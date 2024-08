El intendente de La Matanza Fernando Espinoza no se presentó este jueves en la mediación en la causa por daños y perjuicios que le inició Melody Raskaukas, quien fue su secretaria y lo denunció por abuso sexual.

La mediación estaba pautada a las 14 y se iba a realizar por videoconferencia, pero luego de 30 minutos se dio por finalizada, ya que Espinoza no se conectó, tal como informó a los medios Marcelo Urra, el abogado de la víctima.

Según informó el letrado, Espinoza estaba debidamente notificado a su correo electrónico de la audiencia. "Estuvimos la mediadora, Melody y yo conectados. La mediadora le explicó todo el sistema de mediación y porque era obligatoria y a la media hora de iniciada como Espinoza no se presentó se cerró la audiencia. No esperábamos otra y ahora comenzará la causa judicial", explicó Urra.

Para esta mediación, se había levantado la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio que la justicia le dictó a Espinoza respecto a Raskaukas en la causa penal por abuso sexual.

Así se dio por cerrada la etapa de mediación -en junio hubo otra que tampoco se realizó- y ahora comenzará la etapa judicial civil. "El reclamo por daños y perjuicios por todo lo que Melody sufrió con este caso. Pérdida laboral, lucro cesante, daños psicológicos a ella y a su familia. Buscamos una reparación integral", contó Urra.

Espinoza tiene un procesamiento confirmado por abuso sexual y por desobediencia a una orden judicial, ya que tenía una prohibición de contacto por cualquier medio con la víctima y, a pesar de eso, habló por teléfono y envió a un funcionario de La Matanza para que la mujer firme la desestimación de la denuncia penal.

A comienzos de julio, la Sala VII de la Cámara ratificó la decisión de la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, que había procesado a Espinoza por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial, ya que el intendente tenía prohibición de acercamiento a la víctima y habló por teléfono cuando intentó convencerla de que retire la denuncia.

La decisión fue tomada por los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich que compartieron la postura del fiscal Mauricio Viera que había dictaminado para que se confirme el procesamiento.

Luego de que se confirmara el procesamiento de Espinoza por abuso sexual, su denunciante Melody Rakauskas se mostró satisfecha por la decisión judicial y dijo: "No me mataron de casualidad".

"Es una excelente noticia, me costó mucho llegar hasta acá, me trataron de mentirosa, me dijeron que esto nunca pasó, ahora estoy muy satisfecha con lo que está haciendo la Justicia, muy agradecida", señaló Rakauskas en declaraciones televisivas.

"No me mataron de casualidad en más de una oportunidad, yo todavía me pregunto cómo sigo viva, me costó mucho llegar a este punto, así que ahora estoy muy agradecida con la jueza y con todas las medidas de protección que me están dando", sostuvo la joven.

Según contó, a partir de la denuncia -que realizó en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema en junio de 2021- tuvo que cambiar de domicilio y vivir prácticamente recluida: "Esto no se remonta solo al día del abuso, hay agravantes, a mí me atacaron en más de una oportunidad, he llegado a estar en terapia intensiva, me han perseguido fuerzas de seguridad y me han chocado el auto, me pasaron un montón de cosas".