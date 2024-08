El Gobierno envía policías a Madrid para reforzar la custodia de Fabiola Yañez

El juez federal Julián Ercolini había dispuesto un recambio de custodia para la ex primera dama, quien se encuentra radicada en Madrid

El Gobierno dispuso reforzar la custodia de Fabiola Yañez, luego de la denuncia por violencia de género que realizó contra el ex presidente Alberto Fernández. Así lo había solicitado el juez federal Julián Ercolini.

Yañez vive actualmente en Madrid y, según trascendió, el Gobierno de Javier Milei dispuso el envío de dos agentes de la Policía Federal para acompañar a la ex primera dama.

El Gobierno nacional acató el pedido de Ercolini, y además de disponer el envío de dos agentes, también ordenó el regreso del actual custodio de Yañez: es que ella manifestó desconfianza por una supuesta cercanía con su ex pareja.

Según trascendió, en el Ministerio de Seguridad están terminando de implementar temas logísticos y entre el viernes y sábado próximo ambos efectivos estarían volando a Europa para reforzar la custodia de la ex pareja de Alberto Fernández, que se encuentra recluida en su domicilio tras haber denunciado por violencia de género al ex mandatario.

Desde la cartera conducida por Patricia Bullrich informaron, además, que en el marco de la causa, Ercolini pidió "el recambio de la custodia" de la denunciante y, por el momento, ninguna otra diligencia.

Luego de que se destapara el escándalo el último fin de semana, Alberto Fernández se recluyó en su departamento en Puerto Madero, desde donde envió un comunicado en el que se dice inocente de todo lo que se le acusó.

Luego de la denuncia, el juez Julián Ercolini dispuso la prohibición de la salida del país a Alberto Fernández y una restricción perimetral. De hecho, el juez también le prohibió a Fernández contactarse por vía telefónica o virtual con su expareja.

Según se desprende del acta de la Justicia, "se impondrá a Alberto Fernández la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a los quinientos (500) metros de la denunciante Fabiola Yañez, y de su domicilio sito en la ciudad de Madrid, del Reino de España, o en cualquier otro lugar en el que se encuentre la nombrada, desempeñe actividades laborales, educativas, recreativas o de asidua concurrencia, y de contacto absoluto con aquella a través de cualquier vía; medida que rige desde la fecha y hasta tanto dure la tramitación de la presente causa y/o se disponga lo contrario".

Además, resalta que "tal prohibición de acercamiento importa suspender todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada".

En ese sentido, y "a los fines de evitar el acercamiento ordenado, se dispondrá la prohibición de salida del país de Alberto Ángel Fernández". Y concluyó: "En el mismo sentido, se ordenará a Alberto Ángel Fernández, que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Andrea Yañez, tanto en el espacio analógico como en el digital".

Lo cierto es que, si bien al comienzo del mandato de Javier Milei la custodia de los ex presidentes y sus familiares estuvo en discusión, por el momento ese recorte no se llevó a cabo y es por eso que el Gobierno debe disponer del envío a España de agentes para cuidar a la ex primera dama Fabiola Yañez.