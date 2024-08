El vocero presidencial negó roces entre el presidente y su vice y desmintió que ella no haya sido invitada a la actividad en el Ministerio de Defensa

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel es "fantástica" y desmintió que la última no haya sido invitada a la actividad que tuvo lugar el viernes en el Ministerio de Defensa.

En la misma línea, subrayó: "Ha demostrado en cada uno de las sesiones, incluso la hemos visto con el desempate en la Ley Bases, a la altura en la que está en términos democráticos y republicanos para defender al máximo las ideas de la libertad".

Qué aseguró Manuel Adorni sobre la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel

"La relación entre el Presidente y la Vicepresidente es fantástica y el que ella se ausente a un evento no implica que la relación cambie o tenga algún inconveniente", destacó el funcionario en la habitual conferencia de prensa.

"Lo demás son puras especulaciones", planteó el vocero luego de que desde el entorno de la titular del Senado dejaran trascender que su ausencia en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas se debió a la falta de invitación por parte de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei.

Javier Milei encabezó un acto con las Fuerzas Armadas, pero no invitaron a Victoria Villarruel

La ausencia de Villarruel en el acto del pasado viernes parece reforzar la teoría de un distanciamiento entre el presidente y su vice. De hecho, desde el entorno de Villarruel dejaron trascender que no fue invitada a la tradicional entrega de sables a los militares ascendidos.

"Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad", señalaron fuentes cercanas a la vice.

"La Presidencia de la Nación, que maneja las invitaciones, y el Ministerio de Defensa no la invitaron. Por lo que lamenta no poder acompañar a los camaradas de su padre y abuelo", resaltaron. Además, la prensa tampoco tuvo acceso al acto.

Al respecto, Adorni aclaró: "Lo organizó el Ministerio de Defensa quien fue responsable de cursar las invitaciones, en este caso. Presidencia no tiene ninguna injerencia en lo que haga el ministerio en cuestiones de ceremonial como son las invitaciones que cursan a distintos funciones".

"Efectivamente estuvo invitada y entiendo que, el día viernes, llegaron a estar acreditados un CM y un fotógrafo personal y a último momento, no sé si tuvo algún inconveniente, pero es información del Ministerio de Defensa. La doctora Villarruel publicó que tuvo algún inconveniente de salud", concluyó el funcionario desacreditando la versión de la vice.

Milei y Villarruel coincidieron públicamente en el desfile militar del 9 de Julio y su foto arriba de un tanque llegó a la tapa del Wall Street Journal. El día previo, la vice se había ausentado a la firma del Acta de Mayo en Tucumán por una gripe.

La tensión en la relación pareció elevarse cuando Karina Milei tuvo que ir a la embajada de Francia para pedir disculpas después de un tuit de Villarruel contra ese país, a partir de los cánticos racistas de algunos jugadores de la Selección.

También coincidieron en La Rural, pero allí la vicepresidenta se quejó en redes sociales porque no pudo acceder al lugar su equipo de fotografía.