la última presidencia de Alberto Fernández.

Pero, además, hace un mes fue condenado a 16 años y 6 meses de prisión el ex gobernador de Tucumán José Alperovich por abuso sexual contra su sobrina. En tanto, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, también fue denunciado por abuso sexual por una ex secretaria de él.

Denuncia contra Alberto Fernández: así reaccionó el peronismo

"Las banderas de la lucha contra el patriarcado y el feminismo, y el Ministerio de la Mujer quedan totalmente archivadas", se sinceró ante iProfesional un exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

Mientras estalló la bomba periodística de la denuncia de Fabiola Yañez a su ex pareja, el expresidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner escribió posteos en la red X sobre su viaje a México y ni se dio por enterada del hecho. En su entorno señalan que delegó las repercusiones en la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

"Tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género", dijo Mendoza. "Es hombre varón cis (heterosexual)", agregó en su curiosa caracterización del expresidente como un varón común y corriente, pero que para el feminismo resulta sospechoso.

Sugirió que Alberto Fernández nunca pudo superar la conducción política de Cristina Kirchner y que por eso se sintió menoscabado en su masculinidad y entonces de allí podrían surgir sus impulsos violentos hacia su ex pareja. Puras conjeturas sin fundamento científico ni psicológico.

El temor ahora del kirchnerismo puro es que Cristina Kirchner sufra un desgaste por haber elegido para presidente a un "machirulo golpeador". Sin embargo, en algunas corrientes del kirchnerismo puro no dejaban de sentir cierto placer porque esta denuncia dejaría en claro "que se develó su doble discurso" del expresidente.

Cristina Kirchner tiene varias facturas por pasarle al expresidente. Sin embargo, los mismos diálogos surgidos del teléfono de la secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, que revelaron hechos y testimonios de violencia de género por parte de Yañez, también implicarían en maniobras poco claras a la exvicepresidenta.

Esto es así porque en los diálogos de Cantero con su marido Héctor Martínez Sosa aparecen referencias a la exvicepresidenta, en las que parecería estar al tanto de las gestiones con la contratación de seguros para los organismos públicos con Martínez Sosa como intermediario.

Entre los exfuncionarios del peronismo también evaluaban los daños políticos a la figura de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. El expresidente creó el Ministerio de la Mujer al que le destinó un presupuesto multimillonario para proteger supuestamente los derechos de las mujeres.

Alberto Fernández, ¿un simulador?

En sus discursos oficiales, el expresidente solía frecuentar el lenguaje inclusivo, creado por el feminismo, para intentar borrar las diferencias entre ambos géneros en lo que consideran una muestra del patriarcado y la superioridad del hombre sobre la mujer, incluso en la imposición física.

En ese lenguaje se alteraba el uso del género femenino y del masculino del idioma español y se reemplazaban las letras que determinan esos géneros por la letra "E". Por ejemplo, Alberto Fernández llegó a decir en varios discursos que "el ideal va a ser cuando todas y todos sean todes".

Sin embargo, por esos días, según el celular de María Cantero, la ex primera dama Fabiola Yañez le enviaba audios y mensajes de texto por whatsapp donde le contaba los malos tratos físicos del Presidente y le envió fotos con signos de haber sido golpeada y maltratada, fotos que pudieron ver varios testigos de la causa que el juez Ercolini abrió este martes luego de una audiencia con la ex primera dama que hasta entonces se negaba a denunciarlo.

Según la resolución de Ercolini, se dispuso desarchivar la causa que había sido archivada por pedido de la propia Yañez cuando se descubrieron las pruebas de violencia durante la investigación del escándalo de los seguros de Martínez Sosa con el Banco Nación y con varios organismos del Estado, que habrían sido digitados también por Alberto Fernández.

Se investiga también en la causa el pago de comisiones y de contratos millonarias de esos seguros de dos empresas vinculadas con el intermediario y empresario Martínez Sosa.

La primera ministra de la Mujer fue Elizabeth Gómez Alcorta, que luego fue sucedida por Ayelen Mazzina. En estas horas trascendió que cuando Fabiola Yañez recurrió al Ministerio para pedir ayuda por la violencia de género, desde la cartera le contestaron que "ya va a pasar". En las últimas horas, Yañez denunció también que aún actualmente el expresidente la hostiga por teléfono y mensajes de WhatsApp, por lo cual el juez ordenó prohibir la comunicación entre ambos y que Alberto Fernández se acerque a menos de 500 metros de su ex pareja, que vive en España.

"Además de armar el Ministerio de la Mujer, usó pañuelo y corbata verde para promover el aborto, habló con lenguaje inclusivo y armó la fiesta en Olivos cuando en todo el país regía el aislamiento total por la pandemia del Covid y luego él mismo acusó a Fabiola de hacer su fiesta de cumpleaños en la residencia, mientras hacía negocios con los seguros. Todo una berretada, patética y deplorable", se indignó un exfuncionario de Alberto Fernández a iProfesional.

Consultados varios exministros de Alberto Fernández por iProfesional muchos no quisieron hablar y otros señalaron que "no hay comentarios cuando ya existe un trámite judicial y las partes deciden expresarse allí". Otro ex exministro señaló que están "todos bastante sorprendidos". Y otros prometieron hablar en las próximas horas.

El clima en el peronismo y en el kirchnerismo es de congoja, consternación y estupor. "Hay asombro, sorpresa e incredulidad, cada vez peor está esa causa de los seguros, no se puede creer el nivel patético sin parangón con ningún presidente, más allá de las tragedias de Isabel y De la Rúa. Pero esto es una chantada trucha", señaló un funcionario que navegó entre los gobiernos de Cristina y Alberto.

"En medio de los negocios el tipo pegándole a la mujer cuando se hacía el que terminaba con el patriarcado y el pañuelo verde, hay un asombro generalizado, lo destroza a él y le pega fuertemente a Cristina Kirchner que lo llevo y lo puso de presidente, pero finalmente nos golpea al peronismo porque es un personaje deplorable", analizó otro excompañero de ruta de ambos expresidentes.

Un exfuncionario kirchnerista aportó otra visión. "Alberto perdió uno de sus últimos atributos: la del progresista liberal que defiende a las mujeres y a las minorías. De Alberto no ha quedado nada. Totalmente inutilizado para cualquier armado político. Totalmente vaciado", dijo. Pero agregó: "En buena parte del kirchnerismo hay una especie de sensación de que se hizo justicia: quedó totalmente develado el doble discurso de Alberto". No registran el daño hacia el kirchnerismo.