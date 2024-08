Minutos antes de la audiencia pública en el Senado donde el juez Ariel Lijo defiende su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, el senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni reclamó al presidente Javier Milei que retire su pliego y acusó al asesor presidencial Santiago Caputo de estar haciendo "muchísimo daño al Gobierno" por promover al polémico magistrado.

Paoltroni es el más crítico de la decisión de Milei de proponer a Lijo para ocupar la vacante que dejó Elena Highton en la Corte Suprema dentro del bloque libertario, sin contar a la vicepresidenta Victoria Vllarruel, que también lo rechaza. Sin embargo, el senador por Formosa subió el tono en la previa de la audiencia que se realiza este miércoles en la Comisión de Acuerdos.

"Es responsabilidad del Presidente de la Nación, que retire este pliego y lo mande a Caputo a fumar al quincho del fondo", disparó Paoltroni en declaraciones a la prensa efectuadas en el Salón Azul del Senado, donde se lleva a cabo la audiencia.

Los dichos de Paoltroni implican un desafío a Milei, que semanas atrás defendió la candidatura de Lijo en medio de las críticas que recibió de distintos sectores políticos, profesionales y empresariales por la forma en que manejó numerosas causas judiciales sensibles para el poder durante su larga historia en Comodoro Py.

Un duro reclamo a Milei: ¿qué dijo el senador Paoltroni sobre Lijo y Santiago Caputo?

Paoltroni avisó varias veces que votará en contra de Lijo si su pliego llega al recinto. Lo critica sin tapujos por haber enviado la causa por corrupción que involucró al ex vicepresidente Amado Boudou y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al Poder Judicial de esa provincia. Además, el lunes pasado organizó un evento en el Senado con juristas que sirvió como escenario para amplificar las críticas al juez.

Sin embargo, este miércoles subió el tono y responsabilizó directamente a Caputo como quien asesoró a Milei en este tema. "Santiago Caputo le está haciendo muchísimo daño al Gobierno", lanzó el senador, que se acercó al Salón Azul a pesar de no ser parte de la Comisión de Acuerdos, con el obvio objetivo de hacer escuchar una vez más sus críticas.

En medio de sus críticas a Lijo, Paoltroni preguntó retóricamente "qué mensaje le estamos dando a la Justicia y a los jueces" con su candidatura y recargó su ataque contra Caputo al afirmar, con la voz exaltada, que con la propuesta de enviar al juez federal a la Corte "Caputo está garantizando el modelo de la casta"

"Es responsabilidad del Presidente de la Nación, que retire este pliego y lo mande a Caputo a fumar al quincho del fondo", disparó el senador al tiempo que recordó que el oficialismo necesita juntar una mayoría de dos tercios en el recinto para aprobar el nombramiento de Lijo si su pliego pasa el filtro de la Comisión de Acuerdos.

Al respecto, remarcó que reunir esa mayoría "obviamente depende de Unión por la Patria" e incluso habló de un presunto "pacto de impunidad", pero deseó "que no llegue" al recinto.

¿Se puede quebrar La Libertad Avanza en el Senado?: la tensión con Caputo

"Yo no rompo con La Libertad Avanza, soy fiel al mandato de la libertad", aseguró Paoltroni al ser consultado sobre la posibilidad de abandonar el bloque oficialista por su rechazo a Lijo pero, sobre todo, por su enfrentamiento con el poderoso asesor presidencial.

El lunes Paoltroni organizó un encuentro abierto con un grupo de juristas en el Senado para exponer sobre el tratamiento de los pliegos de los jueces para la Corte Suprema. El evento fue un escenario para criticar la nominación del polémico juez federal.

Luego del evento, en declaraciones radiales el senador reveló: "Caputo me pidió que vote como quiera pero que me calle. Le dije ‘vos no entendés nada, yo voy a hacer lo imposible para que este señor no sea juez de la Corte’".

Tras ese dardo, una cuenta de la red social X que muchos le atribuyen a Santiago Caputo -le endilgan varios usuarios anónimos- lanzó un insulto contra Paoltroni y le recomendó "que disfrute la beca (en el Senado) porque su carrera se terminó".

¿El Gobierno negociará con el kirchnerismo para tenerlos votos?

De esta manera, la candidatura de Lijo agravó las internas que se desarrollan en distintos sectores de La Libertad Avanza. El día anterior a la audiencia, Villarruel también reiteró su rechazo a Lijo al considerar que "no contaría con los pergaminos suficientes".

La postura de Villarruel no preocupa demasiado a la Casa Rosada debido a que ella no vota en este tema. Sin embargo, el clima interno en el oficialismo complica todavía más el objetivo de Milei de alcanzar la mayoría de dos tercios (48 de los 72 votos del pleno) para designar a Lijo, cuando La Libertad Avanza tiene solo 7, menos Paoltroni.

En tanto, en el PRO también hay una división frente a la candidatura de Lijo. Mauricio Macri ya hizo saber que no está de acuerdo con la designación. Algo similar ocurre en el bloque de la UCR. Ese escenario hace que el oficialismo dependa todavía más de los votos que pueda aportar Unión por la Patria.

En el kirchnerismo no hay un rechazo cerrado a la figura de Lijo, pero condicionan su apoyo al oficialismo. Ahora, como contó iProfesional, en la Casa Rosada evalúan abrir una negociación con Cristina Kirchner para conseguir ese respaldo clave.

La maniobra del oficialismo para ayudar a Lijo en la Comisión de Acuerdos

Una de las opciones es buscar un acuerdo para ampliar la cantidad de miembros de la Corte para que Lijo sea designado junto con Manuel García Mansilla, el otro candidato que impulsa Milei para la vacante que dejará en diciembre el juez Juan Carlos Maqueda.

Sin embargo, a la dificultad para llevar a cabo esa negociación y encontrar un acuerdo se le suma como desafío previo juntar una mayoría en la Comisión de Acuerdos para firmar el dictamen favorable al pliego de Lijo.

Ese primer paso ya tiene dificultades. El oficialismo no tiene una mayoría propia en la comisión y entre los aliados hay quienes rechazan la candidatura de Lijo como es el caso de la radical Carolina Losada. Para superar ese obstáculo, el oficialismo hizo una polémica jugada: a último minuto, removió de la comisión al radical Pablo Blanco, que también se opone al juez federal.

En su lugar se designó a Eduardo Vischi, jefe del bloque de senadores dela UCR y alineado con los gobernadores radicales, con quienes el Gobierno tiene más cercanía. El reemplazo ayudaría -en principio- al oficialismo a conseguir el dictamen favorable, con 9 de las 17 firmas que hay en la Comisión de Acuerdos, donde el kirchnerismo tiene 6.

En ese escenario, la audiencia pública en el Senado donde Ariel Lijo defiende su candidatura a la Corte Suprema de Justicia es clave. El reclamo del senador Francisco Paoltroni a Javier Milei para que retire su pliego es parte del clima de máxima tensión que rodea a la propuesta del Presidente para el máximo tribunal.