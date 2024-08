Milei encabezó un acto con las Fuerzas Armadas y no invitaron a Victoria Villarruel

El presidente Javier Milei sostuvo este viernes que su gestión hará "el mayor esfuerzo posible en reconciliar a la política con las Fuerzas Armadas", al advertir que buscará "dar vuelta las tristes páginas de nuestra historia para enfocarnos en escribir una nueva, donde nuestras Fuerzas tengan el respeto y reconocimiento que se merecen".

"Queremos honrar el legado que nos dejaron Roca y San Martín, y que surge de la sociedad misma, que nunca le dio la espalada a nuestras Fuerzas", dijo Milei, al encabezar la ceremonia de entrega de despacho y sables a brigadieres, almirantes y generales en el Salón San Martín del Edificio Libertad.

Sin embargo, más allá de las palabras de Milei, el acto tomó otra trascendencia por la llamativa ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel quien, según dejaron entrever desde su entorno, no fue invitada al evento.

La ausencia de Villarruel en el acto parece reforzar la teoría de un distanciamiento entre el presidente y su vice. De hecho, desde el entorno de Villarruel dejaron trascender que no fue invitada a la tradicional entrega de sables a los militares ascendidos.

"Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad", señalaron fuentes cercanas a la vice.

"La Presidencia de la Nación, que maneja las invitaciones, y el Ministerio de Defensa no la invitaron. Por lo que lamenta no poder acompañar a los camaradas de su padre y abuelo", resaltaron. Además, la prensa tampoco tuvo acceso al acto.

Milei y Villarruel coincidieron públicamente en el desfile militar del 9 de Julio y su foto arriba de un tanque llegó a la tapa del Wall Street Journal. El día previo, la vice se había ausentado a la firma del Acta de Mayo en Tucumán por una gripe.

La tensión en la relación pareció elevarse cuando Karina Milei tuvo que ir a la embajada de Francia para pedir disculpas después de un tuit de Villarruel contra ese país, a partir de los cánticos racistas de algunos jugadores de la Selección.

También coincidieron en La Rural, pero allí la vicepresidenta se quejó en redes sociales porque no pudo acceder al lugar su equipo de fotografía.

En el acto de este viernes, acompañaron a Milei el ministro de Defensa, Luis Petri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac, entre otros. Estuvo, además, el diputado nacional Ricardo López Murphy, exministro de Defensa.

"Nuestra gestión asumió en un contexto de crisis económica muy delicado, en la que dar un paso en falso significaba ir a una catástrofe social. Nueve meses después, esta administración está sentando las bases para iniciar la reconstrucción de nuestro país. Es un camino largo, con enormes obstáculos, pero tenemos la convicción necesaria para recorrerlo", dijo en su discurso Milei

Y señaló que los Gobiernos anteriores se "jactaban de ser los máximos defensores de la soberanía nacional", pero "ocultaban por revanchismo o por ignorancia el rol de aquellos que literalmente dan la vida por la patria", al reconocer a los militares.

"Vinimos a dar vuelta esta triste página de nuestra historia y honrar el legado de Roca y San Martín. Y, también, queremos honrar la demanda de reconocimiento que surge de la sociedad misma, que nunca dio la espalda a las Fuerzas Armadas, a pesar de la incesante campaña de desprestigio que montaron muchos políticos durante décadas", subrayó Javier Milei, quien terminó su discurso de una manera particular.

En lugar de cerrar con su clásico "viva la libertad, carajo", el Presidente terminó su presentación con un "viva la Patria"