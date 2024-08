El ministro de Defensa, Luis Petri, pidió que la Justicia dicte prisión preventiva para el expresidente Alberto Fernández, quien fue denunciado por violencia de género por la exprimera dama Fabiola Yañez.

Petri dijo: "Yo creo que al menos se debería dictar la prisión preventiva, después, deberá cursar el proceso. Pero se debería dictar una prisión preventiva, en este caso, como se dictó en tantos otros de violencia de género en todo el país, donde ante las mismas circunstancias se dicta la prisión preventiva, dándose los mismos supuestos que se están dando ahora. Y, además, estando presente tanto la fuga como, fundamentalmente, el peligro de entorpecimiento en el esclarecimiento de la causa".

Violencia de género: qué medida pidió el Gobierno contra Alberto Fernández

El ministro de Defensa advirtió: "Cuando hay pruebas tan evidentes, y cuando hay violencia, y además cuando se dan los dos presupuestos procesales que habilitan el dictado de la prisión preventiva, que es el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento, la respuesta inmediata prácticamente diría de un 90% de la Justicia en estos casos, o 95%, es dictar la prisión preventiva".

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario agregó: "Entonces llama la atención y sorprende que todavía en este caso, teniendo en cuenta que existe asimetría de poder, además teniendo en cuenta que existe efectivamente la posibilidad de entorpecer el esclarecimiento de estos hechos, porque hasta ahora vimos la punta del ovillo, probablemente. Y quizás esa punta del ovillo esté probada, pero lo que no podemos garantizar es que no exista una continuación de delitos que eventualmente se intenten encubrir y tapar a partir del poder que se ejerció y que eventualmente se pueda ya ejercer".

Además, consideró que las fotos y videos que aparecieron "dan cuenta de cómo Alberto Fernández ejerció el poder durante los cuatro años".

Se trata de las fotos de Yañez con golpes y los videos del exmandatario con la periodista, Tamara Pettinato, mientras tomaba alcohol en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

Petri cuestionó: "Estas imágenes son repudiables y dan cuenta de cómo ejerció el poder Alberto Fernández durante los cuatro años. La fiesta en la residencia de Olivos durante las restricciones por la pandemia, del Vacunatorio VIP, las fiestas en la Casa Rosada que ahora nos enteramos, claramente (el expresidente) no estuvo a la altura de las circunstancias y presuntamente habría cometido delitos, con lo cual tiene que rendir cuentas en la Justicia".

Qué dijo Fabiola Yáñez sobre su denuncia contra Alberto Fernández

Desde Madrid, la ex primera dama, Fabiola Yañez, habló con Infobae, por primera vez, desde su denuncia por violencia contra Alberto Fernández.

Con una voz cargada de angustia, Yañez aseguró que tiene miedo por su hijo:"Jamás hubiera querido exponerlo", se lamentó. Y añadió que, aún lejos de Argentina, siente temor: "Yo hoy no podía salir. Pusieron inhibidores que hacían que el auto se apagara". No sabe quién es el responsable de estas intimidaciones, pero desea que la justicia se encargue de investigar.

Acompañada en Madrid por su madre, Yañez se lamentó de que su familia está separada, y aseguró que es la única persona que la está "sosteniendo" y desmintió tener "empleados ni niñera".

"Solas otra vez, y en Olivos también estuve sola. Siempre estuve sola", dijo la exprimera dama con angustia y aseguró que no puede trabajar.

En cuanto a los motivos que la llevaron a denunciar a Alberto Fernández, señaló que: "Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar", detalló.

Yañez confirmó que muchos sabían lo que pasaba, pero que nadie le brindó ayuda, ni el Ministerio de la Mujer, ni los políticos del entorno íntimo.

"Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo".

Y añadió: "Pero también hay otra cuestión: a mí no me dejaban hablar. Cualquiera dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió. Lo único que que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial era: "No les contestes porque les das entidad".

En reiteradas oportunidades, Yañez aseguró tener miedo: "Porque tengo que resguardarme y porque tengo miedo. Hoy tengo miedo de volver a mi casa. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué hago con mi hijo y con mi mamá? Bueno, por ese miedo y por lo que grabé con quienes firmamos un contrato de confidencialidad.

Consultada sobre lo que sintió cuando vio las fotos de su rostro con golpes, respondió: "Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento. Creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Hay otras causas sobre violencia que siempre van por lo privado. Entonces sus hijos no lo van a ver, ni su familia. Mi familia está sufriendo por ver esto. Tengo a mi familia toda separada porque mi mamá tuvo que venir a apoyarme a mí hace más de un año y medio. Tuvo que dejar a su esposo, alejarse de su hija, de mi hermanita que tiene 17 años y estaba terminando el secundario. Y acá estamos solas, obviamente. Y en Olivos yo siempre estuve sola, porque mi familia vivía a más de mil kilómetros. Yo siempre estuve sola".

La exprimera dama volvió a referirse al terrorismo psicológico del que fue objeto: "Sí, otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses - están todos los chats y muchas personas lo saben - amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo".

Además, confirmó que era habitual que Fernández amenazara con suicidarse y aseguró que lo hizo "reiteradas veces".