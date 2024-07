La víctima de Fernando Espinoza será querellante y explica cómo influyó la corrupción en el presunto abuso

La corrupción está presente en cada detalle de la política argentina. Es posible que el abuso sexual simple que, según la Justicia sucedió, y que Melody Rakauskas fue su víctima, no hubiese ocurrido sin los recursos públicos que disponía el intendente de La Matanza.

En la causa, judicial se comprobó que el jefe comunal utilizó recursos públicos para llegar al domicilio de Melody. Por eso se investigará ese otro posible delito. Pero la víctima irá por más. ¿Qué cajas negras de la política bonaerense podrían quedar al descubierto?

La víctima de Fernando Espinoza será querellante en el caso por presunto abuso sexual

"Me mandaron a la intendencia como una oveja –explica Rakauskas a iProfesional- y desde el momento que denuncié a Espinoza fui víctima de violencia institucional, Espinoza usó sus custodios para presentarse en mi domicilio, me ataca desde el Estado, con la fuerza de una intendencia detrás, sacaron comunicados para injuriarme y calumniarme, no lo puedo dejar pasar". En la causa judicial, declararon otras secretarias de Espinoza que conocieron a Melody. Primero, desde la intendencia, negaron la relación laboral. Ahora, la admiten. Representada por Marcelo Urra, Rakauskas se siente más confiada en el futuro de la investigación y en un posible juicio oral y público.

Ambos estuvieron en la Fiscalía de Instrucción 8, de Mónica Cuñarro. Ese papel le permitie a Raskaukas ser parte de la causa. Así es que podrá pedir medidas de prueba y conocer el avance del caso. La defensa de Fernando Espinoza, a cargo del ex juez y ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires, León Arslanián, quedó descolocado y pidió medidas de prueba en sentido inverso.

Todo comenzó en mayo del 2021 cuando Melody ingresó en la intendencia de La Matanza, recomendada por su pareja, en aquel entonces, Gustavo Cilia.

Melody Rakauskas dio detalles sobre la corrupción en el PJ bonaerense

Cilia, según relata Melody, decía que "ayudaba a colegios y jardines" pero era proveedor del Estado, vinculado con el Plan Qunita –en la causa terminó como procesado- y con negocios hoteleros en la Patagonia. A la semana de conocerse, Cilia, le obsequió a su novia un Peugeot 206 usado: "Quedate tranquila que Papi te cuida", le dijo. Así nació una relación que terminaría con denuncias en la Justicia y un abuso sexual simple por parte del amigo de Cilia.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue de denunciado por presunto abuso sexual.

Una de las secretarias que conocía muy bien los movimientos de Espinoza era Natalia Luchetti quien, según recuerda Melody, "usaba sus tarjetas de crédito para hacer gastos por orden del intendente como ropas costosas de primeras marcas". Recuerda que la compañera laboral le confesó: "Espinoza siempre me usa las tarjetas".

En la intendencia, había tres grandes carpetas en las que se recopilaba la información sobre los movimientos y operativos realizados por la Gendarmería Nacional y, en la otra, de la policía bonaerense. La tercera, es un misterio que sólo Espinoza tiene la respuesta. Tal vez su jefe de gabinete, Claudio Lentini, mencionado en la causa, la tenga.

Lentini, "según me contaba Cilia –dice Melody a este portal- era quien realizaba todos los arreglos por dentro y fuera de la política, desde la relación de los clubes locales con los barras a otras cosas más pesadas". El presidente del club Laferrere fue detenido, la semana pasada, por una causa de narcotráfico. En el Movimiento Evita denuncian una causa armada por… Espinoza.

"Nadie decidía nada sin el consentimiento de Fernando Espinoza", concluye Melody. En su defensa, el intendente dijo que nunca se presentó en el departamento de su víctima pues Cilia, el amigo de Espinoza y novio de Melody, vivía a metros de allí. En Defensa 1364, Cilia le presentó a su -por entonces- pareja, a importantes sindicalistas argentinos: "Decía que trabajaba con camiones".

El fantasma de los Moyano aparece en esta historia. El fantasma de lavado de activos, también.