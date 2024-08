Villarruel criticó la postulación de Lijo a la Corte y sumó un nuevo capítulo en su "guerra" con Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema y cuestionó la decisión del presidente Javier Milei, quien impulsó su candidatura. La declaración llegó el día después a la fuerte crítica del mandatario sobre la suba de sueldo de los senadores y en medio de rumores sobre una "guerra" declarada entre ambos.

Este miércoles, Lijo asistirá a la comisión de acuerdos del Senado, que revisa su postulación a la Corte Suprema. Su candidatura profundizó la grieta dentro del Gobierno y, al parecer, Villarruel no se guardó su punto de vista.

Victoria Villarruel criticó al juez Ariel Lijo y cuestionó la decisión de Javier Milei

Villarruel participó de un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, del cual es socia. Y, al responder una de las preguntas que le hicieron los miembros de la entidad, que también impugnó el pliego del juez de Comodoro Py, dejó en claro su postura y se diferenció de Milei.

"Mi opinión respecto de Lijo es pública. La he expresado. No estoy de acuerdo con la candidatura. Por razones prácticas, está reemplazando a una mujer, me hubiera gustado que ese lugar lo ocupara una mujer. Y lo dice alguien que no es feminista, sino que desde un lugar de Justicia", comenzó Villarruel.

Y agregó: "Es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura, entre aquellos que están a favor o en contra. Es un juez que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de la Nación. Es una de las garantías de seguridad jurídica. No ha sido la mejor elección. Ha sido una candidatura que es controversial. Hubiéramos querido tener un candidato sólido y que nos represente y con la mejor sabiduría y rectitud posible. No creo que sea el caso"

Las declaraciones de Villarruel se dan en un escenario de tensión entre la vice y el Presidente: el viernes pasado, Villarruel dejó trascender que no fue invitada a la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. El lunes, luego de la suba de sueldo para los senadores, Milei expresó su enojo contra los legisladores y disparó por elevación a la titular de la Cámara.

Más allá de cuestionar la decisión de Milei con respecto a Lijo, Villarruel se refirió a su relación con el Presidente: "Tengo muy en claro que soy la vicepresidente de su Gobierno. Mi lealtad y mi apoyo son totales. Eso no significa que no pueda tener diferencias. Me preocupa que se cree la idea de un Gobierno dividido. No hay un Gobierno que esté viviendo una pelea en su seno. Está viviendo su maduración mientras está en el Gobierno".

La vice confirmó que el oficialismo empujará una ampliación de los miembros del máximo tribunal: "No es un rumor. Hay una intención de ampliar la Corte Suprema. Va a ser uno de los temas que se tratarán en los meses venideros y también en cuántos miembros".

Qué dijo Manuel Adorni sobre la relación entre Milei y Villarruel

Manuel Adorni, aseguró que la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel es "fantástica" y desmintió que la última no haya sido invitada a la actividad que tuvo lugar el viernes en el Ministerio de Defensa.

En la misma línea, subrayó: "Ha demostrado en cada una de las sesiones, incluso la hemos visto con el desempate en la Ley Bases, a la altura en la que está en términos democráticos y republicanos para defender al máximo las ideas de la libertad".

"La relación entre el Presidente y la Vicepresidente es fantástica y el que ella se ausente a un evento no implica que la relación cambie o tenga algún inconveniente", destacó el funcionario en la habitual conferencia de prensa.

"Lo demás son puras especulaciones", planteó el vocero luego de que desde el entorno de la titular del Senado dejaran trascender que su ausencia en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas se debió a la falta de invitación por parte de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei.

Milei y Villarruel coincidieron públicamente en el desfile militar del 9 de Julio y su foto arriba de un tanque llegó a la tapa del Wall Street Journal. El día previo, la vice se había ausentado a la firma del Acta de Mayo en Tucumán por una gripe.

La tensión en la relación pareció elevarse cuando Karina Milei tuvo que ir a la embajada de Francia para pedir disculpas después de un tuit de Villarruel contra ese país, a partir de los cánticos racistas de algunos jugadores de la Selección.