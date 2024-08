Una de las golpizas que Fabiola Yáñez denunció haber recibido de su ex pareja Alberto Fernández ocurrió el 12 de agosto de 2021, el día anterior a que el ex presidente la acusara a ella sutilmente en un discurso público de haber organizado una fiesta de cumpleaños en la residencia presidencial de Olivos el 14 de julio de 2020, en plena pandemia del Covid, cuando estaban prohibidas todas las reuniones sociales con pena de hasta dos años de prisión.

Según pudo constatar iProfesional, ese podría haber sido uno de los motivos de las peleas violentas entre ambos que terminaron con graves lesiones para Fabiola Yáñez. Pocos días antes se habían revelado las fotos de la fiesta prohibida que todo el Gobierno había negado durante un año.

Uno de los mensajes de texto conocidos este jueves revelan que la ex primera dama le recriminó el 13 de agosto a la 1.19 AM al entonces presidente por aquella violencia. Dio a entender que la golpiza había sido pocas horas antes en la residencia de Olivos.

Una de las fotos que Fabiola Yañez que se conocieron este jueves.

Pocas horas después, a las 17 de ese viernes 13 de agosto, Alberto Fernández hizo un discurso público en Olavarría en el que buscó justificar y deslindar culpas por la organización de aquella fiesta de cumpleaños y la responsabilizó a su pareja. "Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho", dijo el entonces presidente. Fue un pedido de disculpas a medias, porque deslindó las culpas en ella.

Otro de los chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez que se filtraron.

Este dato podría arrojar importantes conclusiones en la causa que ahora instruirá el fiscal federal Carlos Rivolo, pero hasta donde se sabe todavía no se tuvo en cuenta. El juez federal Julián Ercolini delegó en Rivolo la investigación y éste le tomará declaración a Fabiola Yáñez para que aporte detalles de su denuncia por violencia de género.

Precisamente, esta coincidencia en las fechas entre los golpes y la crisis política que tenía el gobierno de Alberto Fernández por la revelación de las fotos de la fiesta de cumpleaños podría servir como elemento de reconstrucción de los hechos y determinar al menos uno de los móviles de la violencia, en caso de comprobarse la denuncia.

En una de las conversaciones, Yañez recuerda uno de los violentos momentos.

¿Cuándo se habrían producido los golpes de Alberto Fernández contra Fabiola Yánez?

Es decir que el discurso de Alberto Fernández, donde buscó echarle la culpa a Fabiola Yáñez por haber violado la cuarentena, que él mismo dijo que iba a custodiar con prisión para "los vivos" que la violaran. "Se terminó la Argentina de los vivos", había dicho el ex presidente.

La periodista Guadalupe Vázquez, por esos días, reveló las fotos de la fiesta que se hizo con un grupo de amigos y amigas de Fabiola Yáñez, en donde lucían todos sonrientes en el comedor de la residencia de Olivos sin distanciamiento social, como fijaba los DNU que dictaba el presidente.

En esos decretos, Alberto Fernández equiparaba la violación de la cuarentena al delito de propagación de enfermedades tipificado en el Código Pena. Es decir que el ex presidente violó el propio DNU que había dictado. Esto generó una crisis política mayúscula. En los primeros tiempos el Gobierno la información surgió por un pedido de acceso a la información y se publicaron los nombres de los asistentes a la fiesta y el Gobierno negó la existencia de esas reuniones sociales y sostenía que eran de trabajo. Pero cuando se publicaron las fotos del brindis, en esos días, no pudo negarlas.

Video del discurso de Alberto Fernández el 13 de agosto de 2021 a las 17:

Entre tanto, en las últimas horas se conocieron las fotos e imágenes con captura de chat que están en el expediente de la denuncia contra el expresidente por violencia de género que formuló Fabiola Yáñez ante el juez Ercolini. Según el registro, fueron tomadas el 13 de agosto de 2021 después de la 1 de la mañana.

Esto significa que algunas de las presuntas golpizas ocurrieron horas antes, es decir el 12 de agosto de 2021, cuando ya se extinguía la cuarentena por el Covid, pero arreciaba la crisis por las fotos de la fiesta de Olivos.

Las imágenes están en la causa del juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo y están acompañadas de un intercambio de mensajes entre ambos, en los que dan a entender que existieron las agresiones, que el ex presidente no negó.

Es posible que, si bien estaban en Olivos a esa hora de la madrugada, estuvieran en residencias diferentes, porque la ex primera dama dormía en la residencia de huéspedes desde el nacimiento del hijo Francisco, de ambos, y por la mala relación que había entre ellos.

En esas fotos, Yáñez le muestra a su entonces pareja, presuntamente desde la otra residencia, su axila derecha con un hematoma y le envió un mensaje que dice "esto es cuando me zamarreaste", aunque lo escribió con "S".

En otra imagen le muestra un ojo morado y completamente negro por un golpe violento y le escribe "esto es cuando me pegaste sin querer". En esta captura de imagen de chat se revela que fue el 13 de agosto a la 1.19.

En otro tramo de la charla él contesta: "Me siento mal físicamente". Y ella replica: "Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas" "Es insólito" "No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada" "Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente" "No hay explicación".

Es posible que ese 13 de agosto de 2021, ante la aparición de las fotos de Olivos, la referencia a "defenderte" tuviera que ver con las críticas que recibía el presidente dentro y fuera del Gobierno, las recriminaciones internas del kirchnerismo, y las publicaciones de los medios de comunicación.

Sin embargo, también existen capturas de pantalla de chat del 12 de julio de 2021. Esto indicaría que los hechos de violencia de género no fueron una sola vez, sino que se repitieron en el tiempo, al menos un mes, según las pruebas.

En esos diálogos el ex presidente le recrimina "Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás", "Por favor, vení". Ella contesta "me volvés a pegar" "estás loco" y él se justifica "me siento mal", ante lo cual ella insiste "me venís golpeando hace tres días seguidos".

Alberto Fernández le señala "me cuesta respirar" "por favor pará" "me siento muy mal". Todos estos diálogos será los que tendrá en cuenta el fiscal para reconstruir los motivos de la violencia y el grado de su alcance.

Precisamente, ese mismo viernes 13 de agosto de 2021 a las 17, tal como consta en los videos de archivos periodísticos, Alberto Fernández pronunció un discurso en Olavarría donde pronunció la célebre frase: "Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho".

Pocas horas antes se habían conocido las fotos de la fiesta en Olivos por el cumpleaños de la ex primera dama, posible causa de las discusiones y posterior violencia: "Lamento que haya ocurrido, no va a volver a repetirse", expresó.

En ese acto institucional en Olavarría el entonces presidente dijo: "El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido". La afirmación, en apariencia de arrepentimiento, desató aplausos de los funcionarios.

De ese modo buscó dar por cerrado el tema. Pero en todo su discurso no pronunció la palabra "perdón", ni "disculpas". En cambio, utilizó la expresión "lo lamento". En el idioma español, lamentar una situación determinada no es lo mismo que pedir perdón por un error propio.